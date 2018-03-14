Марш отсюда — и до обеда. Зачем Саакашвили нужна акция 18 марта

Есть такое понятие – проект. И есть такой термин: проектная должность. И в рамках проекта все делается правильно

В тот же день, когда полиция очистила от участников акции протеста Мариинский парк и улицу Грушевского, Михеил Саакашвили обратился через Facebook и YouTube к своим сторонникам – и не только, с предложением провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованиями отставки президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко. И «незамедлительного проведения выборов».

Хотя Саакашвили мог бы, конечно, потребовать марша и предложить коллективную отставку. А выборы – одновременно: и предложить, и потребовать. Или сначала предложить, а потом потребовать. Или наоборот, не суть важно. Главное, с одинаковым успехом. Дело в том, что когда в одном месте и в одно время встречаются предметы и сущности из реальности и фантазии, они существуют в параллельных измерениях, где и соединяются в полной гармонии.

Марш провести – запросто. Добиться отставки президента, главы МВД и генпрокурора, и всеобщих выборов – нереально. Но ведь и масштабную, чтоб по всей стране прокатилась, поражая своим многолюдием, акцию провести невозможно. То есть, на ровном месте. Если не по горячим следам. Если повода нет.

Ведь нельзя же назвать поводом требование всеобщих выборов и отставку Порошенко, Авакова и Луценко.

И выборы Путина, которые пройдут на территории РФ 18 марта, поводом для всеукраинского марша назвать никак нельзя. Хотя он точно не против отставки президента Украины, министра внутренних дел и генерального прокурора.

Здесь повод один: Саакашвили. Но он и не причина, как бы ни было ему обидно от осознания подлинных масштабов своей личности

Саакашвили говорит: чтобы не допустить осечки, нужно хорошо подготовиться. Но когда он со своими союзниками осенью минувшего года стал лагерем в Мариинском парке, это же не было экспромптом, хотя и подавалось как импульсивный порыв народных масс. А палаточный городок был частью плана, который готовился – хорошо или плохо, не нам судить. Мы смотрим на результат, а он для вдохновителей и организаторов оказался отрицательным.

Да и осечки следуют одна за другой. Принимать за чистую монету лайки в Facebook и удивляться отсутствию массовой поддержки среди киевлян, знающих, что по установившейся традиции любой табор под стенами Верховной Рады воспринимается как антимайдан. Демонстрировать полное отсутствие брезгливости и брать в союзники политиков, которых твоя целевая аудитория держит за объектов насмешек.

Впечатляющая серия фальстартов сопровождает бурную политическую деятельность Саакашвили последние два года. И здесь следует напомнить, что правило фальстарта применяется в спорте при забегах на короткие дистанции. Если кто-то видел, как марафонец, которому предстоит пробежать 42 км 195 м, рванул со старта раньше других – оставьте, пожалуйста, свой комментарий с приложением доказательств.

И что такое этот марш и кому он нужен, если до парламентской кампании еще полтора года и все эти хождения по улицам прокиснут с наступлением теплой погоды, и досрочных президентских выборов тоже не будет, о чем такому осведомленному политику как Саакашвили прекрасно известно.

Но есть такое понятие – проект. И есть такой термин: проектная должность. И в рамках проекта все делается правильно. В соответствии с требованиями, по которым ведется отчетность. С указанием точного времени начала мероприятия и его окончания.

Так вот, мы настоящим текстом не делаем анонса всеукраинского марша с требованиями отставки Порошенко, Авакова и незамедлительных всеобщих выборов. Мы подводим черту под деятельностью бывшего президента Грузии в качестве бывшего председателя Одесской областной государственной администрации.

Все на улицу. Весна пришла.