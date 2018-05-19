Не осуди празднующего. Почему сравнение усердно работающих со много отдыхающими некорректно

Всегда можно найти чем заняться, даже в условно нерабочий день. Осталось разве что это осознать и прочувствовать. И быть чуть терпеливее друг к другу. А там, глядишь, и уважение появится! Вместе с новыми возможностями и экономическим ростом

Пасха, потом «майские», с четырехдневным отдыхом и переносом понедельника на субботу. Дальше 9-е мая, а там и Троица с Днем Конституции не за горами. В общем, без шашлыков, посаженной картошки и открытия пляжного сезона — кому как повезет — мы точно не останемся.

Как и без желающих побрюзжать, слишком много, мол, отдыхаем. Не заработали украинцы право на отдых — ВВП у нас низкий, производительность труда удручающая, производство энергоемкое… и вообще: вкалывать надо! А вы все гуляете да пьете, да еще и рабочие дни переносите и — страшно сказать — устраиваете себе выходной, если ваш праздник пришелся на воскресенье. «Зачем? Чтобы от празднования отойти?!»

А на воскресенье чаще всего приходятся праздники церковные! И это — в светском государстве. Не дают атеистам или приверженцам других конфессий вдоволь поработать и плодами труда других воспользоваться, когда они, понимаете ли, этой работы — своей или других — прямо-таки жаждут!..

Противники фиксированных праздничных дат обычно выдвигают достаточно разнообразные аргументы и претензии. То им количество праздников не нравится, то смысловое наполнение. То они, надо же, усматривают в праздниках чуть ли не экономический ущерб.

Между тем украинские 11 государственных праздничных дат и предусмотренные законодательством 24 дня отпуска в сумме дают 35 дней — столько же сколько в Люксембурге, Португалии и Словакии. При этом в Финляндии, Испании и Франции — 36 дней, а в Австрии — 38.

Если говорить только о праздничных днях, то есть страны, где их 10-11, как в Украине, и есть где меньше — 8-9. И в то же время, например, в Испании — 14, в Болгарии — 16. И это если говорить о Европе. Япония и Гонконг — по 16, Таиланд -15. Разные ресурсы дают не всегда совпадающие цифры, но тенденция понятна. Вы видите корреляцию между количеством праздничных дней и уровнем развития экономики? Не так чтобы очень, не правда ли? Особенно если не выхватывать манипулятивно только Болгарию с латиноамериканскими странами, а смотреть на всю картину, вместе с Австрией-Испанией-Францией-Японией.

Сравнение «усердно работающих» с «много отдыхающими» будет оставаться некорректным, если смотреть только на количество праздников, без учета продолжительности отпуска и рабочей недели.

Например, та же Мексика, являясь примером страны с большим количеством праздничных дней, имеет очень короткий оплачиваемый отпуск (всего 6 дней) и рабочую неделю в 48 часов. Похожая ситуация в Южной Корее. Так по количеству рабочих часов в год «гуляки и бездельники» превращаются чуть ли не больше всех работающих. А та же Германия с ее очень скромным количеством праздничных дней, но с тридцатидневным отпуском и 40-часовой рабочей неделей, оказывается в числе стран с относительно небольшим годовым количеством рабочего времени — практически вдвое меньше отрабатываемых в год часов, чем в Мексике.

И вновь спрошу: так где корреляция между качеством жизни, ВВП, уровнем развития экономики и количеством отработанных часов?

Получается, лучше живут те страны, где не так уж много работают и при этом полноценно отдыхают?

Почему так? Конечно, имеет значение сложность экономики — количество стадий «переделов» сырья, сложность технологических цепочек. Все то, что дает высокую производительность труда. Сто человек может вручную обрабатывать поле, затратив много часов и усилий, не разгибаясь и не отдыхая, или то же самое может сделать 10 человек с использованием современной техники и удобрений.

А в перспективе — ферма автоматизирована, участие людей вообще не нужно. И их по-прежнему нужно чем-то занять… и не только занять, но и накормить, то есть обеспечить если не работой, так безусловным доходом, для которого нужна достаточно развитая экономика. И шестеренки этой экономики должны продолжать крутиться даже в ситуации все нарастающей деиндустриализации.

И ведь крутятся, как-то, в развитых странах. Да, не без проблем, но крутятся. В том числе за счет непроизводственной сферы — сферы услуг, туризма и индустрии развлечений.

И как для емкого и растущего внутреннего рынка необходим внутренний спрос, а значит — платежеспособное население, так и для существования и роста индустрии развлечений и внутреннего туризма необходимо наличие у населения свободного времени. В дополнение к платежеспособности, конечно.

А если местные праздники и национальные особенности досуга привлекут еще и туристов извне — вообще хорошо. Куда только не едут ради всяческих фестов и карнавалов! Почему не к нам? Почему где-то праздничные традиции — источник прибыли, а наши хмурые работодатели только и ноют что об убытках и не желающих работать украинцах?

Кстати, они уже готовы создать достаточное количество рабочих мест, чтобы занять всех работой, а не досугом?.. И готовы предложить конкурентную заработную плату, чтобы работник остался здесь, а не уехал в Польшу? В Польше, к слову, праздничных дней всего 9 штук. Но ради того чтобы привлечь еще пару миллионов работников, они могут и подвинуться — в сторону расширения перечня.

Вернемся к нашим реалиям. Да, праздников у нас аж 11 — по европейским меркам чуть больше среднего. Но разве все-все организации и предприятия различных форм собственности и все-все работники не работают во все эти дни? Да и вообще в выходные? Разве мало у нас людей, стабильно работающих по субботам, а порой и по воскресеньям? Систематически перерабатывающих, проводя на рабочем месте сверх положенных 40 часов в неделю?

