Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Журфак. Как обучение одной из древнейших профессий забрало у меня шесть лет жизни
Диана Давитян
Диана Давитян

Журфак. Как обучение одной из древнейших профессий забрало у меня шесть лет жизни

Журфак. Как обучение одной из древнейших профессий забрало у меня шесть лет жизни

Об обыденности украинской системы образования

06.06.18 55
800

Я готовила этот текст шесть лет. Начиная с того момента, когда на первом курсе увидела семестровое расписание для студентов факультета журналистики — там были все предметы, кроме профильных.

Тогда преподаватели успокаивали нас, мол, это нормально — в первые два года будут в основном общеобразовательные курсы, а вот потом сделаем из вас настоящих «мавров журналистики». Не сделали.

Итак, шесть лет назад в предвкушении стать журналистской глыбой я спокойно отнеслась к тому, что зачем-то заново пришлось учить с нуля историю Украины, которая, напомню, была в списке обязательных предметов ЗНО, необходимых для поступления на журфак. Потом старательно выписывала от руки конспекты по истории украинской культуры. Просто потому, что преподаватель себе внушил: если студент написал от руки, значит, точно запомнил информацию.

Кстати, именно эта теория почему-то очень популярна среди украинских преподавателей. Доказывать её эффективность через год пришлось на философии, переписывая 88 экзаменационных вопросов в тетрадь. Это было обязательным условием для допуска к самому экзамену, который я, кстати, сдала на «отлично». Как и историю украинской культуры.

Правда, реальных знаний по обоим предметам у меня в сухом остатке совсем немного. Зато во время бездумного переписывания информации из «Википедии» в тетрадь знатно пополнился список просмотренных сериалов.

Отдельное спасибо, журфак, за «Игру престолов». Уверена, каждый второй студент узнаёт себя в этой истории

Печально то, что эти два примера не исключение, а обыденность украинской системы образования.

И пока, например, хайфский «Технион» в Израиле создаёт бизнес-акселераторы с годовым бюджетом $1 млн для стартап-компаний своих студентов, учащиеся киевского национального в это время всеми силами противостоят технологическому прорыву, оттачивая каллиграфическое мастерство в своих конспектах. 

Кстати, когда-то именно вице-президент «Техниона» Боаз Голави в удивлялся тому, что в Украине многие, в том числе крупные бизнесмены, не знают английского. «Когда приезжаю на международные конференции в вашу страну, зачастую такая ситуация: иностранные гости говорят между собой на английском, независимо от того, кто из какой страны приехал, а украинцы — с переводчиками», — запомнились его слова. Неудивительно, почему так сложилось: в наших университетах изучение иностранных языков в рейтинге приоритетности едва ли займёт предпоследнюю строчку.

Например, на моей специальности «международная журналистика», по окончанию которой предполагалось, что все ведущие мировые СМИ будут рвать, чтобы заполучить такого ценного кадра себе, пары по английскому были только до третьего курса. Раз в неделю, факультативом. О том, что по уровню сложности они напоминали программу для пятиклассников в общеобразовательной школе, думаю, нет смысла говорить.

В итоге, потратив шесть лет на факультете журналистики, я не умею монтировать видео, у меня не поставлена речь, я не знаю, как писать сюжеты, боюсь камеры, не отличаю новость от репортажа и называю все тексты без разбора статьями.

На самом деле нет. Я это всё умею. Но благодаря работе, а не университету. Но если бы я ушла с головой в учёбу, первое предложение было бы актуальным. Потому что пара по монтажу за шесть лет учёбы у нас была всего один раз, на камеру нас записывали дважды, риторика — раз в неделю всего полгода. Так и получается, что где-то посреди обучения студенты полностью посвящают себя работе. Поэтому курсовые все пишут за две ночи, но до этого тоже особо никому нет дела. Содержание работы ведь мало кого интересует — главное, чтобы при оформлении точки, запятые и чёрточки в правильных местах стояли и список литературы был внушительным. А там хоть пиши, что Папа Римский — женщина, вряд ли кто-то заметит. И ведь не не замечали!

Вот так замечательно я  училась на журналиста. С праздником, коллеги!..

8
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко призвал мир "просто не верить российским СМИ"В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов"IT в освіті. Як Minecraft може допомогти у викладанні шкільних предметів
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55135
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4799
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4730
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9209
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17479
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20102
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13351
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14488
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11780
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10361
  1. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 5090 / 5461
  2. Путин рассказал, чего хочет от Украины 3378 / 3783
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2602 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 2401 / 2582
  5. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2202 / 2212
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 2122 / 2244
  7. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 1935 / 4730
  8. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 1776 / 2100
  9. В июне ожидается мощная магнитная буря 1732 / 1934
  10. NASA показало, ка выглядит извержение вулкана в Гватемале из космоса 1715 / 1873
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 15 / 4730
  2. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 15 / 2212
  3. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 7 / 2891
  4. Предвыборные угрозы. Что скрывается за словами Гройсмана о возможной отставке 6 / 2582
  5. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 5 / 1072
  6. Отставить панику. Почему не нужно бояться "чёрных трансплантологов" 5 / 2244
  7. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 4 / 9198
  8. В июне ожидается мощная магнитная буря 4 / 1934
  9. Антонов не собирается восстанавливать сотрудничество с Россией 4 / 2100
  10. Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - автор проекта 4 / 889
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.