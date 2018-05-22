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Главная » Мнения » Не дай съесть свой мозг. Почему украинцы похожи на пещерных людей
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Не дай съесть свой мозг. Почему украинцы похожи на пещерных людей

Не дай съесть свой мозг. Почему украинцы похожи на пещерных людей
Фото: Zdenek Burian

Нужно объективно взглянуть на мир и увидеть, что чёрно-белого в нём не существует, есть лишь оттенки серого

22.05.18 52
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Недавно Украинский кризисный медиацентр презентовал аналитику о подаче европейских событий на российских телеканалах. В 88% случаев ТВ упоминало события в Европе в негативном ключе. Чаще всего рассказывало о нестабильной жизни, внутренних конфликтах, отсутствии моральных ценностей, терроризме и нелегальных мигрантах.

Причина, которая побуждает пропагандистов манипулировать фактами и создавать картинку европейской жизни, которая не имеет ничего общего с реальностью, понятна: это стремление доказать россиянам, что они живут в самой лучшей стране. Любопытнее другое — россияне верят новостям, хотя дремучей страной Россию не назовёшь. У многих в Европе живут родственники или друзья. Ещё большее количество северных соседей посещали страны ЕС хотя бы в качестве туриста и имеют возможность сравнить картинку в телевизоре с собственным опытом.

Но раз новости крутят, значит, это работает. Логическую нестыковку можно объяснить одним из архетипов человеческого мышления, доставшимся нам в наследство от далёких предков, — негативная информация откладывается в памяти лучше, чем позитивная. Когда пещерные люди узнавали, что соседнему племени удалось завалить упитанного медведя, особой пользы эта информация не несла — мясо-то у соседей. А вот если соседское племя сожрали медведи — это важно. На следующую ночь хищники могут прийти и в твоё поселение.

По этой же причине мы подсознательно не оцениваем своё благополучие в абсолютных величинах (дохода, комфорта, здоровья и т. д.), а сравниваем с окружающими. При этом в качестве базы для сравнения могут быть отобраны два варианта. Либо те, у кого дела гораздо хуже (в реальности или в телевизионных иллюзиях), чем у нас. Либо в роли сирых и несчастных выступаем мы сами, сравнивая своё благосостояние с людьми, у которых дела идут куда лучше, чем у нас.

Подобный образ мышления был нужен для выживания на заре цивилизации. Но сегодня он мешает объек­тивно оценить обстановку. И это справедливо в отношении как россиян, так и украинцев.

Людей, которые хотят показывать жизнь в чёрно-белом цвете, хватает и в нашей стране

Метания между «порохоботами» и оппозицией, которая критикует любой шаг действующей власти, особо не разбираясь — необходим он или нет.

Априорное неприятие медреформы или не подкреплённые фактами восторги на её счёт и обвинение всех противников без разбора в косности и коррупции. Презрительное отношение предпринимателей к наёмным сотрудникам как к людям, не умеющим ставить цели и достигать их. Отвечающие тем же «хапугам» сотрудники на зарплате.

Подобных примеров множество. И все они не дают объективно взглянуть на мир и увидеть, что чёрно-белого в нём не существует, есть лишь оттенки серого.

Тёмное нужно осветлять, светло-серое поддерживать таким, как есть. Но не вступать в извечную борьбу между светом и тьмой, и тем более не пытаться навязать эту схватку окружающим.

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