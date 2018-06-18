Закат аристократии. Почему жалко Романа Абрамовича

Богатейший с недавних пор гражданин Израиля Роман Абрамович отказал богатейшему гражданину Великобритании Джиму Рэтклиффу в продаже ФК «Челси» за 2 млрд евро. Из чего следует вывод, что миллиардер не собирается так просто сдаваться на милость победителей — британских властей

Те так долго тянули паузу с продлением Роману Аркадьевичу инвесторской визы, что за это время он успел: а) пережить стресс от невозможности посмотреть на Уэмбли финал Кубка Англии, где его «аристократы» (прозвище футболистов «Челси») победили «Манчестер Юнайтед»; б) отозвать свою заявку на получение визы; в) стать подданным Израиля.

Британские власти ужесточили подход к выдаче виз инвесторов ещё в 2015 году, потребовав разъяснений происхождения иностранных денег, вложенных в экономику страны. За восемь лет, предшествовавших введению этих правил, россияне получили 700 таких виз. Всё и дальше было бы хорошо, но случилось отравление Скрипалей, послужившее толчком к зачистке российских нуворишей, осевших в Великобритании.

Под эту раздачу попал и Роман Абрамович — человек, обязанный происхождением своего богатства близости к позднему Ельцину и раннему Путину. В 1990-х он знакомится с Борисом Березовским, а тот, заручившись поддержкой Ельцина, помогает ему создать «Сибнефть». В обмен на высокое покровительство Абрамовичу надлежит поддержать Ельцина на президентских выборах 1996 года и спонсировать телеканал ОРТ, подконтрольный Березовскому.

При Путине Абрамович успел побыть 8 лет губернатором Чукотки. В 2005-м, дабы избавиться от возможных рисков (потом громыхнуло дело ЮКОСА), он за $13,1 млрд продал Газпрому 75,7% акций «Сибнефти», став на долгое время самым богатым человеком России.

Когда в апреле этого года США обнародовали санкционный список против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в нём не оказалось ни Абрамовича, ни, например, ещё одного жителя Лондона — Алишера Усманова. Российский политолог Лилия Шевцова тогда объяснила это «эффектом Хичкока». Мол, американцам важно, чтобы российская элита жила в атмосфере бесконечного саспенса — тревожного предчувствия угрозы и неопределённости.

В действиях Вашингтона есть и иные резоны. Там, похоже, решили перераспределить сектора отстрела российских олигархов. Один из них отдали Лондону

Просто потому, что «путинский разлив» на берегах Темзы давно чувствует себя как дома.

Николас Шэксон в своей книге «Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах» выделяет четыре их группы. Вторая, «включающая почти половину всех секретных юрисдикций мира, считается самой значительной. Эта многослойная сеть сплетена из множества налоговых гаваней, и все нити её сходятся в одной точке — лондонском Сити… Неслучайно Лондон, столица некогда величайшей империи, стал центром самого важного звена глобальной системы офшоров».

Иными словами, быть встроенным в систему финансовых и прочих отношений в Британии — это не просто жить где-то в Хайгейте, владеть тут роскошной недвижимостью, наслаждаться местными туманами и выгуливать одомашненных лис. Это ещё и возможность делать деньги. Отсюда и сумасшедший всплеск притока прямых иностранных инвестиций в страну в последние годы. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, эта цифра в 2016-м достигла 201 млрд евро (против 33 млрд евро в 2015-м).

Готов ли кто-либо из российских олигархов, давно прикипевших к «Лондонграду», расстаться с таким образом жизни? Готов ли тот же Абрамович продать своих лондонских «аристократов», а на вырученные деньги (патриотизма ради) купить в России, скажем, ФК «Мордовия», который вылетел в третий дивизион российского футбола, но при этом в Саранске за 17 млрд руб. к ЧМ-2018 построен новый стадион на 40 тыс. зрителей? Вряд ли.

Всем своим поведением Абрамович демонстрирует обратное: дистанцирование от России. Но даже ему, за 20 лет предусмотрительно потратившему на нужды еврейского сообщества по всему миру порядка $500 млн, не гарантирована в Израиле индульгенция от потерь. Когда нужно, Лондон умеет вести себя жёстко и последовательно.

Абрамович — самый наглядный пример того, как действуют санкции. Но достаточно заглянуть в официальный отчёт Центробанка РФ. За прошлый год он показал астрономические убытки: 435 млрд руб ($7,5 млрд). Пустячок? Возможно. А если посмотреть на эту цифру на фоне другой: $112 млрд. Именно на такую сумму российские активы поставлены под угрозу благодаря санкциям с начала текущего года. Получается 7% ВВП!

Так что санкции действуют. Если у вас есть прямой телефон Абрамовича — позвоните. Он всё объяснит. Сегодня же можете позвонить кому-то из украинских властей предержащих и спросить: почему после четырёх лет войны с Россией у нас, например, сын Аркадия Ротенберга только сейчас пытается продать Ocean Plaza в Киеве? Вот просто: почему?

Каким бы ни был ответ, он не изменит общей картины: в то время как Запад загоняет в берега «путинский разлив», Украина позволяет ему делать здесь деньги. Те самые, которые потом идут на войну.

А Романа Абрамовича даже жалко. Он к ней каким боком? Во всяком случае официально. Но оказался не в том месте и не в то время…