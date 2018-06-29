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Главная » Мнения » Поддай газу. Что мешает Украине развивать одну из главных стратегических отраслей
Павел Фукс
Павел Фукс

Поддай газу. Что мешает Украине развивать одну из главных стратегических отраслей

Поддай газу. Что мешает Украине развивать одну из главных стратегических отраслей

По запасам газа Украина занимает третье место в Европе. Но из-за саботажа местных властей и устаревших регуляторных норм наша страна пребывает в энергетической зависимости, лишаясь денег для развития общин

29.06.18 68
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Собственная добыча покрывает лишь 65% от потребности, остальные 35% мы вынуждены импортировать. Государство попадает в энергетическую зависимость от стран — поставщиков газа. Но с таким колоссальным потенциалом — третье место в Европе — Украина может не только прекратить закупать импортный газ, чтобы выжить зимой, но ещё и начать экспорт собственного, прилично зарабатывая на продаже и снижая тарифы.

Это не мои смелые заявления, а вполне аргументированные прогнозы профильных экспертов, по словам которых, даже если мы ничего не будем вкладывать в геологоразведку, запасов хватит более чем на 30 лет.

Кроме того, увеличение собственной добычи даст толчок развитию общин благодаря децентрализации и распределению доходов местных бюджетов. Вот пример, озвученный недавно на круглом столе в ВР, который был посвящён ключевым приоритетам реформ добывающего сектора.

На территории Колмацкой ОТГ в Харьковской области газ и конденсат добывает Полтавагаздобыча. За 4 месяца этого года предприятие вложило в развитие инфраструктуры общины 3,2 млн грн, полученных от ренты. Это 75% всего бюджета громады! Благодаря внедрённой правительством децентрализации, добыча собственного газа — это не только энергонезависимость государства, но ещё и рост благосостояния, повышение уровня жизни людей.

Эксперты по энергетическому сектору, в том числе международные, заявляют о мощной поддержке правительством развития отечественной добывающей промышленности. Эту отрасль государство признало стратегической. Уже реализован ряд важных реформ, одобренных ключевыми партнёрами Украины. Но этого недостаточно.

Без инвестиций добывать невозможно. Это означает, что Украина должна сделать газодобывающую отрасль привлекательной для инвестора

Как бизнесмен могу смело заявить: самое главное для любого инвестора в бизнесе — это защита собственных инвестиций, то есть нужны гарантии, что тебя «не кинут». И второе: понятные и одинаковые для всех условия ведения бизнеса. В дополнение к этому в отрасли называют следующие проблемы:

— саботаж на местах, облсоветы блокируют разрешения на разработку;

— устаревшее оборудование для бурения (а без инвестиций современного оборудования не будет);

— отсутствие прозрачных аукционов; то есть нужно проводить международные нефтегазовые аукционы, где бы газодобытчики видели перечень участков для разработки;

— несоответствие стратегическим вызовам времени Государственной службы геологии, которая должна наконец-то стать современным сервисным органом, независимым регулятором, ответственным за нефтегазовые недра;

— ограниченный доступ к геологической информации, которая до сих пор архаична и закрыта для общественности и потенциального инвестора; эта информация должна быть открытой, как во всех странах, которые смогли привлечь крупные инвестиции в отрасль, например в Канаде и Мексике;

— отсутствие электронных сервисов — согласно международной практике, необходимо создать электронные кабинеты доступа к геоинформации, которые позволят потенциальным инвесторам самостоятельно анализировать предложения правительства для принятия инвестиционного решения.

Отмечу, что сделано уже многое. Главное — не останавливаться и продолжать искоренять проблемы, годами загоняющие Украину в газовые долги и зависимость.

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