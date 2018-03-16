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Главная » Мнения » Под флагом «Не скорблю». Почему украинцы готовы плясать на костях мертвых врагов
Марина Бердичевская
Марина Бердичевская

Под флагом «Не скорблю». Почему украинцы готовы плясать на костях мертвых врагов

Под флагом «Не скорблю». Почему украинцы готовы плясать на костях мертвых врагов

Давайте помолчим перед лицом смерти

16.03.18 42
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На этой неделе, 14 марта в Кембридже в возрасте 76 лет скончался  Стивен Хокинг. Следующие несколько часов Твиттер и Фейсбук полнились словами восхищения и благодарности ученому. Но если в Нью-Йорке коллеги Хокинга сравнивали его по величине с Эйнштейном и цитировали его знаменитое «Это что-то да значит, если ты просто не сдаешься», а в Лондоне говорили о невероятной силе его духа, то в Киеве мгновенно появились отзывы критического толка.

К вечеру того дня в украинских сегментах соцсетей в избытке было подобных отзывов: «Смотрю, каждая тупая … [пользовательница] про Хокинга пишет. Жаль его, конечно, но как-то не очень», «Кто не написал о Хокинге, тот тупой гуманитарий», «До меня докатывались мнения профессионалов, что его сильно переоценивают… В последние годы он часто выходил за пределы своей компетенции и выступал, не буду смягчать термина, с откровенной пургой».

Что же, стремление обесценивать – полезное качество в рамках критического мышления, но только при условии, что в основе такого стремления – докопаться до сути, выразить правду, донести иную точку зрения. В данном же случае реакция украинцев на кончину личности планетарного масштаба снова вскрыла нашу давнюю проблему: ненормальную реакцию на смерть. Ведь, согласитесь, если бы те же пользователи хотели блеснуть пониманием работ Хокинга, их несовершенства и «доморощенности», у них было достаточно времени сделать это при жизни ученого. Первые часы после его смерти – явно очень неудачное время для этого.  

Когда двумя днями ранее в информленте появилось сообщение о смерти народного артиста СССР Олега Табакова, я уже знала: не пройдет и часа, как в соцсетях появятся пространные посты с обоснованием недопустимости сожалений, и под ними начнется самая настоящая вакханалия. «Слезы и сопли по путинскому холую, крымнашисту, стороннику войны с Украиной - самый быстрый способ покинуть мою френд-ленту», «И тут мне говорят - ах, как он сыграл Кота Матроскина... Что? Извините, вот вы сейчас серьезно?» - к гадалке ходить не надо было, чтобы предвидеть такие комментарии. Но я все думала: может, отпустило? Может, на этот раз просто не обратят внимания? Ну, умер и умер.

К Олегу Табакову, как и к скончавшемуся летом прошлого года Алексею Баталову, как и к еще живому Василию Лановому, как и ко многим другим ныне действующим российским артистам, у украинцев в последние годы было действительно много вопросов. Да что там, вопросы у общественности регулярно возникают к давно умершим кумирам – например, львиная доля украинского Фейсбука просто уверена, что Высоцкий, доживи он до нынешних дней, точно был бы среди подписантов той бумаги на имя Путина, которой «творческая интеллигенция» одобряет и оправдывает аннексию Крыма. Чего в такой уверенности больше – того самого, так напоказ ненавидимого, «совка» или слепого желания откреститься ото всех, от любых «щупалец» прошлого, когда Москва объявляла себя старшим братом?

Ясно одно: это все о войне – и ниспровержение когдатошних кумиров, и перечеркивание всей жизни и всех усилий знаменитости одним росчерком под коллективной бумагой, и неприкрытые радость и злорадство в первые часы после смерти.

Умирает человек - актер, певец, политик, волонтер, медийщик, пиарщик, да черт с рогами в человеческом обличье. Его тело не остыло еще, а в виртуальном пространстве уже вакханалия, за последние пару лет отточенная до идеала, под флагом «Не скорблю». Потому что все, кто скорбит по деятелю, оставшемуся жить в России, не дай бог получавшему преференции от российского правительства или президента, а еще и подписывавшему какие-то бумаги – они кто? Ясное дело, пособники. Пособники врага. И знаете что? Ведь никто не против. Ну то есть да, Табаков, умер, жаль. Вздохнули и пошли дальше. Или не вздохнули, не обратили внимания, проигнорировали, промолчали. Но так не происходит.

