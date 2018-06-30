Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Вечные ценности. Почему у Украины пока не получается как у Малайзии
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Вечные ценности. Почему у Украины пока не получается как у Малайзии

Вечные ценности. Почему у Украины пока не получается как у Малайзии

«Продавать просто продукт бессмысленно. В современном мире всё происходит так быстро, что его тут же реплицируют и начнут продавать как собственный. Нужно создавать ценности», — восклицает молодой человек с которым мы познакомились на семинаре, посвящённом выходу малого и среднего бизнеса на мировые рынки, который недавно провел Фокус

 

30.06.18 37
000

Его зовут Андрей Севрюков, он CEO Agrieye, компании, которая поставляет big data решения для агросектора по всему миру. В своё время Севрюков руководил инвестиционной компанией, но хотел не вкладывать деньги в чужие бизнесы, а делать собственный продукт. Создал компанию, безуспешно искал инвесторов в Украине, ночевал на вокзале в Нью-Йорке, так как на отель у него не было денег. Но в итоге всё получилось. Сейчас на счету Agrieye успешные проекты в разных странах — от Перу до Малайзии.

Тот факт, что для успешного развития бизнеса компания должна иметь некие ценности, то есть способность улучшать мир, — для делового сообщества бесспорен. Но если подумать, новые ценности в нашу жизнь должны привносить не только предприниматели. В первую очередь это обязана делать власть. А с этим у нас проблемы. Простой пример: предвыборные программы, чаще всего практически идентичны у кандидатов от разных политсил и сводятся к «мы против всего плохого и за всё хорошее».

Разница между политиками лишь в «обёртке» предвыборных обещаний. Нам предлагают однотипный политический товар, и если оказывается, что его упаковка пользуется успехом у потребителей, конкуренты тотчас его копируют. В итоге страна топчется на месте, выбирая между кандидатами, ни один из которых не годится на роль национального лидера. Чаще всего руководствуясь принципом меньшего из двух зол.

Но каждый народ заслуживает именно той власти, которую имеет.

Чтобы требовать от политических элит новых ценностей, для начала нужно научиться самим их создавать

Когда в стране наберётся критическая масса людей, подобных CEO Agrieye, управлять ими по-старому никто не сможет. И здесь опять-таки показателен пример Малайзии, в которой работает Agrieye. Ещё с десяток лет назад уровень коррупции и ксенофобии там был куда выше, чем в Украине.

Но когда жители страны осознали, что бедность – не единственная из жизненных альтернатив, власти тоже поняли, что управлять развитым государством намного интереснее, чем землёй, где нет ничего, кроме джунглей. Тогда в Малайзии резко изменили принципы правления.

Предложили мировому бизнесу такую ценность, как открытость новому: налоговые каникулы, бесплатный офис на первый год и многое другое. Словно по мановению волшебной палочки, на месте джунглей появились города с филиалами технологических компаний, а правительство уехало из Куала-Лумпур, оставив город на «растерзание» бизнесу.

Сегодня в Малайзии уровень жизни куда выше, чем у нас. Естественно, чужой путь скопировать не получится, но сделать нечто подобное нам под силу. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Как малому и среднему бизнесу в Украине выйти за пределы страныСеанс правды. Зачем украинские бизнесмены всё чаще проверяют своих сотрудников на полиграфеПервый в Украине магазин H&M откроется в августе 2018 года
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4173
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58265
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5880
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7889
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22227
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12521
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2781
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18864
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3779
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8676
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 5618 / 5899
  2. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 1817 / 4085
  3. Россия задумала в Крыму новую "стройку века" 1492 / 1687
  4. Скандальную Зайцеву заметили с подругами на улице в Харькове 1452 / 3471
  5. Зеленский сделал Вакарчуку предложение 1218 / 1346
  6. На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые 949 / 1134
  7. В США арестовали 71-летнюю актрису Сьюзан Сарандон 941 / 1043
  8. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 711 / 4570
  9. Бюро ПАСЕ готовится к возвращению делегации РФ в Ассамблею 663 / 749
  10. В РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины 567 / 646
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 15 / 5899
  2. На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые 7 / 1134
  3. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 6 / 4085
  4. Зеленский сделал Вакарчуку предложение 5 / 1346
  5. Из аннексированного Крыма незаконно выселили не менее 2425 человек, - правозащитник 4 / 217
  6. ВСУ приняли бой на Донбассе: двое погибших 4 / 419
  7. В РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины 4 / 646
  8. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 3 / 4570
  9. Порошенко хочет внести изменения в Конституцию 3 / 464
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.