К мишкам на Севере. Как в Киеве купить оружие для Шпицберегена

Скоро я отправляюсь в Арктику. Стартую из Лонгйира — ближайшего к Северному полюсу арктического порта и главного транспортного хаба архипелага. Ввиду того, что на 3000 жителей Шпицбергена приходится 4000 белых медведей, по местным законам за пределами города человек всегда должен быть вооружён

При этом к эффективному оружию против белых медведей у норвежских властей есть целый список требований — тип ствола, калибр, масса пули, количество зарядов и др.

Конечно, можно прилететь из Украины на Шпицберген со своим ружьём, но не имея European Firearms Pass и следуя транзитом через несколько стран, это не самая лёгкая задача. Придётся оформить кучу бумажек на вывоз оружия в нашей полиции, проделать тот же фокус в странах, границы которых я пересекаю, уплатить пошлины на таможнях и докупить место в багаже.

Удобный вариант — арендовать ствол на месте, благо недостатка в оружейных магазинах в Лонгйире нет. Взять оружие в аренду — не проблема, нужно только получить спецразрешение местного губернатора или предъявить лицензию на оружие, выданное в Украине. В обмен на бумаги норвежцы мне выдадут старый добрый маузер 1942 года.

Ради безопасности в Арктике я решила научиться пользоваться стволом в Киеве. Для того чтобы купить охотничье ружьё, мне пришлось пройти весь круговорот украинской разрешительной системы, познакомиться с самыми разными людьми и провести часы во всевозможных кабинетах.

В самом начале этого удивительного пути я знала лишь одно: перед походом в магазин за ружьём мне следовало получить разрешение на его покупку. За этой бумажкой (её называют «зелёнкой») мне следовало обратиться в разрешительную систему полиции, как выяснилось позже, по месту хранения оружия. Первое, что я сделала, — поискала в интернете перечень необходимых документов.

Курсы

Гугл подсказал, что прежде всего мне потребуется справка о прохождении курсов по изучению материальной части оружия и выдал номер тира «Динамо», где по телефону мне разъяснили порядок получения документа и разрешили приехать. Через пару часов я стояла перед двухэтажным зданием на улице Курской. За неприметной парадной дверью с толстой решёткой щёлкнул электронный замок, и вежливая работница вахты сначала впустила меня, а потом поинтересовалась куда я. Я сообщила, что иду стрелять. Вахтёрша кивнула, сняла трубку и сухо произнесла: «Ивановна, студент!»

После короткой инструкции: держитесь правой стороны, кабинет с надписью «курсы», я поднялась по широкой лестнице наверх. Среди портретов выдающихся стрелков и борцов нашла нужную дверь. В кабинете меня усадили на диван и спросили:

— Вы кто у нас? Будущий охотник?

—Да, — говорю.

Мои паспортные данные записали в толстую тетрадь, приняли оплату 250 грн, дали чек и рассказали, как будет проходить экзамен послезавтра. Дали билеты с вопросами для охотников и сказали, что после него дадут выстрелить. Пять раз. Попрощались и пожелали удачи.

Через день я пришла на экзамен. Вахтёрша уснула, и мне пришлось громко трясти решётку, чтобы открыли электронный замок. Я поднялась в холодный учебный класс, увешанный схемами и изображениями оружия. В помещении уже молча стояли семеро хмурых мужиков. Изо рта у всех шёл пар — на улице был неслабый февральский мороз, а помещение не отапливали. Через 15 минут в класс зашла экзаменатор. Звали её атмосферно: Анжелика Ивановна. Она собрала материалы, которые накануне давала для подготовки, расставила таблички на столе согласно тематике вопросов — охотники, резиновая пуля, инкассаторы и охрана. В группе вместе со мной оказалась всего двое охотников, один на резинку, остальные — инкассаторы и охрана.

Каждый молча подходил и тянул билет, молча ставил галочки напротив правильных ответов, молча сдавал. Практически сразу женщина называла фамилию и сообщала, сдал или не сдал. В конце экзамена нам сказали, когда приезжать за готовой справкой, и вся группа пошагала в тир.

Анжелика Ивановна принесла симпатичные мишени и пистолеты Марголина

Сообщила, как заряжать, целиться и выдала каждому по 5 патронов. Мы разделились на пары. На третьей паре из пистолета неожиданно выпал боёк и в тире заметно повеселело. Пока Анжелика возилась с пистолетом, мы перезнакомились, начали шутить и даже стали подкалывать грузина в деловом костюме, который вообще ни в одну мишень не попал.

