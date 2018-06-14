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Главная » Мнения » Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі
Евгений Калинин
Советник юридической фирмы PRIMELEX
Евгений Калинин Советник юридической фирмы PRIMELEX

Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі

Рай закривається. Як тепер будуть працювати офшори на Кіпрі
Фото: LiveJournal

Кіпр, який традиційно був найпопулярнішим напрямком для російських та українських грошей, йде по стопах Латвії

14.06.18 1537
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Після скандалів PanamaPapers та ParadisePapers цивілізована частина світу почала вибудовувати стіну перед офшорами. 

Ще 1 травня 2018 року депутати Палати громад Британського парламенту зобов'язали заморські території Великобританії, зокрема Віргінські та Кайманові острови, розкривати імена власників офшорних рахунків. Місяць по тому дійшла черга Кіпру.

1 червня, місцеві комерційні банки отримали циркуляр Центрального банку країни з приписом про закриття рахунків офшорних компаній (shellcompanies).

До таких компаній можуть відноситися компанії з таких популярних юрисдикцій, як Беліз, Британські Віргінські острови, Сейшельські острови і інші переважно острівні території карибського регіону.

Як випливає з положень циркуляра, рахунки заморожують до з'ясування обставин — в першу чергу мова йде про реальних бенефіціарів офшорних компаній, які тепер повинні себе розкривати та надавати банкам повну інформацію про себе.

Від компаній — власників рахунків у банках Кіпру, крім розкриття кінцевого власника, будуть вимагати аудиторську звітність як мінімум за рік до відкриття рахунку

А також  управлінський баланс, розкрити джерела доходів і добробуту бенефіціарів компанії.

Банки Кіпру відтепер  також зможуть вимагати копії паспорту, підтвердження адреси проживання, податковий номер, детальне резюме, виписки з оплати ПДФО, банківські та професійні рекомендаційні листи, виписки по рахунках в інших банках, а також посилання на публічні джерела щодо діяльності та біографії. Тобто цілі масиви інформації про власників рахунків. Окрім того, за поточними рахунками банки будуть зобов'язані проводити перевірку всіх документів кожні півроку.

Банк повинен розуміти суть діяльності компанії і доцільність проведених нею угод. Також банки будуть переважно відкривати рахунки компаніям з реально діючими офісами на Кіпрі. Також компанії з іноземними юрисдикціями змушені будуть доводити, що вони ведуть реальну діяльність: у них повинна бути бухгалтерська звітність, активи, угоди з контрагентами. Вимоги до особистих рахунків фізичних осіб на Кіпрі також будуть посилені. Таким чином, Кіпр, який традиційно був найпопулярнішим напрямком для російських та українських грошей, йде по стопах Латвії, де уряд минулої весни вирішив заборонити своїм банкам обслуговувати рахунки офшорних компаній.

Тиск з боку банків Кіпру може стосуватися будь-яких російських та українських осіб, навіть тих, хто не пов'язаний з санкціями. Поточна ситуація — це процес, що починається очищенням Кіпру від сірих грошей з Росії та безперечно до сірих грошей с України. Відтепер доведеться мати іноземні компанії тільки для реальної діяльності і відкривати банківські рахунки на території тієї країни, де реально така діяльність ведеться.

Зараз в банках Кіпру відбувається «найжорстокіше закручування гайок» на тему Compliance, яке перш за все відноситься до російських та українських грошей. У разі ненадання компаніями даних щодо походження грошей на корпоративних рахунках — рахунок можуть закрити або заморозити. По суті це «легкий геноцидик корупційних грошиків», що здійснюють кіпріоти під тиском Мінфіну США. Далі буде.

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