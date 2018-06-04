Не быть "одной компанией из многих". Почему управление — очень простая вещь, которая под силу любому

Успешность бизнеса измеряется с помощью двух составляющих: успеха компании и персональных достижений каждого сотрудника.

Для компании важны прежде всего узнаваемость бренда и преданность собственной миссии. В EPAM Ukraine мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не быть «одной компанией из многих», а делать значимые дела, которые могут изменить жизнь к лучшему если не в мировом масштабе, то хотя бы на локальном уровне. Во-вторых, это количество созданных рабочих мест. В частности, для Украины этот показатель гораздо важнее, чем все финансовые. Есть такой индикатор: если количество рабочих мест, созданных в течение определённого периода, растёт, это означает, что бизнес на подъёме.

Личный успех — это, на мой взгляд, реализация, возможность в полной мере развивать свой потенциал и чувствовать удовлетворение от работы. Заметьте, для этого не обязательно занимать руководящие должности. Я считаю, что успешные компании должны обязательно заботиться о том, чтобы реализовать потенциал каждого сотрудника. Если человек приходит на работу с ощущением, что он тратит впустую своё время, что в другом месте он мог бы добиться большего, — это первый шаг к поиску новой работы.

В небольших компаниях труднее мотивировать сотрудников из-за ограниченных возможностей. Если компания довольно большая, как, например, наша, то мы для каждого находим наилучшее применение их талантов и умений. Мотивированные и довольные сотрудники для меня автоматически являются успешными. Их персональные достижения — ценнейший вклад в успех компании в целом.

В книге «Как пасти котов» Дж. Ханка Рейнвотера говорится о специфике управления в IT-области, которая якобы в корне отличается от менеджмента других отраслей. Я не разделяю эту точку зрения.

Карьера в IТ — это не пирамида, на верхушке которой стоит менеджер и всем руководит

Управление для меня — очень простая вещь, которая под силу практически любому человеку. Поделюсь своими основными правилами.

Менеджер должен быть настоящим лидером, то есть работать вместе с командой, а не только ставить задачи и требовать отчитываться об их выполнении.

В IТ работают талантливые и креативные молодые люди — важно в каждом из них видеть личность, которая не будет «винтиком индустрии». Уважать их право на личное время и планы, не требовать, условно говоря, «умереть» ради выполнения задания.

У менеджеров IТ-индустрии должно присутствовать желание постоянно развиваться, учиться самому и учить команду, и это желание надо поддерживать. Наша отрасль развивается чрезвычайно быстро, и эта тенденция будет сохраняться в последующие годы, особенно в направлениях, связанных с искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями. Управленцы должны успевать за изменениями, ведь если команда будет чувствовать, что менеджер живёт в «прошлом десятилетии», то он потеряет для них авторитет и имидж человека, у которого есть чему учиться.

Когда человек занимается спортом и не испытывает нагрузок — не будет и результата. Так же и в работе: если вы хотите достичь успеха, настраивайтесь на кропотливую работу и готовьтесь к тому, что будет трудно. Такой подход помогает пережить любые кризисы, когда у многих опускаются руки. Если вы хотите довести дело до конца, если вы осознаёте, что для этого нужны дополнительные усилия, появляется и вдохновение двигаться дальше.