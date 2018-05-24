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Главная » Мнения » Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе
Александр Виноградов
Александр Виноградов

Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе

Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе
Фото: guruin.com

Хочет он того или нет, но Илон Маск, бизнесмен, познакомивший мир с такими продуктами технической мысли как Tesla и SpaceX, порой напоминает Боно, фронтмена рок-группы U2, который проявляет невиданную активность вне сцены в самых разных сферах человеческой деятельности. Вроде списания долгов государствам третьего мира

24.05.18 572
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23 мая Маск через Twitter поделился со своими читателями (а их у него больше 21 млн) планами по созданию веб-сайта для оценки уровня доверия к журналистам, редакторам и их публикациям. И даже название подходящее для проекта у него есть – Pravda.

Вне всякого сомнения, бизнесмен осведомлен о термине, получившем широкое распространение после избрания Дональда Трампа президентом США – post-truth (постправда), и ставшем словом года по версии Оксфордского словаря.

«Слово описывает обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям», – объясняет редакция.

Следует отметить, что термин «постправда» впервые использовался в таком значении американским драматургом сербского происхождения Стивом Тесичем в эссе 1992 года, посвященном конфликту в Персидском заливе.

Похвальная инициатива Маска, пожелавшего вернуть медиа утраченные позиции и вернуть в СМИ правила объективности и почтения перед его величеством фактом, вызывает, тем не менее, отторжение. Видно, рефлексы срабатывают.

Приходит на память анекдот советских времен: в газете «Правда» нет известий, а в «Известиях» нет правды. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще любит вспоминать его при случае. Кстати, большой поборник правды и свободы слова. Без шуток.

Часто Джорджу Оруэллу приписывают афоризм «Правда – это ложь», который в романе «1984» перечисляет лозунги тоталитарного государства будущего: «Война – это мир», «Свобода – это рабство». На самом деле английский писатель дословно не писал такого, но провоцирует на подобные выводы.

Но, вдохновляясь Оруэллом, называя белое – черным, безостановочно работает по всему миру кремлевская пропагандистская машина.

В мае 2017 года новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон, воспользовавшись присутствием президента РФ Владимира Путина на совместной пресс-конференции, обвинил российское государственное информационное агентство Russia Today в распространении фальшивых новостей (фейков) и пропаганды.

Конечно, дело хозяйское – давать своим проектам имена как заблагорассудится. Но, тем не менее, трудно объяснить желание Элона Маска назвать онлайн-ресурс, призванный вернуть профессиональную прессу на путь истинный, словом Pravda. Латиницей. Русское слово. Очень хорошо будет смотреться Pravda рядом с Russia Today в строке поиска Google.

Кстати, вполне вероятной выглядит встреча Маска и Лаврова на каком-нибудь международном форуме. И почему бы русскому министру, большому любителю анекдотов, не рассказать бизнесмену такой: «Ах, если бы у меня была газета «Правда», мир никогда бы не узнал о моем поражении при Ватерлоо, сказал Наполеон, наблюдая за парадом военной техники на Красной площади».

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