Вечные ценности. Почему у Украины пока не получается как у Малайзии

«Продавать просто продукт бессмысленно. В современном мире всё происходит так быстро, что его тут же реплицируют и начнут продавать как собственный. Нужно создавать ценности», — восклицает молодой человек с которым мы познакомились на семинаре, посвящённом выходу малого и среднего бизнеса на мировые рынки, который недавно провел Фокус

Его зовут Андрей Севрюков, он CEO Agrieye, компании, которая поставляет big data решения для агросектора по всему миру. В своё время Севрюков руководил инвестиционной компанией, но хотел не вкладывать деньги в чужие бизнесы, а делать собственный продукт. Создал компанию, безуспешно искал инвесторов в Украине, ночевал на вокзале в Нью-Йорке, так как на отель у него не было денег. Но в итоге всё получилось. Сейчас на счету Agrieye успешные проекты в разных странах — от Перу до Малайзии.

Тот факт, что для успешного развития бизнеса компания должна иметь некие ценности, то есть способность улучшать мир, — для делового сообщества бесспорен. Но если подумать, новые ценности в нашу жизнь должны привносить не только предприниматели. В первую очередь это обязана делать власть. А с этим у нас проблемы. Простой пример: предвыборные программы, чаще всего практически идентичны у кандидатов от разных политсил и сводятся к «мы против всего плохого и за всё хорошее».

Разница между политиками лишь в «обёртке» предвыборных обещаний. Нам предлагают однотипный политический товар, и если оказывается, что его упаковка пользуется успехом у потребителей, конкуренты тотчас его копируют. В итоге страна топчется на месте, выбирая между кандидатами, ни один из которых не годится на роль национального лидера. Чаще всего руководствуясь принципом меньшего из двух зол.

Но каждый народ заслуживает именно той власти, которую имеет.

Чтобы требовать от политических элит новых ценностей, для начала нужно научиться самим их создавать

Когда в стране наберётся критическая масса людей, подобных CEO Agrieye, управлять ими по-старому никто не сможет. И здесь опять-таки показателен пример Малайзии, в которой работает Agrieye. Ещё с десяток лет назад уровень коррупции и ксенофобии там был куда выше, чем в Украине.

Но когда жители страны осознали, что бедность – не единственная из жизненных альтернатив, власти тоже поняли, что управлять развитым государством намного интереснее, чем землёй, где нет ничего, кроме джунглей. Тогда в Малайзии резко изменили принципы правления.

Предложили мировому бизнесу такую ценность, как открытость новому: налоговые каникулы, бесплатный офис на первый год и многое другое. Словно по мановению волшебной палочки, на месте джунглей появились города с филиалами технологических компаний, а правительство уехало из Куала-Лумпур, оставив город на «растерзание» бизнесу.

Сегодня в Малайзии уровень жизни куда выше, чем у нас. Естественно, чужой путь скопировать не получится, но сделать нечто подобное нам под силу.