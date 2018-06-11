Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину

Почему бы не дать шанс жить и работать на исторической родине тем нашим соплеменникам, кто, например, не может существовать под давлением в путинской России или испытывает дискомфорт в каких-то других государствах?

Россия стремится вернуть на свои земли тех, кого считает русскими. Для этого в скором будущем планируется либерализация получения гражданства такими лицами.

Владимир Путин на последней "горячей линии" сделал следующее заявление: «В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает острый экономический характер. Число женщин детородного возраста к 2022 году у нас сократится на 25%. Одно из немногих средств решения этой проблемы — привлечение наших соотечественников. Речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком». Абсолютно очевидно, что в первую очередь он рассчитывает увеличить население за счет украинских граждан.

Любопытно, что чуть раньше на заседании украинского Кабмина, посвященном защите прав детей, одна девочка задала Владимиру Гройсману простой и замечательный вопрос: «Почему некоторые украинцы уезжают жить в другие страны?» Премьер, недолго думая, ответил: «Они просто путешествуют. Но я так же, как ты, хочу, чтобы они вернулись. И я думаю, что это время наступит».

Вернутся ли и когда? Статистика украинской эмиграции весьма противоречива. По разным оценкам, в поисках лучшей жизни за годы независимости из Украины выехало около 7 млн человек. Ежегодно на ПМЖ в другие страны продолжают выезжать около 8 тысяч наших граждан.

Не секрет, что Украина переживает демографический кризис. За прошедший год численность населения, без учета оккупированных территорий составляла 36 миллионов человек. Учитывая разницу между рождаемостью-смертностью и уровнем эмиграции, до 2050 года численность населения в Украине сократится до 27 миллионов 900 тысяч человек. А уже через 20-30 лет бюджетные дотации в Пенсионный фонд, по оценкам UIF, составят 50% всех государственных расходов. Такой социальной нагрузки страна просто не выдержит.

Эту тенденцию можно было бы если не остановить, то хотя бы уменьшить за счет привлечения иммигрантов. Но кто захочет ехать в бедную страну с нестабильной экономикой?

Вероятно, мы могли бы привлечь к себе рабочую силу из «стран третьего мира». Но, при всей толерантности, шанс на их быструю интеграцию в наш социум, а главное – личное желание остаться в Украине навсегда, не навострив лыжи в более благополучные государства, не так уж высок. Так что вряд ли это сильно поправит экономическое положение. Зато может обострить негативные политические процессы, как это происходит сейчас в некоторых европейских странах.

На мой взгляд, можно попытаться исправить ситуацию за счет возвращения на историческую родину этнических украинцев или их потомков. Подобные государственные программы действуют во многих странах Европы. Наиболее интересным для Украины мог бы стать опыт ФРГ, а именно программа о поздних немецких переселенцах. Условия ее просты: ты должен быть прямым потомком немца. Если есть документальное подтверждение, что кто-то из твоих прямых предков, пусть даже прадедушка или прабабушка был записан в свидетельстве о рождении “немец” — Willkommen in Deutschland. Можешь смело претендовать на гражданство, социальное жилье, бесплатные языковые курсы, помощь в поиске работы и другие льготы. Правда, в свою очередь тебе придется сдать экзамен на знания немецкого языка, и доказать, что твои предки не были прислужниками тоталитаризма.

То есть, если дедуля был «красным комиссаром» или отец – секретарем парткома, никакого willkommen не будет. А вот если кто-то из предков подвергался гонениям и репрессиям по национальном признаку — то шансы вернуться на историческую родину для тебя, и твоей семьи возрастают в разы.

Благодаря такой программе немцы привлекли на свои земли 2 миллионов 507 тысяч представителей своего этноса преимущественно из стран бывшего СССР и соцблока

И это далеко не конец, она действует и сейчас.

