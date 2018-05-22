Сдается место приложения сил. Почему профсоюзы не становятся школой капитализма

Когда в Советском Союзе случались забастовки, о них становилось известно из сообщений "вражеских голосов". В современной Украине тоже иногда встречается организованное прекращение работы всем трудовым коллективом, но новостям об инцидентах такого рода сложно пробиться сквозь бурный информационный поток

Борьба с коррупцией, королевская свадьба, борьба с коррупцией, футбол, борьба с коррупцией, сводка с фронта, опять борьба с коррупцией, кто-то из наших певцов выступил в Кремле, снова борьба с коррупцией. И кого может заинтересовать в таком контексте четырехдневная забастовка рабочих крупнейшего в стране горно-металлургического комбината ПАО "Arcelor Mittal Кривой Рог", более известного под именем "Криворожсталь" и запомнившегося широким массам продажей на аукционе в 2005 году.

Известно, что посредником между работодателем и наемным персоналом выступают профессиональные союзы. Но о деятельности профсоюзов в нашей стране информации еще меньше – и намного меньше, чем о Службе безопасности Украины, например. Максимум, пробегает по лентам новостей сообщение о смене председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), а чем один отличается от другого, и что это сулит многомиллионной армии плательщиков профсоюзных взносов – в отличие от родственников, друзей, а главное – теневых покровителей новоиспеченного ставленника, не знает никто. Если быть точным, это информация для избранных. Для очень узкого круга людей.

Все знают о пожаре в здании ФПУ на Майдане Незалежности во время памятных событий февраля 2014 года. Оно до сих пор стоит на месте, но пустует по-прежнему. На небольшой его площади идет неспешный ремонт. А давайте представим, что от огня пострадали помещения, в которых ежедневно происходит кипучая деятельность, на которую почти каждый работающий человек в этой стране отчисляет деньги. Эти деньги исправно идут на содержание аппарата, на разного рода профсоюзную деятельность. В каких-то кабинетах она осуществляется. По каким-то ковровым дорожкам передвигаются тысячи людей, в одночасье лишившихся офиса в центре Киева, но продолжающие свое безбедное существование уже пятый год.

Так, может, оставить этих людей там, где они нашли себе временное пристанище. И не ремонтировать здание ФПУ. А разбить на этом месте сквер. Вместо строительства торгово-развлекательного центра – наверняка есть желающие.

Но не об имуществе, недвижимости, профсоюзных взносах и прочих предметах, представляющих коммерческий интерес, хотелось бы поговорить. А задаться вопросом: почему при постоянных разговорах о недостаточном количестве социальных лифтов, о необходимости привлечения новых людей на руководящие посты по всей стране профсоюзы не фигурируют вообще. То есть как сфера деятельности, которая может катапультировать способного организатора трудовых масс на самые высшие государственные посты, профсоюзы не существуют.

Теоретические перспективы стать лидером не в социальных сетях, не в телевизоре, а на деле связать интересы наемных работников и работодателя – как частного бизнеса, так и государства, меркнут перед практикой создания "диванных партий" и общественных организаций по борьбе с коррупцией, участие в которых сулит быстрый коммерческий эффект и статус медийной личности.