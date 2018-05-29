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Главная » Мнения » Вирус перемен. 10 принципов управления изменениями Ощадбанка
Андрей Пышный
глава правления Ощадбанка
Андрей Пышный глава правления Ощадбанка

Вирус перемен. 10 принципов управления изменениями Ощадбанка

Вирус перемен. 10 принципов управления изменениями Ощадбанка
Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Четыре года изменений в самом большом и старейшем государственном банке страны дают мне право поделиться не прописными истинами менеджмента, а правилами, проверенными на практике

29.05.18 30
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Конечно, сделано ещё далеко не всё. Но могу заверить, что преобразования в Ощаде уже необратимы.

Действуй или умри. Этот слоган полностью отражает реалии, в которых вся банковская система оказалась весной 2014 года. Аннексия Крыма, оккупация Донбасса, экономический и банковский кризис, отток ресурсной базы. Сеть банковских отделений составляла более 5 тыс., она практически не продавала, а служила кассой для оплаты коммунальных услуг. Отсутствие маркетинга, современной операционной и бизнес-модели. Вместо современной HR-службы — отдел кадров... в 36-тысячном коллективе.

Банк будто взяли и со всеми его советскими рудиментами перенесли из 80-х годов прошлого века в реалии ХХІ века. При отсутствии быстрой реакции на вызовы банк был обречён. Нам пришлось действовать и искать точку опоры. И мы нашли. Ею стала законодательно утверждённая госгарантия вкладов в Ощадбанке независимо от суммы и срока размещения. Именно эту «новость» двадцатилетней давности, прописанную в законе о банках и банковской деятельности, мы вытащили на свет божий. Уже в конце 2014-го отток ресурсной базы остановился.

Изобретите свой «вирус перемен» и привейте его в старую систему. Быстрых антикризисных мер недостаточно. Если речь идёт о системных изменениях, вам нужен «вирус», который будет очевидным доказательством трансформации, заставит меняться всю систему. Таким «вирусом» для Ощадбанка стали отделения нового формата. Речь в этом случае совсем не о ремонте, а о новой философии работы, новой бизнес-модели, новом персонале, подобранном в результате открытого и жёсткого конкурса. О новом маркетинге, культуре обслуживания, инновационных технологиях и продуктах.

Планируйте стратегию. Без понимания, в каком направлении вы планируете двигаться, не обойтись. Трудно себе представить менее благоприятные обстоятельства, чем те, в которых оказался Ощад в 2014 году. Но это не помешало нам вместе с компанией PwC в течение трёх стратегических сессий в ходе глубокого анализа и обсуждения создать стратегию модернизации Ощадбанка на 2015–2017 годы. И это не набор лозунгов, а рабочий документ. Три года были разложены на периоды и проекты, расписаны по неделям. С ожидаемыми результатами, ответственными специалистами и сроками выполнения.

Общайтесь с клиентами откровенно, и вам поверят. Мы отказались от агрессивной рекламы с участием профессиональных актёров. Стали говорить с людьми откровенно.

Наша реклама больше похожа на микродокументалистику, в которой снимаются реальные люди и рассказывают свои жизненные истории

Так было с нашими депозитными программами, таким путём мы пошли с программой поддержки предпринимателей. Кроме того, акцент сделан на многоканальности общения с клиентами. Активное присутствие в соцсетях держит команду в тонусе. Ни одно критическое замечание или жалоба не остаются без тщательного изучения и выводов.

Общайтесь с сотрудниками напрямую. Сокращайте расстояние между топ-менеджментом и сотрудниками. Это заряжает и мотивирует людей. Убеждён в этом, так как лично встретился практически с половиной руководителей наших отделений, объехав большую часть областных управлений. И продолжаю это делать. Ежемесячно у меня проходят встречи с коллегами-новаторами разного уровня из различных регионов.

Говорите о проблемах честно и требуйте этого от подчинённых. Это предупредит большинство рисков. Откровенный разговор позволяет установить причину проблемы. Помните: менеджер должен работать с причинами, а не c их последствиями. Такой подход — половина успешного управления изменениями.

Сформулируйте ценности и мотивируйте команду их соблюдать. Мы сформулировали Манифест, который теперь висит в каждом отделении Ощадбанка. Создавали его всей командой. Это наше кредо, мировоззрение, которое соответствует нашей философии «Мой банк. Моя страна». За продвижение принципов Манифеста учреждена отдельная награда. Ведь эти принципы — набор императивов высшего порядка. Они не входят в должностные инструкции, но побуждают людей поднять головы, оглянуться вокруг и осознать, что на самом деле мы вместе делаем большое дело.

Ломайте барьеры и стены, открывайте окна новых возможностей. Существует замечательное утверждение: качество внешнего сервиса, предоставляемого компанией, не может превышать качество внутреннего сервиса внутри этой компании. Чтобы достигать результатов, необходимо относиться к коллегам как к уважаемым внутренним клиентам. Эффективное внутреннее взаимодействие является капиталом для дальнейшего развития. Оно позволяет сотруднику поверить в поддержку коллег, стать проактивным, генерировать идеи, создавать новое.

Подводите итоги эмоционально. Эмоционально — не означает вызов «на ковёр», хотя и без этого не обходится. Эмоционально — значит анализировать деятельность и её результаты не языком сухих цифр, а живым языком, по-человечески, в контексте того, что происходит вокруг нас в стране и мире.

Осознайте, что это только начало. Мечтайте. Ставьте амбициозные цели, стройте невероятные планы на будущее. Всего четыре года назад я впервые вслух определил для команды цель — стать банком №1. Тогда это казалось невыполнимым. Сегодня это нереальное будущее наступило.

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