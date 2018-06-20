Чемпионат пройдёт. Россия — останется. От мундиаля не стоит ждать чего-то большего, чем тонны выпитого пива

Умения строить потёмекинские деревни и производить впечатление России не занимать. В этот раз построена имитация не в физическом, а ментальном плане — образ мирной свободной страны

Бродя по улицам Санкт-Петербурга, очень легко забыть, где находишься, и выпасть из контекста «страны-агрессора». Всё вокруг заполнено туристами и болельщиками. В этом городе в основном сейчас визитёры из Египта, Ирана, Колумбии, Марокко с редкими вкраплениям фанатов Германии и Хорватии.

В фанзону стоит внушительная очередь — плотная толпа огибает Спас на Крови, построенный на месте подрыва русского императора. Здание императорского конюшенного двора скрывают баннеры с маскотом чемпионата — серым волком Забивакой. После толкучки на входе и строгого досмотра попадаешь на площадь, где идёт трансляция матчей.

На торговых рядах разлетается официальная сувенирная продукция — в среднем $50 за футболку. В перерывах выступают диджеи, ведущие проводят конкурсы. Система подачи основного топлива любого массового зрелища налажена бесперебойно. Не больше 10 минут в очереди в кассу — и стакан пива за 120 грн на наши деньги охладит тело и подогреет дух любителя футбола. У входа в фанзоны дежурят скорые, грузовики с Росгвардией и ОМОНом. Сами российские правоохранители ведут себя нетипично сдержанно и корректно.

Болельщики тем временем отрываются так, как вряд ли бы у них получилось у себя дома. Вот идёт девушка с непокрытой головой, мини-юбке и флагом Саудовской Аравии за плечами. Вот группа иранцев в подвальном магазине затаривается текилой с пивом. Для такого случая даже грузный мрачный продавец в футболке Russia выучил числительные на английском. Текилу гости из страны победившей исламской революции уничтожают прямо у магазина и уходят искать party. Далеко идти не надо — по всему центру города возникают стихийные столпотворения вокруг уличных музыкантов или особо активных горожан.

Внешне чемпионат выглядит весьма благопристойно. Редкие инциденты вроде избиения пары французских геев не создали такого массового негативного фона, как это было с массовыми грабежами на минувшем чемпионате в Бразилии.

Безопасность в РФ продумана на уровне паранойи — каждый час закрывается какая-либо станция метро из-за оставленного пакета, о чём громко предупреждают на остальных

Рамки установлены абсолютно везде — у входа в метро, вокзал, в крупные ТЦ, всех людей с сумками обязывают сдать вещи на рентген.

Впрочем, гости чемпионата не обращают внимания на строгие меры безопасности. Точно так же они игнорируют георгиевские ленты, футболки с вежливыми людьми на лавках сувениров и редкие граффити, напоминающие о репрессиях в хозяйке чемпионата. Да и российские власти не делают ошибку — пропагандой не кормят, во всяком случае в лоб. Ничто не должно помешать желанию дорогих иностранных гостей повеселиться. Как и местного населения — на радостях от победы своей команды россиянам разрешают то, что обычно запрещено, — пить на улице, выходить на проезжую часть, скандировать лозунги и собираться группами, то есть проводить несанкционированные массовые мероприятия. Полиция только терпеливо наблюдает и не вмешивается.

Местное гражданское общество пыталось перед чемпионатом заявить о себе. Регулярно проходили пикеты и акции в знак поддержки антифашистов из Пензы, которых пытали практически открыто, чтобы выбить самооговор в терроризме.

Движение в поддержку Сенцова, набравшее обороты накануне чемпионата, отдается эхом в заявлениях деятелей культуры. Спорт это не затронуло — болельщики и туристы не та аудитория, к которой имеет смысл достучаться. В Москве актёры Театра.Doc вышли на улицы с листовками, рассказывающими историю Сенцова, а иностранцы просто не понимали, что от них хотят, и, радостно улыбаясь, фотографировались с портретом голодающего украинца.

Свою позицию они объясняют просто: «Да, мы знаем, есть проблемы, но мы приехали сюда отдыхать и смотреть футбол». Мол, мы вне политики. А как выглядит футбол вне политики, показала победа РФ над СА, когда иранские фаны радовались победе больше, чем российские болельщики. Ведь между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном идёт ожесточённое противостояние по всему Ближнему Востоку уже много десятилетий. Несмотря на это, болельщики противоборствующих стран друг друга не трогали и в толпе уживались мирно.

Чемпионат показал, что на зрелища мирового уровня в России ещё остаются деньги. А когда они заканчиваются, ничто не помешает взять их у граждан

На фоне футбольной эйфории правительство РФ пошло на непопулярные меры — повышение НДС и пенсионного возраста. Если первую, что отразится очередным повышением цен, восприняли спокойно, то вторая вызвала невиданное народное возмущение — как же так, покусились на священную корову социальных гарантий. Даже молодёжь принялась высчитывать, сколько лет им будет, когда они выйдут на пенсию. По России прокатилась волна акций, а петиция против нововведений набрала полтора миллиона подписей. Но пик негодования уже сбит — кого волнует экономика, когда их сборная впервые вышла из группы на ЧМ, обыграв вчера египтян в решающем матче.

Для РФ этот чемпионат ничего принципиально не изменит. Иностранцы, приехавшие сюда, или уже лояльны, или абсолютно равнодушны к политике. Разве что показать внешнему наблюдателю лишний раз, что Россия может устраивать шоу. Гораздо сложнее с аудиторией внутренней — ведь футбольные баталии кончатся, болельщики уедут, а проблемы останутся. Успехами сборной россиян будут кормить ещё какое-то время, но рано или поздно Кремлю потребуется новый спектакль. И остаётся надеяться, что Украина не будет в нём участвовать...