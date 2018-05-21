Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание

Обычно сказки заканчиваются словами «Они поженились и были счастливы». Вроде как свадьба ставит точку и на волшебстве, и на приключениях, и на борьбе добра со злом. За одним исключением. Жизнь британской королевская семьи — это сказка с продолжением, в которой всё самое интересное начинается как раз после церемонии бракосочетания.

Свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл в прямом эфире посмотрели около 3 млрд человек, то есть почти половина всего населения планеты. Причём минимум половина от этой половины потом ещё несколько раз пересматривала. И, даже, наверное, плакала. Пользователи соцсетей посвятили событию полтора миллиона твитов.

Сходную по масштабам и эмоциональной вовлечённости аудиторию собирают только чемпионаты мира по футболу. Но если в футболе присутствует драматургия, событийность и главное — открытый результат, то чем удерживает внимание публики довольно изнурительная свадебная церемония, которая известно чем закончится? Нарядами, выражениями лиц участников и гостей (в основном довольно постными, что неудивительно, ведь свадьбы, даже чужие и королевские, чертовски утомляют) и множеством поводов поупражняться в остроумии. Например, представить Её Величество Елизавету ІІ, а также герцогов Кембриджского и Сассекского планирующими «церемонию выкупа невесты» в обшарпанном подъезде типовой хрущёвки.

Шутки, построенные на контрасте реальностей, были довольно распространённой зрительской реакцией на королевскую свадьбу. Не менее часто, кажется, встречались комментарии типа «Я не смотрю свадьбу. И да, я существую». Свадьба Гарри и Меган действительно мало что изменит в судьбах мира и точно никак напрямую не касается жителей, например, Украины — страны, в которой идёт война и где подъезды девятиэтажек несут на себе следы разрухи даже вне зоны боевых действий.

Так откуда столько внимания к событию, далёкому от нас во всех смыслах — контекстуально, территориально, цивилизационно?

В работе «Психология масс и анализ человеческого Я» Зигмунд Фрейд описал один из механизмов, удерживающих людей вместе, в одном функционирующем как целое сообществе. Это не что иное, как наши фантазии об идеальном, совершенном человеке, у которого прекрасно всё: ум, душа, одежда. Это очень важная фантазия, поскольку она формирует прочный психологический базис для такого явления, как политическая легитимность. Правомочность притязаний на власть окончательно признаётся лишь тогда, когда подданные или подчинённые инвестируют в претендента, хотя бы частично, свои идеализированные представления о «лучших из лучших». Или, в терминах Фрейда, свой Я-идеал.

Сегодня с этими инвестициями полная беда. Политики во всём мире будто соревнуются, кто быстрее обесценит все вложенные в него ожидания и надежды и вляпается в скандал погрязнее. Психологически это довольно небезопасно, поскольку подрывает легитимность не только отдельных представителей истеблишмента, но и саму идею легитимности как таковой. А значит, провоцирует новую архаизацию обществ.

И кажется, что британская королевская семья сегодня остаётся едва ли не единственным в мире достойным объектом идеализации.

Да, семья далеко не безупречна. Все помнят скандальный развод Дианы и Чарльза, родителей нынешнего новобрачного. И каким негодяем был Чарльз, открыто изменявший жене. И какой злобной свекровью была милая старушка Елизавета ІІ. И другие неприглядные секреты вроде дворецкого-гея с его скандальными разоблачениями грязных секретов королевской семьи и тому подобных вещей. Дворецкого на свадьбу, конечно, не пустили. Но по всем остальным пунктам семья пришла к принятию, примирению и согласию. Чарльз женился на бывшей любовнице, из-за чего, конечно, лишился права наследовать корону, зато обрёл нечто более ценное для себя. Его сыновья, Уильям и Гарри, теперь каждый по-своему решают дилемму между зовом сердца и чувством долга. Брак старшего производит впечатление крепкого и счастливого, и при этом не только не дискредитирует корону, но наоборот, укрепляет её репутацию в глазах всего мира. Брак младшего — гимн политкорректности и демократичности. Новая герцогиня Сассекская — бывшая актриса, разведёнка, полукровка, ещё и старше на несколько лет. Но семья решила довериться чувствам своего принца, посчитав их достаточной гарантией того, что избранница действительно достойна.

История британской королевской семьи — это не просто ожившая сказка о Золушке со счастливым продолжением. Секрет её притягательности для сотен миллионов людей во всём мире как раз в том, что это реальная жизнь людей, сохранивших верность своей человеческой природе со всеми её темными страстями и светлыми чувствами, но не потерявших при этом человеческого достоинства.

Это максимум того, что можно ожидать от любого человека хоть в Букингемском дворце, хоть в хрущёвке.