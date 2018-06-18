Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским

Владимир Гройсман по всей видимости понимает: возможная отставка замминистра здравоохранения Александра Линчевского после его знаменитого высказывания об украинских онкобольных даст всем нам понять следующие две вещи. Первая: снимать действительно есть за что. Вторая: это вообще возможно

Все увидят, что они там все вовсе не непотопляемы, что за непрофессионализм уходят, что за провалы спрашивают. Кстати, сам Гройсман за свою деятельность на посту премьера так и не отчитался.

Представителей МОЗ не впервые ловят, на мягко говоря, некорректных высказываниях о финансировании лечения онкобольных. В самом начале своего пребывания на посту в одном из интервью Ульяна Супрун сказала, что Минздрав должен формировать политику в медицине, реформу и все силы бросить на профилактику болезней, а онкобольные… что ж, для них существуют благотворительные фонды. То есть примерно то самое «они все всё равно умрут» от Линчевского, которым мы все так возмутились.

Тогда скандал погасили, просто объявив высказывание фейком, а сама Супрун какое-то время старалась тщательнее обдумывать слова.

Это в США представитель республиканской партии может ставить под сомнение право граждан на здоровье, объявляя его привилегией (которую могут подарить, которую нужно заслужить или быть в состоянии приобрести). В Конституции Украины тем временем, в ст. 3, говорится: «Человек, его жизнь и здоровье… являются высшей социальной ценностью… обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».

Скажете, патернализм, социализм и постсоветские пережитки? Не вопрос, можно и так. Однако у нас предпочитают умалчивать, что все эти пережитки идут в комплекте с централизацией ресурсов и власти. А отсутствие пережитков ассоциируется с ограничением центральной власти, свободой предпринимательства (да и вообще личной свободой, то есть не желает человек выполнять врачебные рекомендации, соблюдать ЗОЖ и заниматься профилактикой — имеет право, за свои деньги) и меньшей частью заработанного, отбираемого через налоги в общий котёл.

Нередко звучит упрек, что зарплаты у нас «серые», в конвертах, и большинство старается всеми возможными силами уклониться от уплаты налогов. «Как налоги платить – так никто не хочет, а как требовать из общего котла солидарной системы, так государство, видите ли, должно и обязано!» Так?

Нет, не так. Во-первых, если государство в лице своих чиновников и лиц, заинтересованных в существовании именно такой системы, создало ее и поддерживает – то вопросы не к населению, а к власти и ее бенефициарам.

Если налоги непосильны, их администрирование запутанно, а условием конкурентоспособности и выживания бизнеса является налоговая оптимизация, то кому нужны такие правила?

Тем более если стимулов в виде возвращения благ со стороны государства нет и не предвидится, напротив, все больше знаков, что дальше будет хуже.

Во-вторых, маркером социальной справедливости (получают ли граждане соответствующий уровень отдачи от государства) является соотношение доли ВВП, перераспределяемой через бюджет, с частью бюджета, реально направляемой на социальные нужды.

Вы хотите нам напомнить, что «бюджетообразующими» у нас являются налоги от крупных предприятий? Хорошо. А чем, простите, занимаются, наши крупные предприятия? Они преимущественно вывозят из страны сырье. (И да, это тоже вопрос к нашей власти что она сделала за 25 лет чтобы мы перестали быть сырьевой экономикой.)

Согласно Конституции Украины народу принадлежат и недра. Если вывоз сырья приносит к казну страны деньги, то народ, как минимум, имеет право поинтересоваться на что эти деньги тратятся. Имеет право претендовать на часть ренты от использования сырьевых ресурсов. Это нормальная постановка вопроса в сырьевых странах. И по умолчанию вроде бы как предполагалось, что раз эту часть ренты не выплачивают регулярно каждому наличными – то должны возвращать в виде социальной защиты. И в этом нет ничего от патернализма.

Наши налоги такие высокие не просто так – назначив их вот такими, государство тем самым торжественно пообещало (и в Конституции сие записано) тратить собранное не только на своё содержание, то есть на административно-операционные нужды, но и на сохранение «высшей социальной ценности, то есть жизни и здоровья».

Вы думаете это всё так, красивые, но пустые слова? И кто ж у нас соблюдает Конституцию, да?

А вы согласны с тем, чтобы граждане другого государства (в котором правила игры для своих совсем-совсем другие) приезжали сюда и вслед за уже нашими чиновниками имели в виду и нашу Конституцию, и высшую ценность наших жизней?

Да, есть отдельная и очень большая проблема, что налоги платят не все. И тут не лишним будет напомнить, что рекордсмены по оптимизации и выводу активов и прибыли из-под налогообложения вовсе не «лавочники», а крупный бизнес. И что вообще работающих и нечто производящих в Украине меньше, чем за их счёт живущих. Что ВВП наш (в перерасчете на валюту) чудовищно низок… А тем временем большая часть того, что требуется для нужд здравоохранения, импортируется, и как раз за валюту, так что нищенские 2,7% ВВП, выделяемых из бюджета «на медицину», сейчас могут быть в долларовом эквиваленте ниже, чем 2,4% ВВП, выделяемые раньше.

