Нет в списке. Почему засилье бабочек в Киеве обсуждается больше, чем голодовка политзаключенных

Меня нет в расстрельном списке. И это не то чтобы огорчает, но вызывает некое чувство внутренней вины — недоработал. Не сочли достойным, чтобы заплатить организатору убийства и киллерам

Единственное, что радует, — в якобы подготовленных ФСБ списках украинских журналистов, за которыми охотятся ассасины, нет многих известных личностей, отличившихся антироссийской позицией. Неясно, то ли составлявший список сотрудник спецслужб недоучил «матчасть», то ли сознательно решил внести в нашу жизнь хаос, отстреливая известных людей без каких-либо чётких критериев отбора.

Такой вариант тоже возможен, поскольку принцип террора как раз и рассчитан на то, чтобы сеять хаос и страх. Нет и ясности, действительно ли эти списки — просочившийся в прессу документ ФСБ или подготовленная и «слитая» СБУ подделка.

В любом случае огласка «расстрельных списков» полезна для общества

Война и потеря Крыма успели настолько прочно войти в нашу жизнь, что не воспринимаются сознанием. Четыре года назад мы отказывались покупать в супермаркетах российские продукты и заправляться в принадлежащих российским компаниям АЗС, несмотря на то, что их владельцы не имеют непосредственного отношения к Путину. Естественно, это не остановило российскую агрессию, но загнало российских агентов влияния в глубокое подполье. Быть русофилом стало не модно.

Сейчас же война забывается. Об этом говорит хотя бы восприятие украинским обществом голодовки украинских политзаключённых в российских тюрьмах. Да, о голодающих трубят правозащитники, пишут СМИ, неравнодушные сограждане организовывают акции протеста в их поддержку. Но большая часть пользователей украинского сегмента Facebook в своих лентах обсуждает засилье в Киеве бабочек и планы на отпуск. Они старательно игнорируют тот факт, что в это же время за тысячи километров умирают от голода несколько ни в чём не повинных людей.

Да, нам удалось отразить явную агрессию РФ, но сама проблема никуда не делась. До ухода Путина из власти у нас не получится забыть о буйнопомешанном соседе, который без всяких видимых причин может схватить топор и начать крушить всё вокруг.

Я не призываю паниковать и жить в перманентном страхе. Но всегда нужно смотреть правде в глаза. Как минимум это даёт возможность планировать свою жизнь. Насколько это вообще возможно в нашем безумном мире.