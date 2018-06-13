Медицинская реформа. Семашко не виноват в коррупции в здравоохранении

Даже врачи (причём опытнейшие) не могут понять, что происходит. Куда уж нам, пациентам

«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение».

Это из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. А еще из нашей жизни. Поскольку многие планы действительно невозможно выполнить просто потому, что неизвестно, как это сделать. И яркий тому пример — медицинская реформа. Якобы реформа.

Вот только не надо говорить, что советская система здравооохранения академика Николая Семашко никуда не годится. Просто потому, что это неправда. Была бы так плоха, так не рекомендовала бы ВОЗ всему миру присматриваться к ней и использовать, по крайней мере её отдельные элементы.

Кстати, а если вспомнить, к чему, собственно, претензии? А к тому, что за последние четверть века система медицины развалена. Так ведь последние четверть века никак не относятся к советскому периоду, а заодно и к Семашко. Кроме того, и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун как-то сказала, что одна из главных целей реформы — борьба с коррупцией. И это опять «достижение» нового времени.

Одним словом, на извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?» ответы как бы получены. Виноваты Семашко и коррупция, а выход один — немедленно всё «разрушить до основанья, а затем…».

Что будет затем, пока неведомо. Однако же любое реформирование возможно только после чёткого определения целей и задач. А вот тут-то и начинается самое интересное.

Какова главная задача реформы? Уничтожить всё старое? Создать что-то новое? Но что именно? Пока ответ весьма расплывчатый и неопределённый

Даже врачи (причём опытнейшие) не могут понять, что происходит. Куда уж нам, пациентам.

Теперь о коррупции. Тема борьбы с ней в тренде. Но миссия невыполнима. По крайней мере в этом случае и в этом исполнении. Теперь всеми «медицинскими» деньгами будет заведовать Национальная служба здоровья. Или не всеми? Или не только она? Но если все средства будут распределяться только одним органом, то… То что? Во-первых, а не велик ли соблазн? Во-вторых, а как понимать, что визит врача на дом к больному осуществляется «по договорённости»?

Мы же понимаем, что всё, оставленное на чьё-то усмотрение, бесплатным не будет. И ещё. А как себя чувствует широко разрекламированная децентрализация, которая в «медицинском» случае сводится к весьма централизованному органу, единственному на всю страну? Может, кто-то объяснит, в чём тут виноват Семашко?

Хотелось бы узнать, какой же будет зарплата врачей и другого медицинского персонала на самом деле. Ведь деньги начислять будут только врачам. А все остальные и всё остальное? Медицина — это огромное хозяйство, и получается, что его финансирование пока остаётся тайной. Заодно бы выяснить, какой предвидится судьба хотя бы простейшей диагностики. Мы же понимаем, что любой анализ стоит денег — лаборатория, лаборант, шприц (если это анализ крови), пробирка или пробирки, микроскоп и/или анализатор. Плюс электроэнергия, отопление и далее по списку. А кто за всё это будет платить? О сложной диагностике все сказали ещё раньше, вот только цены пока утрясаются.

А ещё непонятно, зачем создавать толпу у кабинета так называемого семейного врача, если нужна просто консультация, скажем, гастроэнтеролога. Кстати, о семейных врачах, которые могут лечить и стариков, и грудных детей. Нормально ли это? Ведь педиатрия не зря выделена в отдельную медицинскую специальность.

Рассказывать о неремонтированных больничных корпусах и о нехватке всего на свете, наверное, не стоит — все это и так видят. Но ведь в целеполагании так называемой реформы об этом ни слова. Да, — «Деньги за пациентом», но по непонятной ни для кого схеме — это да. Зарплата семейного врача от тридцати тысяч гривен — слышали. Но с какой галактики это свалится?

Знаете, если совершенно неизвестно, как привести план в исполнение, то, может быть, нужно что-то принципиально другое? Например, может, и реформа-то была не нужна? Ведь что такое реформа? Это «смена основополагающих принципов, ведущих к принципиально новому результату». Какие основополагающие принципы предлагается изменить? Правильно, никакие. Людей нужно лечить — вот и весь принцип. А теперь, похоже, что ничто ни на что не похоже. Такое впечатление, что в который раз натыкаемся на полное непонимание, что включает понятие «реформа» и чем оно отличается от понятий «усовершенствование», «реорганизация» или «модернизация».

В случае украинской медицины, которая действительно пострадала за последние четверть века (как, впрочем, и все остальные отрасли), реформа не нужна, ведь содержание понятия не изменится, только проблем у всех прибавится. А вот модернизировать и усовершенствовать отрасль просто необходимо, ведь за 25 лет она действительно поистрепалась изрядно. Ремонты помещений, новое оборудование, компьютеризация, электронные реестры и документооборот, отказ от «крепостного права», то есть от работы по прописке, которая, кажется, уже отменена… Но это разве реформа? Это просто модернизация! Заодно можно было бы что-то и реорганизовать, если того новые обстоятельства требуют. А то реформа…

И заметьте, это только начало. Грустное. Сложное и какое-то непонятное. Каким же будет финал?