Разве при этом им всем оплачивают по увеличенному тарифу часы переработки или работу в выходной день?

Люди, и особенно работодатели, ратующие за отмену норм о 40-часовой рабочей неделе или о сокращении количества праздников — они точно ратуют за экономический рост?

Или просто желают в очередной раз снизить свои издержки на оплату труда?

О том, насколько полно соблюдается норма о предоставлении 24-дневного отпуска я лучше промолчу. Многие не берут отпуск в полном объеме годами — давайте их еще и праздниками попрекать? И это мы еще не говорим о том, чем же заполнен на самом деле досуг — в том числе праздничный — у большинства наших граждан. Работа по дому или продолжающее оставаться актуальным для многих натуральное хозяйство в виде садоводства/огородничества — это досуг? Отдых? Скрытая безработица и способ выжить в государстве, где большинство населения живет за чертой бедности?

И пара слов на тему «а почему религиозные», «а почему оставшиеся от советского прошлого».

Религиозных праздников у нас аж четыре (примерно треть, вполне нормальный показатель, сравнимый с другими тоже светскими европейскими показателями), «советских» — три. Вместе с тремя праздниками в честь украинской государственности и одним «общечеловеческим» Новым годом хорошо сбалансированный перечень получается. Отмени что-то и какая-то часть общества почувствует себя униженной и обделенной.

Почему сейчас не чувствуют себя обделенными представители тех конфессий, чьи праздники в перечень государственных выходных дней не попали? Возможно, и чувствуют. Однако «никогда не было» и «было, а теперь отобрали» — не одно и то же. Те, у кого отберут праздничные дни дабы уравнять все конфессии в правах, не скажут спасибо, а скорее обиду затаят. Желаете позаботиться о верующих других конфессий, лучше добавьте и их праздничные даты в общенациональный календарь, это скорее установит справедливость и объединит общество. Не готовы к таким шагам, «мы и так слишком мало работаем»? Тогда лучше вовсе не качайте тему наличия конфессий, чьи праздники остались без государственной благосклонности.

Да, в случае компактного проживания представителей таких конфессий, логично предоставить местным властям возможность несколько подвинуть национальный календарь. Пусть Западная Украина получит свой Пасхальный понедельник с разницей в неделю с остальной частью страны, да? И будет работать тогда, когда Пасхальный понедельник будет у остальных?

Вроде бы логично, но на самом деле не очень хорошо. Потому что чем больше выходных, тем больше поводов и возможностей людям выехать за пределы своего места жительства, посетить родственников или другие регионы. Именно для этого, кстати, нужны сдвоенные выходные, перенос на понедельник праздника, выпавшего на воскресенье, и другие манипуляции с целью получить несколько выходных дней подряд — все это работает на повышение мобильности населения и связности территории. Ради такого дела не грех еще и 31 декабря выходным днем объявить. А региональные особенности пусть лучше будут плюсом к национальному календарю, не вместо, а вместе с.

Тоже самое касается и идеи просто выделить каждому еще 10 дней и пусть берет их, когда пожелает, хоть на день Космонавтики, хоть открывая сезон рыбалки. Это не будет тогда предсказуемыми для туризма и ритейла датами, позволяющими планировать какие-то мероприятия и объединяющими нас в одно общество. Да и для каждого из нас это будет просто еще несколько дней отпуска, «на свое усмотрение», то есть в том числе и на усмотрение работодателя, который сможет нам их и не дать. Ах, не сможет? И ему не придется каждый раз пояснять чем это для Вас так важна конкретная дата, что Вы планируете оставить без своего присутствия рабочее место? И у Вас не будет соблазна этой возможностью не воспользоваться — ну не каждый же год вы берете все 24 дня оплаченного отпуска, не говоря уже о 14 днях «отпуска за свой счет»?

Да, у нас немало проблем и немало причин такого положения вещей. Одни из основных — деградация производства и экономики, проявляющаяся в сокращении количества экономических связей, и дезинтеграция общества, воплощенная в отсутствии доверия, не готовности слышать и уважать мнение Другого, все более затруднительном ответе на вопрос зачем нам быть вместе. Ключевое слово в обоих случаях — «связность». Вот ее-то мы и теряем.

В стране где производства все меньше, рост ВВП таков, что любые меры по его оживлению приветствуются, где безработица и число занятых в непроизводственной сфере огромны (и в ситуации когда это, вообще-то, мировой тренд), где большинство населения никогда не покидало свой регион, скоростной транспорт неразвит и, опять же, большинству недоступен, — вы действительно хотите здесь уменьшить количество и, важно, разнообразие праздников? Отменить выходной день после праздника, выпадающего на воскресенье, — чтобы людям было еще сложнее куда-то поехать, хоть к родным, хоть свою страну посмотреть?

«Не осуди празднующего…» Почему-то эти евангельские строки вспоминаются нами примерно с той же частотой как и более общее «не судите, да не судимы будете»

Не нравится апелляция к религиозным максимам? Не проблема, можно обратиться к нейтральному кантовому императиву, он о том же.

Не хочешь отдыхать, не видишь повода для праздника? Не проблема: всегда можно найти чем заняться, даже в условно нерабочий день. Мы разные — и в этом наша сила, осталось разве что это осознать и прочувствовать. Ну и быть чуть терпеливее, чуть снисходительнее друг к другу. А там, глядишь, и уважение появится! Вместе с новыми возможностями и экономическим ростом.