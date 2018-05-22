Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Мифы и правда о трансплантации. Чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет
Андрей Шипко
народный депутат группы "Партия "Відродження",
член Комитета по вопросам охраны здоровья
Андрей Шипко народный депутат группы "Партия "Відродження",<br/>член Комитета по вопросам охраны здоровья

Мифы и правда о трансплантации. Чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет

Мифы и правда о трансплантации. Чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет
Фото: zdorov-info.com.ua

Ежегодно сотни пациентов становятся в очередь на лечение за границей, так как пересадка органов от неродственного донора практически не возможна в Украине 

22.05.18 409
000

Сегодня в нашей стране – тысячи людей ожидают единственной операции, которая спасет их жизнь – трансплантации. Почему я пишу “тысячи” вместо конкретной цифры – только потому, что никто, ни Министерство охраны здоровья, ни врачи, ни общественные организации не знают реальной цифры.

Реестра реципиентов, то есть тех, кому нужна пересадка, в Украине нет. Реестра доноров, то есть тех, кто готов стать донором в случае смерти – тоже нет. И ответственности тоже нет...

В такой ситуации – для многих чиновников и политиков - и проблемы нет...

Так чего боятся противники закона и что на самом деле произойдет?

Первое: трансплантация – это не что-то новое для нашей страны.

Ежегодно в Украине проводится в среднем 100 трансплантаций, в Украине есть врачи-трансплантологи, которые умеют и могут спасать жизни. Ежегодно сотни пациентов становятся в очередь на лечение за границей, так как пересадка органов от неродственного донора практически не возможна в Украине.

Из-за отсутствия нормативной базы, без этого закона, мы и дальше будем вывозить миллионы евро за границу на лечение, тысячи людей ежегодно будут умирать, так и не дождавшись трансплантации, и еще тысячи людей годами будут обречены на гемодиализ!

По оценкам пациентских организаций – 5000 человек в год нуждаются в трансплантации. Более 3000 – умирают, так и не дождавшись пересадки.

Второе: презумпция НЕСОГЛАСИЯ.

В соответствии с Директивой ЕС № 2010/45/ЕС «О стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации» от 2010 года – основными принципами развития трансплантологии являются принцип добровольности и бескорыстности.

В действующем законе, который работал в Украине с 1999 года, предусмотрена презумпция НЕСОГЛАСИЯ. В законе, который мы приняли - она остается. Это четко прописано в статье 11, в статье 16.

Это значит, что если человек при жизни не подал письменное согласие стать донором – то автоматически, в случае смерти – это считается отказом.

Каждый человек имеет право взвешенно принять решение о возможности стать донором после своей смерти

Проектом закона предусматривается, что каждый совершеннолетний дееспособный человек может дать (не обязан) письменное прижизненное согласие стать донором органов и/или анатомических материалов после своей смерти.

Эта норма полностью сводит на “нет” все спекуляции о том, что теперь любого украинца можно просто “поймать” на улице и вывезти на органы.

И эта норма действует уже 19 лет в нашей стане!

Третье: Мирные жители, погибшие в результате боевых действий и военнослужащие НЕ МОГУТ быть донорами.

Закон запрещает изъятие материалов для трансплантации у лиц, погибших в результате проведения антитеррористической операции и других боевых действий. То есть на уровне закона прописано, что НИ ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, НИ ОДИН МИРНЫЙ ЖИТЕЛЬ, погибшего в результате событий на Востоке не может быть донором органов.

Так же не могут быть донорами органов умершие, личность которых не установлена!

И главное: изменения все же будут.

До 1 октября 2018 года должна быть создана Единая государственная информационная система, где, наконец-то, будет реестр тех, кому необходима трансплантация. Там же будет реестр тех, кто готов быть донором после смерти и тех, кто подал при жизни категорический отказ быть донором. Такая норма прописана в принятом законе, и в случае нежелания/опасения по каким-либо причинам стать донором, человек может подать отказ. В этом случае, даже ближайшие родственники не смогут изменить его решение.

Сразу хочу обозначить, что доступ к этой системе будут иметь исключительно трансплант-координаторы. К трансплант-координаторам прописаны очень жесткие требования в законе, и очень жесткая ответственность. К тому же Единая информационная система сама должна будет определять кому из реципиентов может подойти донорский орган, что полностью исключает злоупотребления в этой сфере. Это новешство, которое вводится эти законом. Трансплант-координаторы есть, например в Испании, Беларуси, в тех странах, где успешно работает система, которую мы только начинаем развивать.

Закон о трансплантации – это фундамент, с которого начнется развитие системы, это рамки, в которых должна развиваться система, это шанс на жизнь для тысяч людей, которые сегодня фактически обречены...

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Супрун продолжает "развенчивать мифы"Президента Палестины в третий раз за неделю забрали в больницуВспышки ботулизма зафиксированы в пяти областях
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 26170
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7988
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8526
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7914
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13288
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5037
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9309
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10999
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7972
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3472
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 58254 / 79065
  2. В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу 4216 / 4672
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3723 / 4180
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 3466 / 3633
  5. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 2840 / 6921
  6. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 2584 / 2673
  7. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 2356 / 2694
  8. В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах 2338 / 2667
  9. Рядом с Елизаветой II и вместе с детьми: появились официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 2290 / 2555
  10. Нафтогаз повышает цену газа второй раз за весну 2235 / 2528
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 79 / 79065
  2. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 16 / 2673
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 11 / 4180
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 8 / 3633
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 26170
  6. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 7 / 411
  7. В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова 6 / 800
  8. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 5 / 2147
  9. Карта военных действий на Донбассе к 18 мая 4 / 1008
  10. В Карпатах достроили тоннель в Европу 4 / 4858
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.