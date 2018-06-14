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Главная » Мнения » Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua
Чемпионат мира по футболу в России

Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным

Кубок войны-2018. В чем разница между Милошевичем и Путиным
Коллаж: politeka.net

В дипломатии балансирование на грани войны используется для того, чтобы: а) добиться от противной стороны какой-либо уступки; б) опозорить противника. И чего же удалось добиться демократическому Западу?

14.06.18 598
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Ночью 14 июня 2014 года в небе над Луганском из оружия, находящегося на вооружении российской армии и приведенного в действие двумя гражданами РФ, был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находилось 40 воздушных десантников и девять членов экипажа. Все погибшие были гражданами Украины. Международное сообщество не заметило этого факта вооруженной агрессии.

Днем 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью российский экипаж зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбил пассажирский лайнер Boeing 777 рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines. Все 298 человек погибли. А это 92 подданных Нидерландов, а также 44 гражданина Малайзии (включая 15 членов экипажа), 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев. Десять погибших были подданными Великобритании, погибли четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – из Новой Зеландии.

Мировая общественность встрепенулась. Политические лидеры государств из первой десятки выразили озабоченность. Как выяснилось позднее, в переводе с дипломатического языка озабоченность означает равнодушие. Есть еще термин, с которым Украина сталкивалась не раз: "глубокая озабоченность" – понимай как крайнюю степень раздражения самим существованием объекта, вызывающего равнодушие.

Дальнейшие действия, а в еще большей степени бездействие международных организаций и высокопоставленных лиц, представляющих государства, граждане которых погибли от русского оружия в небе над Украиной, показали, что их официальная позиция в отношении агрессии РФ диктуется осторожностью. В переводе "осторожность" не допускает разночтений, а означает только: трусость и жадность.

Нельзя назвать корректным, если брать политический контекст, сравнение чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в РФ, с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине. Потому что Германия находилась в пределах своих границ: аншлюс Австрии состоялся два года спустя, в 1938-м; правда, весной 1936-го немецкие войска вошли в демилитаризированную Рейнскую область Германии – при молчаливом согласии Великобритании и Франции. Учебники истории этот эпизод приводят в качестве примера успешного балансирования на грани войны.

Понятно, что Путин не хуже Гитлера, но лучше Милошевича. Во всяком случае, когда в Белом доме досиживал второй президентский срок республиканец Рональд Рейган, в 1992 году Совет безопасности ООН ввел санкции против Югославии из-за того, что Белградом не был выполнен ряд требований, среди которых: прекращение боевых действий в Боснии и Герцеговине; прекращение вмешательства югославской армии в ситуацию, сложившуюся в Боснии и Герцеговине; роспуск всех паравоенных формирований на территории Боснии и Герцеговины; прекращение переселений и этнических чисток.

Хотя правительство Югославии утверждало, что на территории Боснии нет югославских войск, югославско-боснийская граница в течение последних 30 дней закрыта для военных формирований и что Югославия готова к полному сотрудничеству с ООН, 30 мая 1992 года Совбез проголосовал за введение санкций против Югославии.

Для нашего случая выделим из множества ограничений политического и экономического характера такое наказание: следуя лозунгу "Футбол – вне политики", FIFA под влиянием ООН запретила спортсменам из Югославии участвовать в международных соревнованиях. И за считанные дни до начала чемпионата Европы по футболу, который начался в Швеции 10 июня, место сборной Югославии заняла Дания.

Напомним, что когда в 2014 году в Белом доме досиживал второй президентский срок демократ Барак Обама, совершилась аннексия Крыма Российской Федерацией и началась вооруженная агрессия РФ на территории Донецкой и Луганской областей. Были ли у президента США полномочия и способ повлиять на мировую политику – см. выше. Или назад, в 1992 год.

Последние четыре года Украина участвует в войне за свою независимость с одним из гарантов территориальной целостности, в то время как другие гаранты избрали тактику балансирования на грани войны. Надеясь, что потворствуя агрессору, удастся избежать катастрофической развязки. Отсрочить – точно удается. Насчет предотвратить – Гитлера мы не ради красного словца вспоминаем.

В дипломатии балансирование на грани войны используется для того, чтобы: а) добиться от противной стороны какой-либо уступки; б) опозорить противника.

А теперь посмотрим, кто каких уступок добился и как они называются: "Северный поток-2", чемпионат мира по футболу – это на поверхности, самые известные примеры компромисса. И кто в таком случае опозорен – правильно, демократический Запад, международные организации.

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