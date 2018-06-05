Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке

Премьер-министр Владимир Гройсман набивает себе цену, угрожая отставкой в том случае, если Верховная Рада до конца текущей недели не примет закон об Антикоррупционном суде

Прежде чем делать предположения о том, для чего делаются такие резкие заявления, постараемся дать ответ, для кого они произносятся.

Вряд ли к народным депутатам были адресованы следующие слова, сказанные им 4 июня: "Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку". Тем более нет среди людей, которых избрал Гройсман для своего отчаянного заявления, Петра Порошенко.

Хотя легко допустить, что премьер мог предупредить президента, что выйдет и скажет, обратится к народу: я устал, я ухожу. Но точно не по поводу создания в Украине еще одного органа по борьбе с коррупцией.

Обращается глава правительства к тем, кто читает и перечитывает надпись в правом углу билбордов: "Уряд Гройсмана"

А обращается глава правительства не к избранным, не к небожителям, а к самым широким слоям населения. Для тех, кто, как это может показаться ему самому и его советникам и прочему обслуживающему персоналу, читает и перечитывает надпись в правом углу билбордов, расставленных вдоль автомобильных дорог: "Уряд Гройсмана".

На картинках – новые школы, новые детские сады, новый асфальт. А в уме – новые выборы. А на случай парламентских выборов – снова билборды. На картинках – развалины школы, руины детского сада, разбитый асфальт. И надпись в правом верхнему углу: "Уряд без Гройсмана".

Это, конечно, наши фантазии, но, тем не менее, в угрозах об отставке премьер-министра ничего другого обнаружить не удалось.

Известно, что нет в Украине лучшей стартовой площадки для самостоятельной политической карьеры, чем оппозиционная ниша. Впрочем, нишей называть место, в котором не протолкнуться, точно нельзя. А с другой стороны, бытует мнение, что нет лучшей ступени в иерархии украинской власти для того, чтобы занять пост главы государства, чем должность премьер-министра. Хотя практика подсказывает, что к мнениям такого рода следует относиться со всем сомнением.

Простите, но какой из Гройсмана оппозиционер, спросите вы. Да такой же, как премьер-министр, будет наш ответ.

Расшифруем: без высокой должности, без партийной структуры, без собственных или дружеских СМИ, без харизмы и без политической биографии Гройсман никакой ценности не представляет как самостоятельная боевая единица. Вот как раз с целью добавить себе баллов, как-то засветиться в контексте борьбы с коррупцией, ради которой он готов поставить на кон самое большее, что у него есть – кресло главы правительства, и делает он такое заявление.

Можно расслабиться и спокойно вздохнуть: Верховная Рада примет закон об Антикоррупционном суде. И заявление Гройсмана о возможной отставке в случае провала голосования как раз и есть тот сигнал, который дает понять, что все принципиальные договоренности достигнуты, осталось утрясти технические детали.