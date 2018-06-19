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Главная » Мнения » IPad для якутов. А чем удивят украинские политики в очередной предвыборной гонке
Анна Симонян
политолог
Анна Симонян политолог

IPad для якутов. А чем удивят украинские политики в очередной предвыборной гонке

IPad для якутов. А чем удивят украинские политики в очередной предвыборной гонке
Фото: compass-mebel.com.ua

Билборды на улицах наших городов, экраны телевизоров, радио, мониторы компьютеров уже заполонили различные политические «пахари» многострадального украинского электорального поля 

19.06.18 17
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Скоро выборы. Очередные. Украина перманентно находится в этом состоянии начиная с 90-х годов прошлого века. И предвыборные лозунги остались всё те же — в парафразах 20-летней давности  в стиле: «Ми зможемо, ми переможемо!» 

При этом все без исключения кандидаты в депутаты/президенты декларируют европейские ценности, пропагандируют современные технологии, которые нужно внедрять в Украине ХХІ века. Но при этом верхом их креатива в работе с народом «в полях» остаются перешедшие из всё тех же 90-х агитационные палатки со скучающими бабушками/студентами, раздающими календари, листовки и газеты. Ближе к выборам появляются и пакеты с пресловутой гречкой и прочим нехитрым предвыборно-продуктовым набором, в которую заботливо будет вложена открытка со светлым ликом кандидата. 

В Европе политики тоже не брезгуют подкормить своих избирателей, но при этом их креативу нашим «гречкосеям» остаётся только позавидовать. 

Например, на недавних парламентских выборах в Венгрии Партия двухвостой собаки (это название, на мой взгляд, тоже как нельзя лучше отражает настроения многих венгерских избирателей), придумала потрясающий слоган: «Не пустим людей к власти!» А члены партии, нарядившись в костюмы животных, раздавали избирателям туалетную бумагу и банки с пивом под названием «Бесплатное». Много голосов эта партия не набрала, и у власти всё же остался Виктор Орбан, но в памяти избирателей запечатлилась.

Кто знает, может, лет через 10 партия, которая предложила в 2018 году «не пустить людей к власти» в Венгрии сама придет к ней. Главное ведь запоминаемость, нестандартность 

А чем нестандартным могут удивить наши? Да ничем. Разве что Гарик Корогодский. Но и он воспринимается на уровне стёба над всем происходящим. А зря. Кто знает, вполне возможно, именно такие как «двухвостые собаки» и Гарик и будут задавать тренды. 

Кстати, о стёбе и трендах. В России на недавних перевыборах Путина главной проблемой была легитимация его власти самим народом. Он, понятно, в большинстве своём, конечно, уже стебался над происходящим. Но в Кремле на места был спущен абсолютно коммунистический приказ — обеспечить максимальную явку людей к урнам. То есть у Путина должна была быть по-настоящему всеобщая поддержка. Как у КПСС. И задача партии и правительства была, как известно, выполнена. 

Для затягивания этого самого народа к избирательным урнам были подтянуты ведущие развлекательных шоу (например, Иван Ургант), артисты (например, Владимир Машков), режиссёры (например, Карен Шахназаров), ЛОМы в соцсетях (во всяком случае, те, кого в Кремле к ним причислили), а известные спортсмены (например, хоккеист Илья Ковальчук) создавали «Команду Путина».

Понятно, что у каждого из участников этого занимательного спортивно-артистического предвыборного процесса были свои цели. В основном связанные с господдержкой того или иного личного проекта. И эта поддержка того стоила. Во всяком случае слова о необходимости прийти и сделать правильный выбор 18 марта они произносили с чрезвычайно проникновенно-патриотическим выражением лица. Хотя в глубине души, вероятнее всего, смеялись. 

Ещё один удар по тому, что принято называть духовными «скрепами», был нанесён непосредственно в социальны сетях. Их бувально заполонили видеоролики, где демонстрировались последствия абсентеизма. Например, главный герой во сне обнаруживает у себя на кухне молодого гея, которого закон обязывает брать на «передержку» после расставания с партнёром. Вывод: «Приходи и проголосуй 18 марта! Иначе этот сон может стать явью». 

А в «солнечной» Якутии местный Центр по работе с волонтёрами организовывал конкурс, приуроченный к выборам. За фото, сделанное на специальной фотозоне и загруженное в соцсети под хештегом #ЯкутияВыбирает, участникам конкурса обещали айфоны и айпады. В итоге от списочной численности якутских избирателей голосовать пришли почти 71%. А Путин получил в Якутии 64,38%. Сколько при этом якутов получили айфоны и айпады, предвыборная история умалчивает, но сам факт подобного креатива заслуживает если не уважения, то хотя бы внимания. 

Интересно, что занимательного придумают наши? Боюсь, что ничего…

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