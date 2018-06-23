Старики выходят из боя. Кризис урбанизации будет лишь нарастать

На этой неделе из индекса Dow Jones исключили акции концерна General Electric. Событие более чем неординарное. Гигант американской промышленности был старейшей компанией, на основании котировок акций которой строился индекс

110 лет концерн оставался одним из 30 активов, по которым измеряли «среднюю температуру по палате» для фондового рынка США. Ещё в 90-х годах прошлого века GE была крупнейшей по капитализации компанией мира.

Но за последний год акции индустриального монстра упали в цене более чем в два раза. Поэтому GE заменили аптечной сетью Walgreens Boots Alliance. По официальным заявлениям финансистов, изменения в составе индекса, увеличивающие вес розничной торговли и здравоохранения, позволят Dow Jones лучше измерять состояние фондового рынка США. Неофициально же это признание того, что Детройт безнадёжно мёртв.

Вопреки рассуждениям адептов протекционизма и обещаниям политиков-республиканцев восстановить былую мощь американской промышленности, в дальнейшем не заводы и пароходы будут определять экономическую мощь сверхдержавы, а технологии и сети ретейла.

В ближайшие несколько десятилетий мы можем очутиться в мире, где промышленные мегаполисы окажутся заселены миллионами людей, которых заменили роботы, либо они остались без работы из-за переноса производства в развивающиеся страны. Как быть с этими безработными — пока неясно. Обложить роботов налогами на труд и выплачивать уволенным работникам пожизненный велфер, пытаясь как-то бороться с их депрессиями и моральной деградацией из-за вынужденного безделья?

Окончательно принести экономическую эффективность в жертву стабильному развитию и наводнить окрестности городов органическими фермами, кофейнями и кондитерскими, торгующими сладостями исключительно ручной работы?

Наплевать на идеалы свободного рынка и заставить работодателей хоть какое-то время сохранять численность сотрудников? Сейчас в разных уголках планеты прорабатываются все эти подходы, но ответа на вопрос, какой из них окажется наиболее результативным, пока нет.

Впрочем, важнее то, что для нас судьба General Electric представляет не праздный интерес.

Во многом тренд деиндустриализации будет определять и жизнь украинских городов

Отечественная промышленность умирает, а компенсаторных механизмов в виде создания мощных инновационных кластеров и сильных отечественных брендов, позволяющих занять хотя бы часть людей в маркетинговых командах и R&D, нет.

И в дальнейшем кризис урбанизации в Украине будет лишь нарастать. Глобально мы ничего не можем с этим сделать.

Но можем постараться найти место для себя и своих детей в новом мире — овладеть новыми профессиями, подумать об открытии собственного бизнеса в сфере обслуживания или просто сменить перенаселённый мегаполис на домик у леса и козью ферму.