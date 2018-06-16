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Главная » Мнения » Не бей гея. Почему в Украине опасно проводить ЛГБТ-парады
Денис Попович
журналист
Денис Попович журналист

Не бей гея. Почему в Украине опасно проводить ЛГБТ-парады

Не бей гея. Почему в Украине опасно проводить ЛГБТ-парады

В воскресенье, 17 июня, в Киеве состоится очередной Марш равенства, который проводят представители ЛГБТ-сообщества. Как и в предыдущие годы, участники гей-парада опасаются провокаций со стороны националистов, которые уже пообещали устроить на них «сафари»

16.06.18 538
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Летние гей-парады в Киеве, стали уже почти традицией. Но самый первый опыт проведения подобного мероприятия – в мае 2012 года, едва не закончился трагически для его организатора – руководителя Всеукраинской общественной организации «Гей-Форум Украины» Святослава Шеремета. Его жестоко избили националисты, которые буквально охотились за участниками шествия.

Получился практически международный скандал, но в украинском обществе противоправные действия радикалов почти никто не осудил. А следующий гей-парад, который состоялся в 2013 году возле киностудии им. Довженко, в районе м. Шулявская, вообще стал примером того, как желание расправиться с геями может объединить общество.

Поколотить их пришли не только националисты. Явились представители православных казачьих организаций, делегации верующих, а также какие-то боевики, одетые в галифе и тяжелые ботинки, которыми очень удобно избивать уже лежащего на земле человека. Хоругви прихожан УПЦ МП  мирно уживались с черно-красными флагами националистов и красными стягами коммунистов.

Эти радикальные представители совершенно различных политических сил никогда бы не встретились в одном месте. А если бы и встретились, то наверняка устроили бы друг другу грандиозный мордобой. Но здесь у них был один общий враг – пара десятков ЛГБТ, осмелившихся провести Марш равенства. А собравшиеся вокруг зрители пришли не для того, чтобы осудить готовящееся побоище, а для того, чтобы посмотреть на него и выложить фотографии в соцсетях.

Избежать ужасного кровопролития тогда  (события разворачивались весной 2013 года) помогли несколько сотен бойцов «Беркута», а также… мэр Мюнхена Хэп Монатцедер, который присоединился к шествию

Почему же украинское общество столь нетерпимо к представителям сексуальных меньшинств? Ведь мы идем в Европу, а на улице любого из крупных европейских городов часто можно увидеть держащуюся за руки мужскую пару либо кафетерий с радужным флагом, который свидетельствует о том, что здесь собираются ЛГБТ. А однополые браки, почти немыслимые в Украине, в Европе – вполне привычное явление. Почему же такая разница?

Неприятие к геям – многовековая традиция украинского общества, от которой невозможно просто так отказаться. Тем более, что к ней подведена прочная религиозная основа. Церковь, авторитет которой в нашем обществе очень велик, не признает однополую любовь. И, если в больших городах еще возможны какие-то дискуссии на этот счет, что чем дальше в глубинку, тем сильнее убежденность в том, что гомосексуализм – это содомский грех.

У меня был руководитель – образованный человек, искренний сторонник евроинтеграции, но выходец из украинской провинции. И даже он встал на дыбы, когда я предложил взять интервью у какого-нибудь лидера ЛГБТ-движения, поскольку этого требовали происходящие в государстве события. Даже некоторые народные депутаты открыто выражают свою неприязнь к ЛГБТ. Один из них, кстати, назвал предстоящее 17 июня шествие «маршем извращенцев».

Безусловно, власть и полиция постараются не допустить провокаций во время Марша равенства, чтобы выглядеть цивилизованно в глазах европейских партнеров. К шествию присоединятся политические и общественные деятели, не относящие себя к ЛГБТ, но разделяющие их взгляды...  Но в любом случае, общее отношение общества к сексуальным меньшинствам останется нейтрально-враждебным. Волк не превратится в собаку, даже если пытаться его приручить. Поэтому тот факт, что гей-парады вообще удается у нас проводить – уже является грандиозным прогрессом.

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