Медсправка

Гугл нашел частный медцентр, где (как утверждала реклама) можно оформить нужные мне справки за 30 минут. И действительно, на визит в этот центр я потратила полчаса вкупе с фотографированием и беганием к банкомату за наличкой. На приёме серьёзная доктор в не менее серьёзных очках участливо расспросила, как у меня дела, жалуюсь ли я на что, постучала молоточком по коленям и заставила пальцем найти свой нос. Меня удивил список врачей для разрешения на оружие — терапевт, окулист, невролог, психиатр, нарколог и гинеколог. Почему весь этот список мне подписала одна врач. Стоило это 700 грн, но в тот день была скидка 50%, и мне всё обошлось в 350 грн.

Справка о несудимости

В недавно открытом самом большом отделении ДП «Документ» я заказала справку о несудимости с дубликатом. С меня взяли 180 грн, хотя потом я прочла на сайте Нацполиции Киева, что на Богомольца, 10 эти справки делают бесплатно. Забавно, что при оформлении я заполнила документ, в котором был вопрос о наличии у меня непогашенных судимостей и отдельно уточнялось, не нахожусь ли я розыске. На оба вопроса я ответила отрицательно. Мне показалось, что составлять справку они будут исключительно с моих слов, как было однажды в ЖЭКе, где для оформления трудовой книжки, мне выдали справку о том, что с моих слов этой самой трудовой книжки у меня ранее не было.

Страховка и разрешитель

Обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть случайно причинён третьему лицу, обошлось мне в 51 грн. Я зашла в первую попавшуюся страховую компанию, где оформление заняло около 15 минут.

Итак, я собрала все необходимые справки и собралась на приём к инспектору, но, как оказалось, не знаю куда. В Киеве есть десять районных разрешительных систем и есть городская, где оформляют разрешение на нарезное оружие. Трудность ситуации заключалась в том, что я прописана в столице, а живу в области, в Глевахе. Куда же идти? В районную по прописке? В интернете попадались неактуальные сведения, а по телефону консультаций я не получила. Потому я по пути домой зашла в городскую разрешительную на ул. Ереванской с надеждой узнать, куда же мне нести документы. Там я немного постояла в двух не своих очередях на морозе около гаражей в компании хмурых мужиков. У дежурных узнала, что мне нужно подавать документы по месту проживания. Сказали, что мне зачем-то нужно ехать в Вишнёвое.

В Вишнёвом же меня разрешитель через минуту отправил:

— Вы из какого района?

— Из Васильковского.

— Вот и езжайте к себе в район. У вас там свой разрешитель есть.

Через неделю я стояла перед отделением полиции в Василькове. Пришлось ехать наобум так, как на сайте полиции области инфы нет, телефоны неактуальны, а тот, что есть, десятизначный, сообщает, что я дозвонилась в 102 по области.

В дежурной части милая сотрудница мне рассказала, где искать разрешителя:

— Обойдите здание. Вход напротив пожарки.

Пока я разыскивала это здание напротив «пожарки», случайно забрела в горсовет. Кабинет разрешителя я нашла в глухом углу по соседству с… «ритуальными услугами». И без того тесный коридор заставлен старыми сейфами, макулатурой на юридическую тематику, раритетными табличками ГАИ и потрёпанными стопками журналов «Охота и рыбалка». Блестящая позолоченная табличка на дверях сообщала часы работы моего инспектора — три дня в неделю по несколько часов. И я в них, конечно, не попала.

Через день, рассчитывая на длинную очередь, я прибыла в Васильков, но около кабинета, насквозь пропахшего порохом, не было ни души. За дверью кто-то громко беседовал.

— Можно? — спрашиваю.

— Ждите!

Я немного потолкалась в предбаннике, листая «Охоту и рыбалку» и наконец попала к инспектору. Он был занят тем, что по телефону давал консультации по поводу кем-то утопленного подо льдом ружья. Собеседники активно вспоминали название села и обстоятельства утопления и решали, годится ли чей-то зять в свидетели по-настоящему мокрому делу.

