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Главная » Мнения » Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии

Те же лица, только в профиль. Зачем Юлия Тимошенко рекламирует достижения пластической хирургии
Фото: УНИАН

Еще зимой украинские социологические службы поделились выводами о том, что 67% граждан страны ощущают потребность в новых лидерах. А уже на исходе весны начала свою избирательную кампанию Юлия Тимошенко, которая с изменившимся лицом обещает новый курс Украины

12.06.18 141
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Можно по-разному оценивать смысл этого фальстарта – такого количества билбордов, видеороликов и баннеров в интернете, продвигающих политического деятеля мы не наблюдали уже давно. А тем более задолго до официального старта избирательной кампании. Но если инициаторы этого затратного мероприятия поставили перед собой задачу – стереть из памяти известное лицо, получившее в народе название "каравай с ушами", тогда цель оправдывает средства.

Нет ничего более постоянного в украинской политике, чем феномен Тимошенко. Которая, впрочем, постоянством не отличается, что бы о ней ни говорили. Больше того, ее публичная деятельность и лозунги, с которыми она выступает, не поддаются никаким политическим дефинициям. "Батькивщина" не только в разные периоды может придерживаться то левой, то правой идеологии, но ее бессменный председатель умеет соединить полярные идеологические принципы в одной фразе.

Мы имеем дело не с сиквелом или римейком. Нам заново предлагается купить Юлию Тимошенко

Казалось бы, какой простор, есть где развернуться – около половины потенциальных избирателей не разбираются в идеологиях и не поддерживают ни одну из них, о чем свидетельствует доклад "Украинское общество: мониторинг социальных изменений, 1992-2016" Института социологии Национальной академии наук. Но дело в том, что не одна Тимошенко находится вне какой-либо идеологии, все остальные ее соперники так же стерильны в этом отношении.

Поэтому главным оппонентом Тимошенко в глазах широкой аудитории представляется ее прежний имидж: найденный во время первой парламентской кампании 2002 года, он нещадно эксплуатировался вплоть до тюремного заключения в октябре 2011 года. И ее появление на Майдане Незалежности в феврале 2014-го после освобождения из-под стражи, с крашеной косой, уложенной бубликом (или венком, есть и такое определение), четко показало неуместность и того и другого – и носителя прически, и собственно стиля.

Во время короткой избирательной кампании по выборам президента 2014 года Тимошенко лихорадочно меняла имидж, в течение недели появляясь в различных телевизионных ток-шоу с самыми разными вариантами прически. Выборы она проиграла, но поиск личины продолжался. Пока в феврале 2016-го Тимошенко не появилась в Верховной Раде со следами пластической операции на лице, новой прической и в очках.

Как мы говорили выше, Тимошенко – обязательный элемент украинской политической жизни последних 20 лет. Если мы уже затронули телевидение, то попробуем вкратце объяснить один из важных принципов, которым руководствуются создатели сериалов: персонаж на протяжении всех сезонов не может менять свой статус, и должен придерживаться одного и того же стиля в одежде. Чтобы не вводить зрителя в заблуждение и не "продавать" героя в каждом новом эпизоде снова и снова.

В качестве примера подойдут специальные агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер из популярного сериала "Секретные материалы", которые при любой погоде носят длиннополые черные пальто. Или детектив Мартин из шведско-датского сериала "Мост", ни разу не сменивший рубашки за весь первый сезон, не говоря уже о куртке.

Поэтому мы сейчас не только наблюдаем за ломкой стереотипов массового сознания, но и видим полное пренебрежение правилами производства массового продукта. Чтобы одни забыли прежний образ Тимошенко, который, среди прочего, ассоциируется с ее поражением на президентских выборах 2010 года, а другие узнали новый имидж и имели время свыкнуться с ним.

То есть мы имеем дело не с сиквелом или римейком. Нам заново предлагается купить Юлию Тимошенко.

Никакого другого смысла искать в "новом курсе Украины" нет необходимости, равно как и ожидать каких-то откровений в обещанном сенсационном интервью Тимошенко. Где оно, кстати?

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