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Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган

Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган
Фото: Wikimedia Commons

Едва ли не в самом начале президентской гонки симпатики Дональда Трампа уподобили его Рональду Рейгану. И ныне, когда 4 июня календарь отсчитал 500 дней его нахождения у власти, дискуссии вокруг тезиса «Трамп – это Рейган сегодня» не только не ослабли, а даже усилились

04.06.18 107
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Действительно ли 40-й и 45-й президенты США похожи в своих действиях и своей политике? И если такое сходство в самом деле имеется, то каких оценок оно заслуживает? 

Среди республиканцев Рональд Рейган почитается фигурой культовой. Если кто-то собирается баллотироваться в президенты страны, он почти всегда готов поклясться, что ведет свою идейную родословную от Ronaldus Magnus. Так величают Рейгана особо страстные адепты. К примеру, консервативный общественный деятель, радиоведущий Раш Лимбо, чья многомиллионная аудитория сопоставима с его многомиллионными медийными контрактами. 

В отличие от своих партийных коллег Трамп пошел дальше: он присвоил себе лозунг Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»), который впервые был использован Рейганом в президентской кампании 1980 года. Более того, он зарегистрировал его как торговую марку задолго до того, как сам врезался в гонку за высший государственный пост. Трамп появлялся на своих выступлениях в кепках с этой надписью. Это можно было бы счесть всего лишь удачным плагиатом, отмытым при помощи юридической процедуры, но на деле все обстояло куда серьезнее. 

Примерно в те же время Трамп - которому злые языки приписывают неспособность к чтению, не то что к письму - выпускает книгу Time to get tough («Время стать жестким»). Уже первая ее глава, в которой он костерит лидеров в Вашингтоне за гигантский госдолг, на погашение которого ушло бы 38 лет, при условии ежедневной экономии миллиарда долларов из средств налогоплательщиков, предваряется эпиграфом из Рейгана: «В следующий вторник вы отправитесь на избирательные участки, где и примете решение. Думаю, что, когда будете принимать решение, вам следует спросить себя: стало ли вам лучше, чем четырьмя годами ранее?» На дворе 2011-й. Но Трамп уже знает, что он пойдет на выборы. Как и то – под чьими знаменами, вооружившись чьими слоганами он это сделает. 

Фигура выбрана, разумеется, неслучайно. Рейган выиграл битву с Советским Союзом, «империей зла» - термин, который сам 40-й президент США и ввел в оборот. Рейган изменил мировые правила политической игры. Рейган перетряхнул американскую экономику так, что ту стали именовать «рейганомикой». Трампу хочется объявить себя наследником этих свершений. К ним он, будучи кандидатом в президенты, пообещает добавить новые. Свои. А когда вселится в Белый дом, примется реализовывать свои обещания. Так, как умеет. И как считает нужным. 

В извивах биографий двух государственных деятелей действительно много общего. Они оба вошли в политику, проведя некоторое время в мире развлечений

Рональд был профессиональным актером. Дональд – ярким любителем (вспомните его хотя бы эпизоды с ним в «Один дома 2» или в «Любви с уведомлением») и талантливым шоуменом. Они оба начали как демократы, прежде чем стали консервативными республиканцами. Рейган был самым старым президентом, когда-либо избранным - до того времени, пока на политической сцене Америки не появился Трамп. Рейган, первый разведенный президент, был крепко связан с протестантской общиной. Трамп переплюнул своего предшественника и по числу разводов, и по степени вовлеченности в дела подобной общины. 

Однако те, кто сегодня проводит параллели между двумя президентами, в первую очередь говорят о другом. О способе, которым оба добивались/добиваются свих целей. Один из самых ярых «трампоботов» Брет Байер, написавший книгу «Три дня в Москве: Рональд Рейган и падение Советского Союза», полагает, что Трамп в отношении Северной Кореи ведет себя примерно так же, как Рейган вел себя в отношении СССР. Да, Рейган встретился с кремлевскими правителями, но лишь после нескольких лет кряду жестких оценок «империи зла». Это была политика «мира через демонстрацию силы». Трамп обращается с Пхеньяном точно так же: ругает, называет Ким Чен Ына «маленьким ракетчиком», накладывает санкции, восклицает о невероятной ядерной силе Америки (и о том, что он молит Бога, чтоб ее не пришлось применять) и лишь затем, да и то с проволочками, соглашается на встречу с северокорейским правителем. 

Уместна ли аналогия? И да, и нет. Нет – потому что нынешний Пхеньян по своему потенциалу не идет ни в какой сравнение с Москвой 1980-х. Если это и исчадие ада, то очень масштабированное. Да – потому что алгоритм действительно сходен. И даже те, кто активно критикует Трампа, признают эффективность его подхода. Российский Forbes, к примеру, недавно подытожил одну из своих публикаций так: «Что бы ни говорили дипломаты классической школы, неприкрытый шантаж и нахрапистость работают. Но радоваться этому едва ли следует, ибо тактика, которую ныне успешно применили против Северной Кореи, может быть использована и дальше, но уже против совсем иных стран». Вполне здравое суждение. Но, опять-таки, Трамп здесь идет в фарватере Рейгана. 