Наконец пришёл мой черёд. Я принесла полный набор всего, что нужно, — страховку, фото, копии паспорта, справку о курсах, несудимости (хотя меня несколько смутило то, что нужно предоставить справку в полицию из полиции), медсправку (сертификат нарколога и психиатра он почему-то не взял) и даже копию документов на дом. Разрешитель выписал мне квитанции за услуги разрешительной системы — 107 грн 40 коп. и, оплаченные, он проверил и сложил в папочку. Дальше началось самое интересное.

Участковый

Инспектор вручил мне распечатку рапорта:

— Я буду выписывать вам разрешение на покупку на 15 мая. Найдите своего участкового, пусть он к вам съездит, сейф посмотрит и подпишет этот рапорт. Сделаем всё быстро. Если буду его выписывать через канцелярию, то участковый придёт неизвестно когда. Ну, наверное, вы знаете, как это бывает...

Инспектор хохотнул, и кто-то за моей спиной понимающе поддакнул.

Делать нечего.

— Где ж его искать-то? — говорю.

— А он только что был тут, рыженький такой, не видели? Перед вами зашёл. Пойдите в дежурную часть и там спросите, где участковые сидят.

Пошла искать.

На главном входе дежурная рассказала куда идти:

— Двухэтажное здание слева, потрёпанное такое. Там два кабинета всего.

Здание действительно оказалось весьма потрёпанным. Первый этаж дома полностью занят полицией, службой участковых и почему-то опять ритуальными услугами, на втором этаже располагается объединение садоводов «Мичуринец» и танцевальная студия.

Когда я переступила порог, мне показалось, что по этажу прошел торнадо — не ремонт, а полный разгром. Трубы лежали поперёк коридора, гипсокартон, плитка и окурки валялись кучами, и среди этого хлама лежала табличка, сообщающая, что именно тут располагается служба участковых инспекторов.

Я пошла на голос. В просторном отремонтированном кабинете за столами с кипами папок нашла двоих. Спросила, как мне найти своего участкового.

— Дверь налево, — коротко сообщили мне.

Я подергала все двери, но они заперты.

Вернулась и говорю:

— Нет там никого. Где же мне найти участкового?

Оказалось, я попала к начальнику службы.

Он меня усадил на стул, внимательно посмотрел в мои честные девичьи глаза и строго спросил, кто я такая и зачем мне нужен ствол

Я всё выложила как на духу. Начальник набрал моего разрешителя:

— Зачем ты её ко мне послал. Чего не оформил? Что ей писать? (отшивать меня или нет).

Полицейские объяснились, и начальник набрал кого-то и коротко бросил в трубку:

— Зайди.

Зашёл парнишка в форме.

Начальник сказал:

— Вот вам Иван, разбирайтесь.

Мы с Иваном вышли в коридор.

— Ну, что, — говорит, — вы на машине? Едем?

— Куда? Сегодня не могу, — отвечаю.

— А почему не можете? — прищурив глаза, вкрадчиво спросил полицейский.

— Не приехал сейф ещё, — говорю.

— Ага, а какое оружие оформляете? Гладкоствол? На охоту будете ходить?

— Нет, говорю, я зверушек люблю. Так, пострелять беру.

— А с кем живёте? — спрашивает и хитро так улыбается.

— С мужем, с дочкой.

Ещё хотела перечислить своих котов и собак, но остановилась.

— Ну, везите сейф, прикрутите его к полу, тогда и набирайте.

Парнишка продиктовал номер, и мы распрощались.

Сейф

Когда-то в 1990-х с коллегой мужа заказчик расплатился сейфами. Времена такие были. С тех пор стоят те сейфы у них на работе и функционируют как шкафы. Один такой шкаф-сейф мы решили приспособить под оружие. Перевезли его домой, но ключей так и не нашлось, и потому пришлось срезать замки болгаркой.

Гугл подсказал интернет-магазин, где в процессе оформления заказа продавец узнал, что я живу в Глевахе.

— Приезжайте к нам, — говорит, — сами выберете сейф. Мы находимся в гаражном кооперативе «Таврия», на массиве.

Взяла мужа в качестве грузчика, и мы поехали исследовать пригородные гаражные закоулки. В одном большом гараже — цеху, где красили готовые изделия, мне показали уже готовые оружейные сейфы. Я выбрала невысокий на два ствола с трейзером и полочками. Хорошо прокрашенный, неплохо собранный сейф весил почти 50 кг и легко поместился на заднее сидение «Нивы». Обошёлся в 2500 грн.

