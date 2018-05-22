Не дай съесть свой мозг. Почему украинцы похожи на пещерных людей

Нужно объективно взглянуть на мир и увидеть, что чёрно-белого в нём не существует, есть лишь оттенки серого

Недавно Украинский кризисный медиацентр презентовал аналитику о подаче европейских событий на российских телеканалах. В 88% случаев ТВ упоминало события в Европе в негативном ключе. Чаще всего рассказывало о нестабильной жизни, внутренних конфликтах, отсутствии моральных ценностей, терроризме и нелегальных мигрантах.

Причина, которая побуждает пропагандистов манипулировать фактами и создавать картинку европейской жизни, которая не имеет ничего общего с реальностью, понятна: это стремление доказать россиянам, что они живут в самой лучшей стране. Любопытнее другое — россияне верят новостям, хотя дремучей страной Россию не назовёшь. У многих в Европе живут родственники или друзья. Ещё большее количество северных соседей посещали страны ЕС хотя бы в качестве туриста и имеют возможность сравнить картинку в телевизоре с собственным опытом.

Но раз новости крутят, значит, это работает. Логическую нестыковку можно объяснить одним из архетипов человеческого мышления, доставшимся нам в наследство от далёких предков, — негативная информация откладывается в памяти лучше, чем позитивная. Когда пещерные люди узнавали, что соседнему племени удалось завалить упитанного медведя, особой пользы эта информация не несла — мясо-то у соседей. А вот если соседское племя сожрали медведи — это важно. На следующую ночь хищники могут прийти и в твоё поселение.

По этой же причине мы подсознательно не оцениваем своё благополучие в абсолютных величинах (дохода, комфорта, здоровья и т. д.), а сравниваем с окружающими. При этом в качестве базы для сравнения могут быть отобраны два варианта. Либо те, у кого дела гораздо хуже (в реальности или в телевизионных иллюзиях), чем у нас. Либо в роли сирых и несчастных выступаем мы сами, сравнивая своё благосостояние с людьми, у которых дела идут куда лучше, чем у нас.

Подобный образ мышления был нужен для выживания на заре цивилизации. Но сегодня он мешает объек­тивно оценить обстановку. И это справедливо в отношении как россиян, так и украинцев.

Людей, которые хотят показывать жизнь в чёрно-белом цвете, хватает и в нашей стране

Метания между «порохоботами» и оппозицией, которая критикует любой шаг действующей власти, особо не разбираясь — необходим он или нет.

Априорное неприятие медреформы или не подкреплённые фактами восторги на её счёт и обвинение всех противников без разбора в косности и коррупции. Презрительное отношение предпринимателей к наёмным сотрудникам как к людям, не умеющим ставить цели и достигать их. Отвечающие тем же «хапугам» сотрудники на зарплате.

Подобных примеров множество. И все они не дают объективно взглянуть на мир и увидеть, что чёрно-белого в нём не существует, есть лишь оттенки серого.

Тёмное нужно осветлять, светло-серое поддерживать таким, как есть. Но не вступать в извечную борьбу между светом и тьмой, и тем более не пытаться навязать эту схватку окружающим.