Да, слова Линчевского вызвали немалый общественный резонанс. Если это была не обычная для нынешней генерации наших чиновников глупость, а такой себе пробный шар — проглотят или нет, то он скорее не удался. Результатом стали все эти «разъяснения для непонятливых» и обещания премьера разобраться и жестоко (!) наказать… если фигуранта разбирательства действительно сочтут виновным.

Главный результат мы уже знаем: возникшее негодование пиар-напёрсточники развернули на 180 градусов и пытаются теперь переадресовать против Счётной палаты.

Ещё вчера все были возмущены циничным пренебрежением замминистра к человеческим жизням, и вдруг, внезапно, всё переменилось. Медиапространство и лента Фейсбука наполнились людьми, которые наперебой обвиняют собеседников в «зрадофилии», переобуваются в воздухе, сожалея о том, как их обманули, и негодуют уже по поводу Счётной палаты, которая — о, ужас! — смеет предъявлять руководителю комиссии Минздрава по лечению украинцев за рубежом обвинения в неэффективном использовании средств! Теперь это Линчевский защищал интересы пациентов, произнося свое коронное «они все умрут» и имея в виду что-то совсем иное, чем все подумали.

Друзья, не спорьте. Я несколько раз прочитала вдоль, поперек и в разном порядке злополучную стенограмму со словами Линчевского. Его слова действительно можно трактовать как угодно и в какую угодно сторону — и каждый из нас останется при своём касаемо его моральных и профессиональных качеств и того, что он там на самом деле имел в виду.

Я скажу крамольную вещь: это всё, конечно, важно. Но не так чтобы очень. По-настоящему важно в этой истории совершенно другое.

Есть госчиновник со товарищи, которые поставлены выполнять некие государственные программы и обязательства, в рамках выделенного Минфином на это бюджета, естественно. Поставлены они туда высшими должностными лицами страны. Владимир Гройсман всенародно взял на себя ответственность за «реформу здравоохранения», а значит, и за всё, что делает эта команда. Министерство— это исполнительная ветвь власти, и мечты и заявления Ульяны Супрун о том, что МОЗ теперь не должен и того, и этого, а должен только «формировать политику и следить за качеством» — пример узурпации власти. Для формирования политики и контроля качества (то есть контроля работы ведомства) есть другие уполномоченные органы.

И один из таких органов — Счётная палата. Которая провела аудит деятельности Минздрава (кстати, не первый — где-то ещё лежит отчёт касаемо закупок медикаментов через международные организации) и сделала выводы: работа неудовлетворительная.

Понятного, отлаженного и быстро работающего механизма выделения денег на лечение больных за рубежом не создано, средства выделяются непрозрачно

Непонятно по каким критериям отбираются кандидаты и клиники, сравнения цен не проводится, за ходом лечения и использованием средств никто не следит и т. д. — то есть деньги используются неэффективно. Можно бы лучше.

Что в ответ делает государственный чиновник Линчевский?

Может быть, он оправдывается или обещает принять замечания к сведению и исправить недочеты? Ничуть. Линчевский идёт в наступление. Он наезжает на Счётную палату. Не важно, что он имеет в виду: то ли заявляет, что «все умрут», и вообще, плохая это программа и не нужно на неё тратить бюджетные деньги. То ли он, наоборот, возмущён постановкой вопроса от Счётной палаты «ааа, вы считаете, что неэффективно тратить деньги на больных и имеете наглость интересоваться, какова эффективность лечения, и это ж при раке, от которого умирают?!». Главное, что он идёт в атаку.

И эта атака на каком-то этапе была повёрнута против него, а теперь ситуация сменилась прямо противоположной, и вот уже в Счётной палате сидят циничные и бездушные люди, практически фашисты, а Линчевский героически защищает интересы больных.

Вот только, ещё раз, Счётная палата не только имеет право, но и должна задавать вопросы. И сейчас, когда результаты аудита переданы в НАБУ и прокуратуру, вся эта информатака на Счётную палату со стороны Минздрава — не что иное, как давление на следствие.

А ещё — манипуляция общественным мнением и очередное проявление неуважения к СМИ, которым брошено обвинение в том, что они мало любят Родину, раз пришли освещать заседание дисциплинарной комиссии по поводу высказываний Александра Линчевского в то время, когда есть и другие, намного более важные темы.

Да, Минздрав и его команда в очередной раз показали всей стране, что они и дальше могут говорить и делать, что угодно. А Владимир Гройсман упускает редкую (и, видимо, последнюю) возможность сделать так, чтобы его имя больше со всем этим не связывали. Что ж, он последователен: сказал, что берёт на себя ответственность за всё происходящее — и от слов не отказывается. Главное, нам не забыть с них всех спросить…