Заранее предвидя сарказм, мол «Украина – не Германия», и замечу: да, сейчас мы действительно не имеем возможности накормить и обласкать каждого нового гражданина, кто хотел бы тут жить. Мы и себя-то с трудом кормим, и собственная крыша над головой есть далеко не у каждого. Но, используя опыт немецкой программы, наше государство могло бы сделать навстречу этническим зарубежным украинцам хотя бы те шаги, которые может себе позволить.

У нас есть интересный закон «О зарубежных украинцах». Если ты этнический украинец, но гражданин другой страны, можешь претендовать на освобождение от квот на иммиграцию и имеешь некоторые преференции при поступлении в украинский ВУЗ. Тебя даже могут легальное взять на работу.

Однако получить гражданство таким людям, невзирая на происхождение, возможно лишь по стандартной процедуре: поживи-ка у нас сначала не менее пяти лет, а потом приходи поговорить об украинском паспорте.

Существует, правда, и упрощенная процедура (согласно закону «О гражданстве Украины»), но лишь для тех, кто лично или чьи предки проживали в Украине с 1918 до 24 августа 1991 года. Таким образом, украинские потомки ни кубанских казаков, заселивших этот край в конце XVIII века, ни сибирских и дальневосточных переселенцев времен Столыпинской реформы, таким правом воспользоваться не могут.

А теперь представим, что в один прекрасный день мы решим выдавать им в кратчайший срок украинские паспорта, уравняв тем самым в правах с остальными гражданами. В частности, предоставив законное для каждого из нас право владеть земельным участком. Строй дом, работай, рожай детей, плати налоги. Естественно, в обмен на паспорт другой страны, как того требует законодательство. Ну и сертификат на знание украинского языка предъявите, пожалуйста (что, кстати, автоматически отсеет украинофобов, стремящихся использовать Украину как транзит). Поедут ли они к нам на таких условиях?

Естественно, массовой иммиграции не будет. Мне представляется, что из 1000 иностранцев украинского происхождения 999 удивленно улыбнутся или посмеются над таким предложением. Но все же найдется один, который соберет чемоданы, вспомнит или выучит с нуля язык предков и переедет вместе с семьей на историческую родину. Даже несмотря на то, что она переживает сейчас далеко не наилучшие времена. И этот один будет стоить для Украины остальных 999-ти. Потому что, взвесив все “за” и “против”, он делает сознательный выбор в пользу той земли, где жили его предки. Если едет, понимая, что не получит особенных льгот и даже социального жилья, значит имеет планы, как и где будет зарабатывать. И имеет хотя бы первоначальный капитал для обустройства на новом месте, который, что немаловажно, будет тратить здесь.

За пределами Украины сегодня проживают около 9 миллионов людей, которые признают себя украинцами. Но потомков нашего этноса в разы больше. И если сработает формула «хотя бы один из тысячи», то мы можем рассчитывать на постепенное увеличение числа приезжих каждый год.

Мне могут возразить, что в этом случае к нам «попрет вата из Запоребья» и мы будем иметь головную боль. Но я с этим не соглашусь. Вата не попрет. Ватник не пойдет в государственный архив искать документ о своем украинском происхождении. Он не станет учить язык, который, по его мнению, придумал австрийский генштаб. Ему в разве что в состоянии белой горячки придет в голову мысль жить рядом с бандеровцами, распинающих славянских мальчиков и убивающих снегирей. А опохмелившись, он перекрестится на икону Сталина и побежит за очередным пузырьком настойки боярышника. Но никак не в украинское посольство за анкетой.

Почему бы не дать шанс жить и работать на исторической родине тем нашим соплеменникам, кто, например, не может существовать под давлением в путинской России или испытывает дискомфорт в каких-то других государствах? Ведь Германия пошла на такой шаг. Причем очень давно, — вскоре после падения Берлинской стены.

Владимир Гройсман, кстати, в те еще времена учился в школе и был немногим старше той девочки, что задала ему неудобный вопрос перед телекамерами.