Крупнейшее гетто в мире. Почему у проблемы сектора Газа нет мирного решения

Ами Аялон, бывший глава ШАБАК – общей службы безопасности Израиля, - любил говорить, что палестинцы и израильтяне к началу 2000-х годов достигли баланса сил. И если один их смертник убивает столько же людей, сколько удар израильского F-16, то, значит, можно вести переговоры на равных

Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Ведь только за один день в ходе недавних столкновений на границе сектора Газа погибли более 60 палестинцев. С противоположной стороны потерь не наблюдалось, если не считать легкое ранение одного израильского солдата. Чтобы разобраться в том, что происходит, и есть ли выход из сложившейся ситуации, придется начать с краткого экскурса в историю.

Крупнейшее гетто в мире

Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря. Его длина примерно равна 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 квадратных километров. С 2007 года находится в полной блокаде со стороны Израиля и Египта. "В полной" означает, что блокируется и выход к морю.



Население, по оценке ЦРУ, в июле 2017 года достигало 1,8 млн человек. Плотность населения превышает 5 тыс. человек на квадратный километр. Уровень безработицы среди молодежи, по данным ООН, достигает 45%. Большая часть воды непригодна для питья. Электричество работает всего несколько часов в сутки. Согласно отчетам UNRWA (ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), сектор находится в состоянии гуманитарного кризиса.

Очевидный вывод из вышеуказанных сухих фактов: сектор Газа — это огромное закрытое гетто, большая часть населения которого составляют потомки арабов-феллахов (крестьян), покинувших свои дома во время первой арабо-израильской войны 1947-1948 годов.

Почему так случилось? Одна версия гласит, что Израиль провел этническую чистку, сгоняя неевреев с их обжитых мест. Согласно другой, феллахи сами покинули свои дома, повинуясь зову антиизраильских лидеров.

В той войне победил Израиль, и после подписания договора о прекращении огня сектор Газа оказался под управлением Египта. Он находился в его руках до 1967 года, когда был захвачен Израилем в ходе Шестидневной войны. Понимая, что это проблемный регион с бедным населением, Египет отказался от претензий на эту территорию.

Сектор Газа оставался под военным контролем Израиля до 2005 года, когда армия и евреи-поселенцы покинули сектор, предоставив его полностью на откуп палестинцам.

После обретения "независимости" в секторе пришла к власти террористическая группировка ХАМАС. Сразу после этого началась блокада сектора

Почему Израиль не развивал сектор Газа? Хороший вопрос. Это государство вкладывало деньги лишь в развитие еврейских поселений, строго сегрегированных от палестинцев. Египту более 50 лет назад было не до Газы. Сегодня какое-либо экономическое развитие сектора невозможно из-за блокады и нехватки всего самого необходимого, в том числе электроэнергии и газа.

Небратья-мусульмане

Кроме Израиля, который опасается, что в случае снятия блокады ХАМАС сможет наводнить сектор оружием, в блокаде принимает участие и Египет.

С ним ситуация немного сложнее. Египет блокирует Газу в первую очередь не потому, что там у власти ХАМАС, а поскольку считает, что его как "тыловую базу" используют иные джихадисткие группировки, воюющие на Синайском полуострове против египетских властей.

При этом широкий жест Египта, открывшего границу с сектором на месяц Рамадан, ситуацию не изменит, так как у многих палестинцев банально не хватает денег, чтобы уехать из сектора.

Неизбежность кровопролития

Жители сектора Газа попали в классический исторический тупик, выход из которого будет сопряжен с кровопролитием. Наиболее очевидных вариантов решения проблемы всего два.

Первый — уничтожение ХАМАС Израилем. Армия обороны Израиля в состоянии это сделать. Однако тогда погибнет несколько сотен израильских солдат и тысячи палестинцев. Непонятно и то, кто после проведения военной операции возьмет ответственность за эту территорию. Большинство жителей сектора не верят Израилю и не видят в нем партнера.

Второй — снятие блокады. Если дать возможность людям и грузам въезжать и выезжать из сектора, это, несомненно, улучшит гуманитарную ситуацию на этой территории. Не менее очевидно и то, что ХАМАС тут же воспользуется снятием блокады для организации террористических актов на территории Израиля и укрепления своих позиций.

Оба варианта означает, что руководству Израиля придется нести ответственность за сотни и тысячи погибших. Причем не только палестинцев, но и евреев. В обществе, где десяток погибших – это национальное горе, а сотня – национальная трагедия, политики предпочтут продолжать блокаду.

Впрочем, нынешняя ситуация выгодна не только Израилю. Палестинские жертвы нужны руководству ХАМАСа, доходы которого зависят от количества распределяемой в секторе гуманитарной помощи. Чем больше погибших – тем больше помощи. Формула простая.

Медленная деградация

Жители сектора Газа стали заложниками как целенаправленной политики Израиля и Египта, так и террористов ХАМАС, которые жестко подавляют любую оппозицию в секторе, давая "волю" только тем организациям, которые также ставят своей целью уничтожение Израиля.

И поскольку блокада будет продолжаться пока власти сектора не признают Израиль, миру остается лишь созерцать медленную деградацию почти двух миллионов людей, время от время переходящую в открытое противостояние между угнетателями и их пленниками.