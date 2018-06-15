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Главная » Мнения » Половым путём. Верной ли дорогой идёт украинское образование
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Половым путём. Верной ли дорогой идёт украинское образование

Половым путём. Верной ли дорогой идёт украинское образование
Фото: look.com.ua

Поскольку нашему виду свойственно размножение половым путём, человечество закономерным образом состоит из мужских и женских особей. Те и другие значимо отличаются друг от друга

15.06.18 32
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В этом и заключается смысл полового размножения — достичь большей приспособляемости потомства за счёт получения максимально возможного количества комбинаций родительских свойств. 

Вокруг этого биологического факта накручено множество социальных интерпретаций — противоречивых, противоположных, странных. Homo Sapiens существует уже 200 тысяч лет, однако до сих пор не пришёл к согласию в вопросах пола. 

Возьмём, например, недавний сюжет с антидискриминационной экспертизой украинских учебников для начальной школы. Эксперты их внимательно прочитали и заметили там дискриминацию представителей разных социальных групп: пожилых, людей с инвалидностью, членов неполных семей и, конечно, женщин, куда без них. Старики в букваре всегда выглядят немощными и ни на что не годными, о детях с инвалидностью умалчивается, как будто их вообще не существует в природе. А семья показана исключительно образцовая, причём образца середины ХIX века: отец — в мастерской, мать — на кухне. При этом семьи 40% украинских детей сильно отличаются от этой идеальной картинки. Просто потому, что у них часто отсутствует один, а то и оба родителя. И это ещё нормальные результаты экспертизы. В прошлом году, например, в букварях выловили «жидов», «москалей» и «цыган». 

Министерство образования считает, что школьные учебники должны отражать актуальную социальную структуру Украины и соответствовать реальному жизненному опыту школьников. В том числе ту его часть, которая касается разнообразия гендерных ролей. В конце концов наш министр образования — женщина. Интересно, а когда она в последний жарила на ужин котлеты, ожидая домашних с работы-учёбы? 

Экспертизу обругали последними словами. Критиковали за то, что в цитате поэта про «солов'їну мову» эксперты увидели дискриминацию языковых меньшинств. Но больше всего, естественно, досталось гендеру — рекомендациям расширить диапазон социальных ролей для женщин и особенно замена слова «батьки» на гендерно нейтральных «рідних». 

Экс-руководитель Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук немедленно назвал это покушением на святые семейные ценности. Ирина Фарион быстро обвинила МОН в разрушении базовых опор украинского общества — семейной и национальной, да ещё во время войны. А супруга секретаря СНБО и доцент Национального педуниверситета им. Драгоманова Анна Турчинова вообще увидела во всей этой истории следы «гомодиктатуры», о чём сообщила в специально написанном по этому поводу блоге. 

Атака возмущённой общественности на МОН была настолько интенсивной, что Лилии Гриневич пришлось, вероятно, срочно оторваться от жарки котлет и публично оправдываться. Мол, мы не имели в виду ничего гендерного, боже упаси. Женщина — в первую очередь берегиня, хотя иногда может себя попробовать и в других ипостасях. 

Украинское общество теперь расколото ещё и по гендерному признаку

Одни граждане считают жёсткое распределение мужских и женских социальных ролей проявлением природного или даже божественного порядка, единственно возможным следствием, цитирую Ирину Фарион, «богопсихобиологических свойств» полов. Любое отклонение от порядка с этой точки зрения выглядит даже не кощунственным, а просто апокалиптическим сюжетом. А, например, Анна Турчинова видит за «гендерной идеологией» намерение преодолеть гетеросексуальность, создать новый тип человека вообще без сексуальных «берегов» и в итоге привести Украину к полному вымиранию. Ничего себе перспектива! 

Другие уверены, что гендер — это не более чем конструкт, иллюзия, и что биологический пол по большому счёту ни к чему никого не обязывает. Будь ты мужчина или женщина, кого это волнует, главное — свобода быть собой. Ценность личности безусловна. Будущее важнее прошлого. Традиционные ценности с этой точки зрения похожи на смирительную рубашку, которая связывает социум путами бессмысленных предрассудков и не даёт развиваться. В общем, узколобым консерваторам не понять. 

И те и другие по-своему правы. И тем и другим кажется, что носители противоположной точки зрения — это какие-то рептилоиды, сбежавшие из дурдома. Не подумайте, что я тут свысока рассуждаю. Я и сама принадлежу к одной из сторон. 

Дело в том, что разногласия между носителями консервативных и либеральных взглядов столь же универсальны, сколь и фундаментальны. В 2015 году учёные Пенсильванского университета Тайлер Окимото и Дэна Громет обнаружили, что всё дело в разной чувствительности к отклонениям от нормы. Они взяли две тысячи американцев и в течение какого-то времени показывали им круги, треугольники и квадраты. Некоторые фигуры были идеально симметричны, а у некоторых были искривлённые или разомкнутые контуры, присутствовала некоторая сплющенность или растянутость. 

Параллельно испытуемых спрашивали об их отношении к смертной казни, пособиям по бедности, однополым бракам. Люди, которым неровный круг казался недостаточно или вообще не кругом, как правило, поддерживали более жёсткое наказание для преступников, они мало заботились о судьбах сирых и убогих и были против геев. Консерваторы не были готовы мириться ни с какими отклонениями от нормы, как социальной, так и геометрической. Либералы, наоборот, готовы назвать кругом что угодно: и кривое и косое. А кто из нас совершенен? Соответственно, их отношение и к социальным девиациям куда более терпимо. 

Консерваторам и либералам никогда не договориться о пределах допустимого, да это и не нужно. Ведь разница в их «прошивках», которые наделяют человечество необходимой чувствительностью к опасностям, и вместе с тем позволяют генерировать и накапливать разнообразнейший опыт.

Главное, и те, и другие согласны, что нашему виду свойственно размножение половым путём и поэтому он состоит из мужских и женских особей. И на том спасибо.

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