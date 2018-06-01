Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства

Недавно Ульяна Супрун, исполняющая обязанности главы Минздрава, фактически на общественных началах (потому как наше членство в ВОЗ приостановлено за неуплату взносов) выступила на 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Свою речь она посвятила этапам внедрения медреформы, украинским политзаключённым в РФ и проблемам Украины из-за российской агрессии.

В целом это, конечно, неплохо, что у кого-то есть такая возможность — говорить об этом с высоких международных трибун.

Удивляет другое: как-то по-советски проходят эти самые «этапы» медреформы в Украине. Особенно если смотреть на них с точки зрения курса на децентрализацию. И на декоммунизацию, кстати, тоже.

Ведь никто не будет спорить, что чрезмерное административное давление центра является одним из основных злостных пережитков советского прошлого?

Например, недавно избранный глава новосозданной Национальной службы здоровья Олег Петренко заявляет, что «Національна служба здоров’я з 1 липня виділятиме гроші тільки тим населеним пунктам, де всі медичні заклади первинної ланки підпишуть договори з пацієнтами. Якщо хоча б один медзаклад не відповідатиме вимогам НСЗУ, гроші на пацієнтів у місцевий бюджет не переведуть».

Неслабо, правда? Это заявление как-то прошло мимо ГПУ, а зря.

Самое интересное, что оно прозвучало менее чем через два месяца после того, как всё тот же Олег Петренко сообщил, что у Службы нет ни штата, ни помещения, голые они и босые, а впереди предстоят тендеры по закупке необходимых для работы канцтоваров. Судя по всему, Петренко освоился уже настолько, что смело, без оглядки на законы и действующую Конституцию (никто же не слышал, чтоб её отменяли, верно?) угрожает оставить без финансирования не просто отдельные медучреждения, а целые населённые пункты.

Нет кадров, бумаги, ручек, скрепок, надо время, чтобы вникнуть и разобраться куда бежать и что делать? А можно просто, волюнтаристским решением сократить предстоящий объём работы — заодно максимально сэкономить бюджетные денежки (потому что их элементарно не хватит даже на обещанное по «госгарантиям» финансирование первичного звена здравоохранения). И таким незамысловатым образом снять с себя ответственность за срыв сроков заключения договоров с медучреждениями. В том числе и теми, кто выполнил все требования министерства!

У вас там на местах сложности? Нет компьютеров, доступа к интернету, вы сомневаетесь в своих возможностях сохранить вверенные вам на хранение личные данные? У вас недобор по штатному расписанию? Или вообще форс-мажор и ветер оборвал провода? Или пациенты недоверчивые попались — и тоже проблемой хранения личных данных озабочены? Вы думаете это всё ваши проблемы? Вы думаете, что это вообще не проблемы — ведь родной Минздрав пообещал мягкий переходный период, финансирование по старым правилам хотя бы до конца текущего года?

Замминистра Павел Ковтонюк заявил, что по оптимистичным ожиданиям к концу года на новые условия работы перейдёт в лучшем случае 30% медучреждений.

Теперь убеждать вас отбросить сомнения и поторопиться придут соседи-главврачи и местные власти (если, конечно, последние вовремя сообразят, что вообще происходит). Как в старые добрые времена!

Вы бы ещё социалистическое соревнование устроили, честное слово. И стахановское движение с ударным подписанием ничего никому не гарантирующих деклараций.

Почему не гарантирующих? Потому что государство вообще, Минздрав и НСЗУ в частности ничего конкретно в целом и в частности не гарантируют людям, которые не успеют, не смогут (в том числе потому что им просто не хватит врачей после того, как те заполнят лимит по количеству «приписанных» к ним пациентам) выбрать себе доктора и подписать с ним декларацию?

Но на каком вообще основании эти люди даже теоретически могут быть лишены доступа к медицинской помощи? Повторю свой вопрос: что-то поменялось в Конституций? Врач теперь, даже несмотря на то, что его (с нарушением трудового законодательства) пытаются обязать быть готовым оказывать медицинскую помощь круглосуточно и без выходных «своим пациентам», имеет право отказать «не своим».

Что делать тем, кто окажется «не своим» для врачей, которые находятся, например, в другой области?

Что гарантировано тем, кто с доктором декларацию подписал, и в очень дисциплинированной поликлинике, выполнившей все-все требования НСЗУ, но тут внезапно оказалось, что другие не очень дисциплинированные поликлиники этого не сделали, и теперь все (!) учреждения первичного звена остаются без финансирования?

А с учётом того, что той же «первичке» вменено ещё и оказание неотложной медицинской помощи — скорые будут заниматься только оказанием помощи экстренной — ситуация приобретает оттенок особого цинизма. Если не преступления.

Что вообще в таком случае вкладывают эти господа/товарищи в слова «государственные гарантии»? Чего стоят гарантии (да и государство) на таких условиях?

Вот так обесцениваются целые понятия. Вот так уже обесценено слово «реформы». Видимо, замминистра, говоря об оптимизме, имел в виду такой специфический оптимизм. Министерский. Фискально-финансовый. Это когда всё делается заведомо так, чтобы деньги могли получить в лучшем случае 30% от числа всех учреждений первичного звена. И куцего одеяла, выделенного на здравоохранение хватило тем, кто будет не просто послушен, а именно коллективно послушен. В едином порыве, так сказать, всем миром, всем народом, всем населённым пунктом.

Ценное качество для партии и правительства, не правда ли? Особенно перед предстоящими выборами. Особенно с такими рейтингами и электоральными прогнозами…