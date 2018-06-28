Система защиты. Обезопасит ли украинцев закон о нацбезопасности

Несмотря на то, что принятый Закон «О национальной безопасности» состоит из пяти разделов, он напоминает скорее программный документ. От него так и веет риторикой ура-патриотизма, в то время как правовой нагрузки там практически нет

Зато он создаёт условия для усиления президентского влияния в силовом блоке нацбезопасности. И при этом не внедряет конкретных показателей, которые должны меняться к лучшему благодаря новой системе.

В документе немало правовых дыр и неопределённостей. Так, в ст.16 говорится, что «организация, подготовка и всестороннее обеспечение Объединённого оперативного штаба Вооружённых сил Украины должны обеспечивать управление войсками (силами) в операциях в течение длительного времени».

Понятно, что ничего не понятно — норме не хватает правового содержания, поскольку словосочетания «должны обеспечивать» и «длительное время» лишены юридической определённости.

Показателем «качества» закона стало ещё и нежелание народных избранников голосовать за правки, которые могли бы лишить СБУ несвойственных ей функций. Речь идёт о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Так называемый отдел «К», который этим занимается, вряд ли можно назвать органом, заботящимся о безопасности и защите украинцев. Кроме того, зачем тогда все эти новосозданные антикоррупционные органы — НАБУ, ДБР и т. д.?

Принятый закон не позволяет, как и прежде, оценить эффективность или успешность системы безопасности. И хотя главная ценность любого государства — это люди, качество нашей с вами жизни до сих пор не признаётся объектом безопасности.

Но мало обещать мир и процветание, нужно показать своим избирателям, как это будет реализовываться на деле. И что важно — когда. То есть следует назвать цифры, сроки, ответственные за определённые действия и меры государственные институты. Призрачные перспективы и далёкое будущее — это точно не правовые показатели.

Довольно печально ещё одно обстоятельство. Закон почти полностью посвящён «силовой» безопасности. Традиционно вне поля зрения законодателей остались такие крайне важные вопросы, как экономическая, экологическая и кибернетическая безопасность. Это те вызовы, с которыми мир сталкивается каждый день, активно пытаясь найти пути их преодоления. Украина же с её «прогрессивной» стратегией в мировые тренды не вписывается.

Не урегулированы в законе и взаимоотношения между рядом должностей (начальником Генерального штаба ВСУ и Главнокомандующим ВСУ, командующим объединёнными силами и командующими видами, отдельными родами войск ВСУ). Это закладывает значительные риски конфликта между возглавляемыми ими органами, что может лишить их способности выполнять возложенные на них задачи.

Невзирая на то, что один из ключевых месседжей закона о национальной безопасности — налаживание сотрудничества с НАТО, документ, мягко говоря, не совсем отвечает стандартам Североатлантического альянса.

Министерство обороны Украины остаётся органом военного управления. Это является абсурдным, исходя из того, что МО, согласно этому же закону, должен возглавлять гражданский министр, а его заместителями должны быть гражданские лица

Поэтому глава ведомства как член Кабинета министров, гражданское лицо и руководитель органа исполнительной власти не может подчиняться президенту как Верховному главнокомандующему ВСУ. Также он не может осуществлять оперативное руководство Вооружёнными силами. Как-то не по-натовски выходит.

Принцип назначения министра обороны из перечня гражданских лиц, хотя и отвечает ожиданиям международных партнёров и потенциальных доноров/грантодателей, при отсутствии чёткого нормативного регулирования (относительно требований к кандидату, его статусу и т. д.) может вылиться в ещё одну реформу «для галочки». Это когда реальные изменения подменяются сменой «фасада».

Сама идея закона о национальной безопасности имеет право на существование. Более того, такой закон нужен нашему государству. Однако над качеством документа стоило работать профессиональнее и просто честнее. Пока же видим много обещаний, скрытых рисков и завуалированной вертикализации сферы безопасности. Реальной же пользы для украинских граждан, стремящихся жить в мире и безопасности, не просматривается.