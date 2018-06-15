Половым путём. Верной ли дорогой идёт украинское образование

Поскольку нашему виду свойственно размножение половым путём, человечество закономерным образом состоит из мужских и женских особей. Те и другие значимо отличаются друг от друга

В этом и заключается смысл полового размножения — достичь большей приспособляемости потомства за счёт получения максимально возможного количества комбинаций родительских свойств.

Вокруг этого биологического факта накручено множество социальных интерпретаций — противоречивых, противоположных, странных. Homo Sapiens существует уже 200 тысяч лет, однако до сих пор не пришёл к согласию в вопросах пола.

Возьмём, например, недавний сюжет с антидискриминационной экспертизой украинских учебников для начальной школы. Эксперты их внимательно прочитали и заметили там дискриминацию представителей разных социальных групп: пожилых, людей с инвалидностью, членов неполных семей и, конечно, женщин, куда без них. Старики в букваре всегда выглядят немощными и ни на что не годными, о детях с инвалидностью умалчивается, как будто их вообще не существует в природе. А семья показана исключительно образцовая, причём образца середины ХIX века: отец — в мастерской, мать — на кухне. При этом семьи 40% украинских детей сильно отличаются от этой идеальной картинки. Просто потому, что у них часто отсутствует один, а то и оба родителя. И это ещё нормальные результаты экспертизы. В прошлом году, например, в букварях выловили «жидов», «москалей» и «цыган».

Министерство образования считает, что школьные учебники должны отражать актуальную социальную структуру Украины и соответствовать реальному жизненному опыту школьников. В том числе ту его часть, которая касается разнообразия гендерных ролей. В конце концов наш министр образования — женщина. Интересно, а когда она в последний жарила на ужин котлеты, ожидая домашних с работы-учёбы?

Экспертизу обругали последними словами. Критиковали за то, что в цитате поэта про «солов'їну мову» эксперты увидели дискриминацию языковых меньшинств. Но больше всего, естественно, досталось гендеру — рекомендациям расширить диапазон социальных ролей для женщин и особенно замена слова «батьки» на гендерно нейтральных «рідних».

Экс-руководитель Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук немедленно назвал это покушением на святые семейные ценности. Ирина Фарион быстро обвинила МОН в разрушении базовых опор украинского общества — семейной и национальной, да ещё во время войны. А супруга секретаря СНБО и доцент Национального педуниверситета им. Драгоманова Анна Турчинова вообще увидела во всей этой истории следы «гомодиктатуры», о чём сообщила в специально написанном по этому поводу блоге.

Атака возмущённой общественности на МОН была настолько интенсивной, что Лилии Гриневич пришлось, вероятно, срочно оторваться от жарки котлет и публично оправдываться. Мол, мы не имели в виду ничего гендерного, боже упаси. Женщина — в первую очередь берегиня, хотя иногда может себя попробовать и в других ипостасях.

Украинское общество теперь расколото ещё и по гендерному признаку

Одни граждане считают жёсткое распределение мужских и женских социальных ролей проявлением природного или даже божественного порядка, единственно возможным следствием, цитирую Ирину Фарион, «богопсихобиологических свойств» полов. Любое отклонение от порядка с этой точки зрения выглядит даже не кощунственным, а просто апокалиптическим сюжетом. А, например, Анна Турчинова видит за «гендерной идеологией» намерение преодолеть гетеросексуальность, создать новый тип человека вообще без сексуальных «берегов» и в итоге привести Украину к полному вымиранию. Ничего себе перспектива!

Другие уверены, что гендер — это не более чем конструкт, иллюзия, и что биологический пол по большому счёту ни к чему никого не обязывает. Будь ты мужчина или женщина, кого это волнует, главное — свобода быть собой. Ценность личности безусловна. Будущее важнее прошлого. Традиционные ценности с этой точки зрения похожи на смирительную рубашку, которая связывает социум путами бессмысленных предрассудков и не даёт развиваться. В общем, узколобым консерваторам не понять.

И те и другие по-своему правы. И тем и другим кажется, что носители противоположной точки зрения — это какие-то рептилоиды, сбежавшие из дурдома. Не подумайте, что я тут свысока рассуждаю. Я и сама принадлежу к одной из сторон.

Дело в том, что разногласия между носителями консервативных и либеральных взглядов столь же универсальны, сколь и фундаментальны. В 2015 году учёные Пенсильванского университета Тайлер Окимото и Дэна Громет обнаружили, что всё дело в разной чувствительности к отклонениям от нормы. Они взяли две тысячи американцев и в течение какого-то времени показывали им круги, треугольники и квадраты. Некоторые фигуры были идеально симметричны, а у некоторых были искривлённые или разомкнутые контуры, присутствовала некоторая сплющенность или растянутость.

Параллельно испытуемых спрашивали об их отношении к смертной казни, пособиям по бедности, однополым бракам. Люди, которым неровный круг казался недостаточно или вообще не кругом, как правило, поддерживали более жёсткое наказание для преступников, они мало заботились о судьбах сирых и убогих и были против геев. Консерваторы не были готовы мириться ни с какими отклонениями от нормы, как социальной, так и геометрической. Либералы, наоборот, готовы назвать кругом что угодно: и кривое и косое. А кто из нас совершенен? Соответственно, их отношение и к социальным девиациям куда более терпимо.

Консерваторам и либералам никогда не договориться о пределах допустимого, да это и не нужно. Ведь разница в их «прошивках», которые наделяют человечество необходимой чувствительностью к опасностям, и вместе с тем позволяют генерировать и накапливать разнообразнейший опыт.

Главное, и те, и другие согласны, что нашему виду свойственно размножение половым путём и поэтому он состоит из мужских и женских особей. И на том спасибо.