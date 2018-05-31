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Александр Виноградов
Александр Виноградов
"Убийство" Аркадия Бабченко

Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время

Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время
Политическая карикатура Алексея Кустовского / radiosvoboda.org

Вскоре после того как 30 мая завершился брифинг в СБУ, на котором был представлен журналист Аркадий Бабченко как участник инсценировки покушения на его жизнь со смертельным исходом, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опубликовала в своем аккаунте в Facebook выдержки из комментариев, сделанных политиками и журналистами накануне

31.05.18 1502
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Комментарии не простые, а явно тенденциозные: в них подвергается критике деятельность силовых структур Украины, достается на орехи президенту страны – за то, что все они коррумпированы, преследуют исключительно коммерческую выгоду, а национальные интересы у них стоят на последнем месте. Это краткое резюме первой реакции украинских политиков и журналистов на сообщение о смерти Бабченко от рук наемного убийцы, которыми они поспешили поделиться там же – в социальной сети Facebook. Разумеется, были и другие реплики, и другой направленности и выдержанные в другой тональности, но Сарган их не замечает: блюдет баланс мнений о том, как в Украине все запущено.

Собственно, авторство этой затеи – составить список недоброжелателей, принадлежит генеральному прокурору Юрию Луценко. Он в своем выступлении на брифинге, посвященном инсценировке покушения на русского журналиста в Киеве, первым привел цитаты, принадлежащие политическим оппонентам.

Три года назад широкую известность получила практика составления чиновниками Министерства культуры по просьбе Службы безопасности перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Для начала Минкульт включил в список 117 обладателей паспорта гражданина РФ, которым отказано во въезде в Украину. С тех пор список только пополняется. Дело нужное, спору нет. Но в действительности приходится сталкиваться с тем, что в Киеве время от времени появляются афиши, извещающие о скором выступлении Кристины Орбакайте, например. Или еще какой-то артист, который давал концерты в Крыму, но добирался на полуостров в обход сотрудников Государственной пограничной службы, вдруг изъявит желание спеть в киевском клубе, создавая тем самым потенциальную угрозу для его посетителей, которые могут быть подвергнуты обструкции со стороны представителей ультраправых группировок.

Кроме участия государства в деле освобождения украинской сцены от российских гастролеров, активность в этой сфере проявляет общественная инициатива, представленная на веб-сайте, который носит не самое подходящее название для такого вида деятельности – "Миротворец". Здесь постоянно кипит работа по составлению черных списков и здесь не смотрят ни на паспорт, ни на физиономию. Всех, кто не угодил общественным активистам, может ожидать судьба оказаться среди бесспорных врагов украинской государственности.

Любительский характер такого рода списков нежелательных элементов плох не только тем, что при их формировании допускается произвол. Но профанация идеи существует также в том, что всех не пересчитаешь, не проверишь, за всеми не уследишь. Это как в случае с Ани Лорак, например: почему ей, как считает общественность, нельзя выступать в Москве, а Вере Брежневой можно – нет ответа.

И ладно, если бы комментарии, осуждающие спецслужбы и правоохранительные органы, которые оставили в Facebook политические оппоненты власти, собирал какой-нибудь любитель (гражданин или гражданка: нужное – подчеркнуть). Но когда этим занимается в рабочее время пресс-секретарь генерального прокурора, то выглядит такое по меньшей мере непрофессионально.

Напомним, генеральный прокурор Украины осуществляет надзор за соблюдением и правильным применением законов Кабинетом министров, министерствами и другими центральными органами исполнительной власти, органами государственного и хозяйственного управления и контроля, Советом министров Автономной Республики Крым, местными советами, их исполнительными органами, воинскими частями, политическими партиями, общественными организациями, массовыми движениями, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, подчиненности и принадлежности, должностными лицами и гражданами. О комментариях, оставленных в социальных сетях, в законе о прокуратуре ни слова.

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