В годы, когда тот правил, глобальный мир считался биполярным, в нем доминировали две сверхдержавы – США и Советский Союз. Но это отнюдь не означало, что принцип «мир через демонстрацию силы» был прописан в качестве рецепта лишь в отношении Москвы. При Рейгане было вторжение в Гренаду, была бомбардировка Ливии. Тогдашний хозяин Белого дома, как умел и отчасти как того требовала ситуация, пытался сделать Америку вновь великой. Пусть даже и через бряцание оружием. 

Но не только действия во внешней политике роднят двух президентов. Как отметил еще в феврале нынешнего года Дэниел Дрезнер в The Washington Post, Рейган и Трамп получили «экономику, опьяненную дефицитом». «Сочетание больших расходов на оборону и сокращение налогов, - пишет он, имея в виду эпоху Рейгана, - стимулировало такой рост потребления, что впервые в послевоенные годы Соединенные Штаты столкнулись с крупными торговыми дефицитами». 36 лет спустя Трамп, инициировавший снижение налогов, фактически гарантировал «взрыв с дефицитом федерального бюджета». Администрации Рейгана в свое время пришлось увеличить госдолг с $997 млрд до $2,85 трлн, превратившись из всемирного кредитора в крупнейшего в мире должника.

Сегодняшний путь администрации Трампа – вполне в духе «рейганомики» 

Казначейство США уже заявило, что рассчитывает занять $955 млрд в текущем финансовом году. Это самая высокая сумма заимствований за последние шесть лет и большой скачок от тех $519 млрд, которые федеральное правительство заимствовало в прошлом году. 

Надо ли гордиться такой «преемственностью» - сложно сказать. Однако Трамп – не первый, кто «подпадает под чары» экономических подходов Рейгана. Министр финансов США при президенте Джордже Буше-младшем Пол О’Нил вспоминает забавный случай, демонстрирующий пиетет республиканцев перед былинным образом Ronaldus Magnus. На одном из совещаний в кабинете вице-президента Ричарда Чейни он поднял вопрос о том, что рост дефицита госбюджета угрожает экономике. На что получил исчерпывающий ответ: «Рейган доказал, что дефицит госбюджета не представляет опасности». Так и вспоминается ленинское: «Учение Маркса всесильно, потому что он верно». 

Противники тезиса «Трамп – это Рейган сегодня» утверждают, что Трамп скорее похож на Никсона. Например, Билл Кристол, который начинал свою карьеру в Вашингтоне при Рейгане, говорит: «Он больше Никсон, чем Рейган, но, конечно, куда более деградировавшая версия Никсона». Подразумевает ли это, что Трампа может ожидать свой Уотергейт – неизвестно. Скандалов, которые могут обернуться против него, хватает. Но дело не только в них. Многие критики Трампа оставляют за скобками какие бы то ни было параллели между двумя президентами и судят его вполне «по-библейски»: по делам его.  

Политолог и колумнист The Washington Post Фарид Закария отказывает Трампу в умении вести переговоры. Результат – проблемы на международной арене. Внутри страны, по мнению аналитика, все тоже не менее печально. Один из упреков Захарии: «На законодательном фронте Трамп решил начать свое президентство с проблемы здравоохранения, которая разделяет общество - не с объединяющей, какой является, например, инфраструктура». Ему вторит эксперт ООН по правам человека Филипп Элстон: политика Трампа направлена на устранение системы поддержки от миллионов бедных и на вознаграждение богатых. Это привело к тому, что сейчас, по его данным, в США около 41 млн человек живет в бедности, из них 18,5 млн – в условиях крайней бедности. Каждый третий ребенок в стране - беден. 

Но и тут, опять-таки, можно сказать: Трамп – к худу или к добру – идет по пути Рейгана. При последнем социальное расслоение в Соединенных Штатах увеличилось. Число американцев, живущих за чертой бедности, возросло с 29 млн в 1980 году до 31,7 млн в 1988 г. Из них 12,5 млн были детьми и подростками – почти пятая часть всех американских детей. Вряд ли это можно отнести к успехам Рейгана. Но его сторонники (а может, и не только они) прощают ему это – очевидно, не в последнюю очередь потому, что он сломал хребет «империи зла». 

Правитель, кем бы он ни был – Рейганом, Трампом, де Голлем или Маргарет Тэтчер – не может быть ни идолом, ни святым. Черное и белое есть в каждом из них

Эрнст Неизвестный в надгробном памятнике Хрущеву на Новодевичьем кладбище облек эту мысль в лапидарную форму. Белого и черного мрамора там примерно поровну. Но возможность таких выверенных пропорций существует далеко не всегда. Чаще что-то одно перевешивает. И чаще этим «чем-то» бывает негатив. 

Когда Генри Уильям Брандс, американский историк и писатель, выпустил книгу «Рейган: жизнь», один из рецензентов The New York Times написал в связи с этим: «Рейган - это, в конце концов, упущенная возможность - неутешительно тонкий и странно инертный портрет президента, который, учитывая его консервативное воображение, все еще нуждается в понимании». 

У Дональда Трампа пока еще есть возможность позаботиться о том, чтобы исследователи и потомки не отзывались о нем спустя годы как об «упущенной возможности». Но сегодня, после 500 дней правления, трудно сказать – сможет ли этот последователь Рональда Рейгана в полной мере ее использовать.

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