Участковый-2

Чтобы заполнить рапорт, пару раз набирала Ивана, но он был всё время занят. Потом он сказал, что что-то придумает.

— Только принесите, — говорит, — мне справку из вашего сельсовета о том, что вы действительно живёте в Глевахе. Вдруг вы обманываете?

Серьёзно? Справку из сельсовета?

Тут муж очень кстати вспомнил, что знает какого-то участкового, может, даже и нашего, и набрал его. Участковый сказал: нет проблем, и через час в Василькове я держала в руках заполненный рапорт, который, как оказалось, я сама должна разрешителю и занести. Естественно, был неприёмный день, и нужно будет приехать ещё раз в четверг, через день.

Через неделю, сдав все необходимые бумаги, я держала в руках «зелёнку». С момента её получения у меня есть 3 месяца на приобретение оружия. Если за это время так ничего и не куплю, то придётся или продлить документ, или сдать его назад в разрешительную систему. Я положила «зелёнку» в сейф и занялась изучением оружейного рынка.

Однажды ранним весенним утром раздался телефонный звонок и неизвестный мужской голос в трубке спросил:

— Женщина, а где это вы работаете, что у вас есть доступ к оружию?

Пока я продирала глаза и соображала, голос представился:

— Участковый инспектор Петренко говорит.

Я удивленно принялась бубнииь:

— Каждый гражданин по достижению 21-го года может приобрести охотничье гладкоствольное оружие…

— А, так у вас охотничье ружьё… Тут у нас немного напутали. Я сейчас к вам зайду. Вы дома?

Он зашёл. На следующий день. Сфотографировал и осмотрел сейф. Оказалось, что он вовсе не тот участковый, подписывавший мне рапорт, а другой и к тому же наш сельский депутат. Вырос на нашей улице и тут же живёт по соседству. Заодно и познакомились.

Магазин

Я остановила свой выбор на Hatsan Escort Aimguard 12 калибра. В конце мая отправилась в оружейный магазин. Даже немного нервничала, как будто не ствол брать иду, а на первое свидание. Покупка обошлась мне в 5700 грн. В магазин со мной пошла моя восьмилетняя дочь, которая с восторгом разглядывала пистолеты и ружья на витринах и с интересом следила за моей стрельбой через стекло в кафешке.

Из магазина я вышла с аккуратной коробкой, предусмотрительно вывернутой продавцом наизнанку.

С ружьем я проехалась в троллейбусе, метро, посетила майдан Незалежности, провела встречу в офисе и наконец добралась домой, где собрала его и поставила его в сейф

Удостоверение

Через пару дней после покупки я приехала в Васильков занести своему разрешителю проштампованную и заполненную в магазине «зеленку».

— О, а я вас вспоминал незлым тихим словом, — пошутил инспектор, когда я неожиданно ворвалась к нему в кабинет после окончания приёма в субботу. — Вас так долго не было. Садитесь, будем писать заявление. Ну вот, всё готово.

В моё личное дело он положил красную незаполненную корочку, на которую приклеят моё фото, а на аккуратных линеечках будут красиво вписаны мои данные.

— Приходите забирать вечером в четверг. А я пошёл домой, до встречи!

В итоге после сдачи всех документов и до получения удостоверения у меня на руках не осталось ничего, что бы подтверждало моё право владеть оружием. Говорят, что можно на копии «зелёнки» попросить разрешителя поставить подпись и печать с фразой «Для перевезення». Но лучше, чтобы до получения корочки ружьё не покидало сейф.

Итак, всего на оформление документов, выбор, покупку ствола и получения корочки у меня ушло около четырёх месяцев, но реально всё можно быстро провернуть за два. Посещение всех инстанций и учреждений в сумме заняло около восьми часов, а на оплату всех квитанций, справок, сейфа и, собственно, ружья ушло без малого десять тысяч гривен.

В процессе сбора бумаг я никому не давала взяток и ничего не платила посредникам, цены на услуги которых стартуют от нескольких тысяч гривен. Для оформления разрешения на нарезное оружие собирается такой же пакет документов (вы должны быть старше 25 лет), но добавляется контрольный отстрел для пулегильзотеки экспертного центра МВД.

Получив корочку, я собираюсь прямиком идти в тир и практиковаться. Надеюсь в Арктике стрелять не придётся. Мишек жаль...