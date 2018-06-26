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Главная » Мнения » Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством
Натали Безмен
блогер, врач-терапевт
Натали Безмен блогер, врач-терапевт

Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством

Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством
Иллюстрация: Аргумент

Недавно Минздрав сообщил, что оплатит лечение за рубежом 29 украинцев. «В ближайшее время пациенты получат информационные письма для зарубежных клиник о гарантии оплаты лечения и смогут сразу обращаться в клиники, чтобы получить необходимые услуги», — заверили в министерстве

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«Суммарно на программу «Лечение граждан Украины за рубежом» Минздрав в 2018 году выделил 389,9 млн грн из госбюджета. С начала года (по состоянию на 11 июня) комиссия Минздрава одобрила оплату лечения за рубежом 148 человек», — доблестно отрапортовала пресс-служба ведомства.

Я должна радостно зааплодировать? 

Знаете, нас всех уже приучили к мысли, что нужно экономить. Но не на чиновниках, не на раздутых до невозможности силовых структурах, не на количестве прокуроров и судей на душу населения, не на народных депутатах, позволяющих себе даже не являться на голосования, а на себе, охране здоровья (ОЗ) на ценности своей жизни.

Понятно, что расходы на ОЗ — это как гонка вооружений. И рост её бесконечен, и он тем больше, чем больше новых научных достижений и высокотехнологических разработок. И чем выше продолжительность жизни, кстати. Дольше жизнь — больше возрастных болезней, их лечение нередко дорогостоящее. Всё просто.

Однако апеллировать к этому в наших условиях — многолетнего вопиющего дефицита финансирования здравоохранения — это как рассказывать умирающему от голода, что бывают, дескать, ожирение от избытка еды. Поэтому, дорогой, твои жалобы неуместны, мы о твоем же благе заботимся, когда тебя на голодном пайке держим. Ты лучше подумай о том, как правильно пережёвывать свой единственный на два дня кусок и когда его лучше употреблять — в чётные дни или нечётные, утром или вечером.

У нас финансирование ОЗ не обеспечивает даже минимум. И давно нет бюджета его развития. Однажды кто-то из государственных менеджеров, которых принято называть «эффективными», сказал: «Нет у нас денег на развитие своих высокотехнологических медицинских отраслей. Лучше пусть эти инвестиции делает кто-то другой — у кого денег много, а мы у них потом арендуем. Сколько там у нас тех больных, кому что-то эдакое понадобится. Дешевле будет, если им просто оплатить лечение за границей».

Может, тогда, при том соотношении гривна/доллар это и казалось оправданным? А может, такому решению активно способствовали лоббисты импортного фармпроизводства и зарубежных клиник.

А сейчас — увы, импортные комплектующие и лекарства, плата за лечение в евро в зарубежных клиниках обходятся очень дорого. И — война. И — чуда не случилось, экономика стагнирует. И решение лишить этих граждан возможности получить необходимое лечение в Украине, сэкономив на создании условий для этого здесь, принимали не эти, а «папередники».

Но программа по отправке больных на лечение за границу в тех случаях, когда такое лечение невозможно здесь и не созданы условия, нет специалистов или оборудования, — это государственные обязательства. Это компенсация за принятое кем-то решение сэкономить и эти самые условия не создавать.

Да, может, денег у Кабмина хватает не на всех. Да, приходится тщательно планировать расходы и делать мучительный выбор — но сказать «а теперь мы просто отменяем эту программу» государство не может. Потому что это тогда — секвестр социальных гарантий, а вовсе никакая не забота о нуждающихся в них.

Поэтому государство обязано либо пустить-таки часть бюджета на развитие отечественных высокотехнологичных отраслей, либо признать, что оно не справляется с обязательствами. Потому что на самом деле нет никаких «обязательств папередников, под которыми мы не подписывались».

Если вы государство, то именно вы подписались под всеми обязательствами. Не знаете, как их исполнять — чего ради тогда вы в государство полезли? 

Да, невозможно представить, чтобы, например, швейцарец согласился из своих налогов финансировать чьё-то дорогущее лечение за рубежом. Но дело в том, что этот швейцарец уже живёт в государстве, которое вне зависимости от того, кто находится у власти, позаботилась о том, чтобы ни у кого из граждан не было необходимости выезжать за пределы страны ради получения помощи и спасения своей жизни. Вся необходимая инфраструктура уже создана внутри. И да, налоги высокие (или страховки дорогие), но при этом всё есть и всё работает.

Да, медицинская отрасль там дорогая, фармпроизводство развитое, а зарплаты занятых в этих отраслях высокие и служат драйвером экономического роста для всей страны. Потому что эти клиники, страховые компании тоже платят (большие) налоги, а высокооплачиваемые специалисты создают внутренний спрос. И все выплаченные благодаря этому налоги в том числе идут на содержание ОЗ и солидарную оплату дорогостоящих методов лечения.

«Пусть каждый платит за себя, почему я должен финансировать чьё-то лечение, тем более за границей, за сумасшедшие деньги?» — спрашивают некоторые. Да потому что в этом и есть смысл существования государства и налогообложения как такового! Жители сбрасываются и совместно финансируют те расходы, которые являются неподъёмными для каждого из них в отдельности. Например, строительство моста. Или содержание армии. Или лечение рака.

Ведь, согласитесь, мало кто по отдельности способен построить мост или оплатить пересадку костного мозга. Но такие случаи бывают нечасто, мосты строятся не через каждые 5 м, и потому достаточно, чтобы все сбросились по чуть-чуть. Но вот только если мы уже сбросились, то вправе рассчитывать, что мост построят, армия нас защитит и сложную операцию оплатят.

Вы отказываетесь от обязательств или устраиваете их секвестр? Хорошо. Но хотя бы скажите, во-первых, об этом людям, а не называйте чёрное белым в лучших оруэлловских традициях. А во-вторых, объясните тогда, на что должны идти, по вашему мнению, налоги и почему они должны оставаться вот такими, а, главное, зачем тогда нужны вы — такие «эффективные» чиновники вообще и Минздрава в частности?..

И пока ответы на эти вопросы мы не получим, Украина никогда не станет государством, а будет просто страной ОЗ.

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