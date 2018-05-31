Keep Calm And Carry On. Что хотели сказать украинские силовики воскрешением российского журналиста

Шок, сожаление о произошедшем, возмущение, соболезнования близким — всё это потонуло в сообщении СБУ о том, что «убийство» Бабченко — инсценировка. Служба безопасности уверяет, что целью этой спецоперации был выход на организаторов и заказчиков реально готовящегося покушения на журналиста. Силовикам якобы это удалось.

В мнимом убийстве Бабченко многое казалось странным. Начиная от символизма его «смерти» в день, который журналист за несколько часов до случившегося у себя на страничке в Facebook называл «вторым днём рождения», и до слишком маленьких ран от выстрела в упор из макарова. Не было также контрольного выстрела в голову, а жена даже не притронулась к телу истекающего кровью мужа. Всё это наводило на мысль о недомолвках. Но такого фарса предвидеть никто не мог.

Оставим этическую сторону, если сам Бабченко и его семья согласились на «убийство». Куда интереснее вопрос: что хотели сказать силовики?

Мне сложно судить, насколько игра в Шерлоков Холмсов была необходима для пользы следствия. Но то, что повергший в ступор страну спектакль принёс властям политические дивиденды, — бесспорно. Это откровенный гол в ворота «зрадофилов» всех мастей, мол, посмотрите, не всё так плохо, как вы говорите, мы успешно отражаем российскую агрессию, предотвращаем политические убийства, способны вас защитить. Но смеётся тот, кто смеётся последним.

Трудно сказать, что стало бы более тяжёлым маятником, раскачивающим ситуацию в стране, — реальное убийство Бабченко или устроенный Генпрокуратурой и СБУ фарс. Я не могу припомнить ситуацию, когда власть какой-либо страны инсценировала политическое убийство с заявлениями о трагедии на самом высоком уровне.

Повторюсь, что с точки зрения следствия, это, возможно, и было оправданно, но как быть с уровнем доверия в обществе? Речь даже не о том, какие заявления на весь мир сделает российский МИД и что напишут дипломаты своим правительствам. Могут ли отныне украинцы верить своим же элитам? Верить, твёрдо зная, что их заявления могут оказаться ложью от первого до последнего слова, пусть даже ложью во благо?

Что правильнее: задокументировать и обезвредить агентурную сеть РФ в Украине или на сутки выставить дураком собственный народ?

Простого ответа на этот вопрос не существует. Единственное, что можно посоветовать в этой ситуации: держать в памяти слоган британского агитплаката времён Второй мировой войны: Keep Calm And Carry On.

Ведь как бы там ни было, даже самая блистательная операция спецслужб в одночасье не остановит гибридную войну и неразрывно связанный с нею террор. Как и раньше, заказные политические убийства возможны.

Это реальность, в которой мы живём. Как и то, что мы не можем вполне доверять властям. Одним словом, принципиально с историей Бабченко в стране ничего не изменилось. Так что сохраняйте спокойствие и живите, как и раньше.