Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко

Осела пыль после обсуждения тимошенковского форума, прошедшего на минувшей неделе, из фокуса внимания, наконец, ушла тема со стриптизером, выскочившим на сцену перед Юлией Владимировной, зато все отчетливей звучит вопрос: ну, а остальные-то что? Когда и с чем выскочат?

Первым его озвучил Владимир Федорин, сооснователь Bendukidze Free Market Center, вместе с Михеилом Саакашвили, создававший «Рух нових сил»: «В пятницу мы увидели, как работает политик, который действительно жаждет власти. Ничего подобного среди наших не вижу. Лидеры демсил ощущают себя в зоне комфорта. Признаем правду: это не зона комфорта, это тупик».

И в размещенном в фейсбуке ролике призвал к проведению праймериз, первичного отбора кандидата от демократической оппозиции. Перечисленные им Анатолий Гриценко, Андрей Садовой, Михеил Саакашвили, Василий Гацько, Александр Солонтай, Мустафа Найем, Виктор Чумак и некие другие должны собраться, чтобы выработать общие правила игры и уже с конца лета запустить процедуру отбора единого кандидата, который будет «противостоять кандидатам от олигархических сил». Для пущей доходчивости Федорин даже записал свое обращение на фоне Музея гетьманства.

Нужно сказать, что у нас никогда не было недостатка в призывах к объединению, и всегда случались непреодолимые препятствия на пути воплощения. «В этот святой для Украины день, в день Соборности нашего государства, я призываю и молю вас о соборности и единстве сил демократической оппозиции. «Одна команда - одна победа» — это единственный лозунг, который сегодня должен быть на вооружении оппозиции», - 22 января 2012 года текст письма Юлии Тимошенко, написанный в колонии, зачитал Александр Турчинов, заместитель главы партии «Батькивщина». Конечно, тогда Юлия Владимировна претендовала на безусловное лидерство в такой гипотетическом объединении. Уже два года спустя она окажется поразительно неуместной на сцене победившего Майдана, а Турчинов с группой товарищей переберется в «Народный фронт».

Следующую попытку объединить группу товарищей, естественно, вокруг себя, предпринимал Михеил Саакашвили. В 2015-2016 годах проходили так называемые антикоррупционные форумы, очень напоминающие по организации и внешней презентации нынешний тимошенковский. Никакого развития шумно стартовавшая инициатива не получила, Саакашвили не с нами, а состав так и не заигравшей вместе группы не изменился, судя по перечню, озвученному Владимиром Федориным. Исключает ли это необходимость поиска каких-то попыток посотрудничать? Нет, конечно, только подчеркивает острую необходимость научиться, наконец, хоть кого-то хоть что-то делать осмысленно и вместе.

Яркий фантик, в который завернули Тимошенко-претендентку, является вызовом и для Петра Порошенко

Сравнивать будут в любом случае, и теперь президенту хоть лимонный костюм с оранжевым галстуком надевай, чтобы перебить картинку главной оппонентки. И в ее двухчасовой речи было столько спичрайтерского изюма, что Банковой придется голову поломать, чтобы на этом поле красивых фантазий не уступить.

Сложнее же всего Блоку Петра Порошенко придется как раз на ниве объединения союзников, потому что и внутри президентской структуры далеко не все настроены сгореть в борьбе за второй срок гаранта, а уж за пределами БПП и вовсе не найдешь энтузиастов.

Резонно считается, что результаты президентских выборов задают формат последующей парламентской кампании, но в нашем случае Порошенко второго срока выглядит крайне слабой фигурой, чтобы намертво привязывать партийное будущее к нему. Пожалуй, парламентские выборы будут больше рефлексией по поводу президентской кампании-2024, а то и досрочных президентских выборов. Отсюда и первая задача будущего ответа Порошенко расфуфыренному «Новому курсу» Тимошенко: каким-то образом прекратить внутренний разброд и шатание, хотя бы на уровне привлекательных для потенциальных союзников идей, ярким костюмом тут не отделаться.

Но ведь понятно, что, были бы идеи, их бы давно предъявили. Было бы желание и воля объединяться, те, кого призывают к объединению, объединились бы. Идей и воли нет, а власти хочется. И еще сильнее не хочется, чтобы она досталась другим. Пожалуй, это пока главное содержание предстоящей президентской кампании.