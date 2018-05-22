Мифы и правда о трансплантации. Чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет

Ежегодно сотни пациентов становятся в очередь на лечение за границей, так как пересадка органов от неродственного донора практически не возможна в Украине

Сегодня в нашей стране – тысячи людей ожидают единственной операции, которая спасет их жизнь – трансплантации. Почему я пишу “тысячи” вместо конкретной цифры – только потому, что никто, ни Министерство охраны здоровья, ни врачи, ни общественные организации не знают реальной цифры.

Реестра реципиентов, то есть тех, кому нужна пересадка, в Украине нет. Реестра доноров, то есть тех, кто готов стать донором в случае смерти – тоже нет. И ответственности тоже нет...

В такой ситуации – для многих чиновников и политиков - и проблемы нет...

Так чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет?

Первое: трансплантация – это не что-то новое для нашей страны.

Ежегодно в Украине проводится в среднем 100 трансплантаций, в Украине есть врачи-трансплантологи, которые умеют и могут спасать жизни. Ежегодно сотни пациентов становятся в очередь на лечение за границей, так как пересадка органов от неродственного донора практически не возможна в Украине.

Из-за отсутствия нормативной базы, без этого закона, мы и дальше будем вывозить миллионы евро за границу на лечение, тысячи людей ежегодно будут умирать, так и не дождавшись трансплантации, и еще тысячи людей годами будут обречены на гемодиализ!

По оценкам пациентских организаций – 5000 человек в год нуждаются в трансплантации. Более 3000 – умирают, так и не дождавшись пересадки.

Второе: презумпция НЕСОГЛАСИЯ.

В соответствии с Директивой ЕС № 2010/45/ЕС «О стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации» от 2010 года – основными принципами развития трансплантологии являются принцип добровольности и бескорыстности.

В действующем законе, который работал в Украине с 1999 года, предусмотрена презумпция НЕСОГЛАСИЯ. В законе, который мы приняли - она остается. Это четко прописано в статье 11, в статье 16.

Это значит, что если человек при жизни не подал письменное согласие стать донором – то автоматически, в случае смерти – это считается отказом.

Каждый человек имеет право взвешенно принять решение о возможности стать донором после своей смерти

Проектом закона предусматривается, что каждый совершеннолетний дееспособный человек может дать (не обязан) письменное прижизненное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти.

Эта норма полностью сводит на “нет” все спекуляции о том, что теперь любого украинца можно просто “поймать” на улице и вывезти на органы.

И эта норма действует уже 19 лет в нашей стане!

Третье: Мирные жители, погибшие в результате боевых действий и военнослужащие НЕ МОГУТ быть донорами.

Закон запрещает изъятие материалов для трансплантации у лиц, погибших в результате проведения антитеррористической операции и других боевых действий. То есть на уровне закона прописано, что НИ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, НИ ОДИН МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ, погибшего в результате событий на Востоке не может быть донором органов.

Так же не могут быть донорами органов умершие, личность которых не установлена!

И главное: изменения все же будут.

До 1 октября 2018 года должна быть создана Единая государственная информационная система, где, наконец-то, будет реестр тех, кому необходима трансплантация. Там же будет реестр тех, кто готов быть донором после смерти и тех, кто подал при жизни категорический отказ быть донором. Такая норма прописана в принятом законе, и в случае нежелания/опасения по каким-либо причинам стать донором, человек может подать отказ. В этом случае, даже ближайшие родственники не смогут изменить его решение.

Сразу хочу обозначить, что доступ к этой системе будут иметь исключительно трансплант-координаторы. К трансплант-координаторам прописаны очень жесткие требования в законе, и очень жесткая ответственность. К тому же Единая информационная система сама должна будет определять кому из реципиентов может подойти донорский орган, что полностью исключает злоупотребления в этой сфере. Это новешство, которое вводится эти законом. Трансплант-координаторы есть, например в Испании, Беларуси, в тех странах, где успешно работает система, которую мы только начинаем развивать.

Закон о трансплантации – это фундамент, с которого начнется развитие системы, это рамки, в которых должна развиваться система, это шанс на жизнь для тысяч людей, которые сегодня фактически обречены...