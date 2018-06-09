Казус Линчевского. Зачем заместитель министра здравоохранения открыл ящик Пандоры

Пока не начнем считать, так и не будем знать сколько же на самом деле денег нам нужно «на медицину»

Ходят легенды о бюджетах и их финансовых источниках, которые тратит на пиар нынешняя команда МОЗ. Армии сетевых ботов, заказные статьи, туры по стране, черный пиар в адрес оппонентов, работа в поте лица на ниве санпросвета. Поддержка общественных деятелей, иностранных послов, отечественных певцов и глав церквей… Всё, всё хорошо – ровно до того момента пока «пингвины» молчат.

И все время как-то так получается, что, либо они «ничего такого не говорили», это журналисты придумали. (В общем, синдром «вывсёврёте» в чистом виде, причем с одинаковым энтузиазмом применяемый к представителям как СМИ, так и к тем, кого у нас принято называть медицинской элитой). Либо – если свидетелей много, да еще и запись есть – «вырвали из контекста» и неправильно поняли. «Интонационно замминистра имел в виду совершенно другое», - это ж еще додуматься надо!

Внутри медицинского сообщества все уже успели, как обычно, возмутиться, изумиться такой наглости, нашарить картинок с цитатами из Геббельса или кого там еще похожего.

Поспорить что именно подвигло Александра Линчевского на такие высказывания – глупость? симпатии к фашизму? нацизму?.. иным архаичным «измам», типа социал-дарвинизма и мальтузианства?.. моральная деградация и профессиональное выгорание? логика военного хирурга, привычного к сортировке пораженных в условиях нехватки ресурсов?

Потом о том, достаточно ли будет, если Линчевский уйдет в отставку, или отвечать за него должен приручивший их всех Гройсман (ага, размечтались). Потом – а будет ли вообще отставка. Замереть в ожидании – а что же народ? проглотит? позволит с собой – вот так?

О чем угодно в эти дни говорили и спорили медики – но только не о том, что: «А давайте, действительно, отберем кусок у одних больных, тех, которым здесь не поможешь, и отдадим другим».

Эти конкретные люди не дождутся пока что-то здесь будут закупать или развивать – им нужна помощь прямо сейчас, у них нет времени ждать

Кроме того, все прекрасно понимают, что разные целевые программы – это и разные «карманы», статьи бюджета, деньги просто так из одного в другой не перебрасываются.

Неиспользованное возвращается в распоряжение Минфина, и дальше направляется на что угодно, не обязательно (и весьма сомнительно) на дополнительное финансирование какой-то другой медицинской программы. В том числе потому что допфинансирование еще нужно обосновать, выиграв соревнование с другими претендентами. Скорее же всего неиспользованные, сэкономленные деньги никуда не направляются, просто на эту сумму уменьшается дефицит бюджета. Поэтому Линчевский, конечно, лжет и манипулирует в своих якобы прагматичных мечтах о финансировании других, «более эффективных» программ.

А еще не секрет, что возглавляемая замглавы Минздрава комиссия по отбору кандидатов на лечение за границей месяцами не собирается, люди ждут в очереди, теряя драгоценное время – об этом говорят уже даже народные депутаты. А еще есть ситуация в ОХМАТДЕТе, где под давлением МОЗ конкурс на пост главврача выиграл «ручной» кандидат, где врачи, посмевшие предать огласке факты несвоевременных поставок медикаментов, подверглись гонениям, а отделение детской онкогематологии оказалось под угрозой расформирования…

С чего бы нам, врачам, быть предвзятыми к МОЗ и Линчевскому, не правда ли? И уж конечно мы согласны с тем, что его слова не следует отрывать от контекста! Вот только контекст – он именно такой.

Да, только закупка тех же стентов не решит проблему смертности от сердечно-сосудистых катастроф: к ним еще должен прилагаться целый комплекс оборудования и логистики, чтобы вовремя – диагноз, вовремя – на стол к хирургу, чтобы хирурги, обученные ставить стенты – были.

А кроме них, еще и анестезиологи, и вся остальная бригада и обеспечение. А потом такой пациент еще (надо же!), должен получать терапию, и недешевую, и не месяц, а пожизненно. И да, при этом тоже никто 100-процентную выживаемость не гарантирует. И пролеченные таким образом кардиологические больные тоже, увы, когда-нибудь умрут. А те, что проживут еще долго и счастливо, скорее всего, сделают это на пенсии, то есть не так чтоб будучи эффективными членами общества в экономическом смысле… Цинично? Извините: это не я, это Александр Линчевский открыл ящик Пандоры.

На самом деле все эти вещи можно и нужно считать. Потому что пока не начнем считать, так и не будем знать сколько же на самом деле денег нам нужно «на медицину». И будем продолжать прятать голову в песок, полагая, что главное – правильно распределить. Но сделать это в условиях чудовищного дефицита – не получится, всегда есть те, кто останется без помощи.

Вот только врачи этого по определению делать не могут – считать. И не должны.