Вчера мы просто отстаивали в соцсетях право на ликование по поводу смерти врага, сегодня запрещаем скорбеть по его «пособникам», а завтра с легкостью оправдаем поиск «внутренних врагов». Впрочем, почему же завтра. Это уже происходит, на наших глазах

«Мне казалось и кажется, что любой человек перед лицом смерти должен хотя бы некоторое время помолчать. Я уверен, что мировой опыт нравственности и человечности включает в себя это условие», - пишет поэт и публицист Вадим Жук, и его тут же обвиняют в пособничестве новоявленному «рейху» и оправдании развязанной Россией войны.

В российских либеральных кругах, как и в украинских сегментах соцсетей, это происходит не впервые -вспомните, что творилось в лентах в день смерти постпреда России в ООН Виталия Чуркина, которая пришлась аккурат на 20 февраля прошлого года. Украинские публицисты, деятели и просто пользователи увидели в этом ни много ни мало справедливо карающий перст Божий. К справедливости Мироздания и лично Всевышнего апеллировали и в конце декабря 2016-го, когда российский самолет с работниками российских пропагандистских каналов, артистами хора Александровский и Лизой Глинкой рухнул в Черное море, не долетев до Сирии. Вот лишь несколько комментариев: «корм для рыб Александровский», «Скверна впала у воду на Різдво. Чи може бути натяк від Вишнього ще більш відвертим?», «Так что, будем скорбеть-сочувствовать? Или все же отметим, что Наверху все видят?»

После уходили из жизни другие деятели, не возвысившие свой голос против Путина, и с каждой такой смертью аргументация оттачивалась: оппонентам стали все чаще напоминать, что присловье «о мертвом либо хорошо, либо ничего» имеет окончание: «либо ничего, кроме правды».

«Скажите, а это какой-то особый менталитет - раболепствовать перед любой знаменитостью, каким бы подлецом он ни был, да? Подписывает письмо с одобрением оккупации и войны. Становится доверенным лицом тирана и убийцы. Имея гигантский публичный ресурс, мог бы возвысить свой голос против. Но выступает "за". За войну. За убийства. За репрессии. За пытки. Становится вербовщиком этой ублюдочной власти на эту ублюдочную войну. Я годами хороню своих знакомых и друзей. Годами моих знакомых и друзей отправляют в тюрьмы. Я годами жил в страхе, боясь любого ночного шороха. Годами ждал ареста. Годами подвергался травле. Я уже здесь, уже в новой стране, хороню своих новых знакомых! Десть тысяч смертей. Миллионы - миллионы!!!! - сломанных судеб, разрушенных жизней», - пишет на смерть Олега Табакова журналист Аркадий Бабченко, завершая свой текст знаменитым лозунгом «не скорблю».

Именно Бабченко стал символом этого флешмоба, начавшегося с катастрофы российского самолета с доктором Лизой и «кормом для рыб» на борту. Действительно, тогда либеральная российская прослойка, как впрочем и украинская, жестко разделилась во мнениях, и Бабченко уехал из России. В стремлении осуждать подписантов, пособников, коллаборантов (однако почему-то исключительно после их кончины) его поддержали многие недавно покинувшие РФ активисты и журналисты, а также украинские патриоты. За неполных два года они сделали психически нездоровую тенденцию данностью: мы не просто радуемся смерти врага, мы готовы плясать на его костях.  

И тут возникают вопросы именно к журналистам, а особенно бежавшим из России в воюющую с ней Украину. Почему обвинители, рьяно рвущие в Фейсбуке еще не остывшие трупы, не задавали неудобных вопросов Чуркину, Лизе, Баталову и Табакову при их жизни? Честно ли вспоминать о тысячах погибших и миллионах переломанных судеб в нынешней войне, только когда поводом - очередная смерть очередного советского деятеля, который в последние годы не сумел избежать конъюнктуры?

И если для интеллигента и диссидента, остающегося в России, «нескорбление» - это позиция, достойная уважения, то здесь, в Украине, падая на благодатную почву радикализованного войной общества, она становится фактором дальнейшего расчеловечивания. Вчера мы просто отстаивали в соцсетях право на ликование по поводу смерти врага, сегодня запрещаем скорбеть по его «пособникам», а завтра с легкостью оправдаем поиск «внутренних врагов». Впрочем, почему же завтра. Это уже происходит, на наших глазах.   

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