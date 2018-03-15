Закарпатский выходной. О чём важно помнить 15 марта

В этом году Москаль решил, что традиционных возложений цветов к памятникам борцам за независимость Карпатской Украины недостаточно

15 марта 1939 года была провозглашена независимость Карпатской Украины. 11 марта 2018-го глава Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль распорядился сделать этот день выходным (правда, неполноценным, так как его придётся отработать в одну из суббот апреля).

Своё решение губернатор объяснил тем, что это важнейшее событие в истории Закарпатья. Утверждение, конечно, бесспорное — дата действительно важная, и не только в истории Закарпатья, но и всей Украины.

Но всё равно решение губернатора на первый взгляд вызывает некоторое удивление. Во-первых, Москаль в прошлом году 15 марта выходным не объявлял, а во-вторых, в нашей стране с большим размахом обычно отмечают круглые даты, а в 2018-м годовщина всё-таки 79-я.

Но в этом году Москаль решил, что традиционных возложений цветов к памятникам борцам за независимость, фотовыставок и лекций в школах для празднования годовщины Карпатской Украины недостаточно. И этому в свете последних осложнений украинско-венгерских отношений есть логичное объяснение.

Закарпатье практически на протяжении всей своей истории находилось на «задворках» построения украинской государственности

Ещё в ХІ столетии регион захватили венгерские короли, и с этого времени, фактически все последующие 800 лет (за исключением непродолжительного нахождения в составе Галицко-Волынского княжества), политическая история Закарпатья была связана именно с Венгрией. В XVI веке земли региона были поделены между Османской империей и австрийскими Габсбургами, но местные замки и земли по-прежнему принадлежали венгерским феодалам. В последующие столетия в Закарпатье разворачивались ключевые события венгерских национально-освободительных восстаний Иштвана Бочкаи, Имре Текели и Ференца II Ракоци.

Но ни государственные, ни естественные границы не помешали жителям региона сохранить свои национальные корни и связи с братьями и сёстрами по другую сторону Карпат. Русины Закарпатья хоть и называли себя русинами, так и остались украинцами, а своё будущее видели не в составе Венгрии, а в составе Украины.

Впервые об этом они громко заявили на всенародном русинском собрании в Хусте 21 января 1919 года, когда Закарпатье объявило о желании войти в состав соборной Украины. Спустя тридцать лет украинцы Закарпатья пошли ещё дальше и решили воспользоваться появлением небольшого, но всё же шанса на независимость (Украины, к которой тогда можно было присоединиться, просто не существовало).

Примечательно, что провозглашённое 15 марта 1939 года государство называлось именно Карпатской Украиной, а не Подкарпатской Русью (официальное название Закарпатья в составе Чехословакии), государственным флагом был выбран сине-жёлтый, а гимном «Ще не вмерла Україна». А когда стало ясно, что Гитлер уже решил судьбу Закарпатья и подарил его Венгрии, правительство и вооружённые силы Карпатской Украины отказались от капитуляции и несколько дней героически противостояли венгерским войскам.

И хотя Карпатская Украина просуществовала всего несколько дней, 79 лет назад украинцы Закарпатья ясно показали, кем они себя считают и каким видят своё будущее.

Поэтому события 15 марта 1939 года стали лучшим доказательством того, что Закарпатье — это Украина, и примером для всех нас, как несмотря ни на что нужно помнить свои корни и защищать своё будущее. Спустя 79 лет кое-кто, может, уже и забыл эти простые тезисы, и сейчас самое время о них напомнить. А учитывая, что традиционные торжественные мероприятия обычно проходят незамеченными для широкой публики, объявленный выходной — лучший способ это сделать.