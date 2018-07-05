Спиннеры и тюльпаны. Почему биткоины пользуются большой информационной популярностью

Как-то сын попросил/потребовал купить ему спиннер. Объяснил просто: «У Насти их два, у Валеры пять. Мне тоже надо!». Я не совсем понял зачем, но затем я магазине я увидел его. Как по мне, цена на «подшипник» была несколько перегрета — 120 грн. Поэтому я при случае купил спиннер на рынке за 70 грн. Сыну не сказал, но торжественно вручил

Прошло несколько месяцев. Тот же продавец на рынке уныло стоял с коробкой тех же спиннеров, которые продавал уже по 15 грн. В очередной раз я задумался про ценообразование на рынке, умелый маркетинг и экономическую психологию. Уверен, что если бы моему сыну тогда было не 6, а хотя бы 26, он бы нашёл аргумент, более подходящий своему возрасту, но всё так же укладывающийся в рамки концепции «человека играющего» голландца Йохана Хёйзинга: спиннер — выгодное вложение средств, его цена растёт, если что, потом его можно будет перепродать.

За последний год я вспоминал ту спиннеровую историю минимум дважды. Первый, когда читал рассказы про чудесное обогащение на криптовалютах; и второй, когда посмотрел фильм «Тюльпановая лихорадка». О пожалуй, первом экономическом «пузыре». Пусть и локального масштаба.

В Голландии в 1636—1637 годах возник большой ажиотаж на луковицы тюльпанов. Если ранее разведением этих цветов, покупкой и перепродажей занимались в основном любители, которые готовы были платить большие суммы за редкие сорта, то затем к ним неожиданно подключились спекулянты. В торгах принимали участие все, жажда лёгкой наживы обуяла многих. По стране ходили легенды. Например, том, как семь сирот продали коллекцию редких луковиц своего отца за сумму в десятки раз превышающую их начальную стоимость. Или о том, как один из жителей городка Хорн обменял свой каменный дом на три луковицы, а фермер обменял на них своё хозяйство.

В какой-то момент в Голландии деньгами стали сами луковицы. В итоге, конечно, все это рухнуло…

В чём суть? Люди всегда ищут куда инвестировать свои богатства. Многие века человечество инвестировало в золото, сделав его даже универсальной валютой. Потому что его мало, потому что оно не портится, и потому что оно красивое, приносит эстетическое удовольствие и в крайнем случае из него можно сделать украшение. Затем они стали инвестировать в репутацию и обещания — доллары.

В век информационной экономики популярность всего материального упала ещё сильнее. Информация стали товаром и валютой. Так появились биткоины, ценность которых не могут понять многие. А те, кто должны и могут, не всегда могут толком объяснить. Тем не менее, информационная популярность биткоинов растёт. Сегодня каждая уважающая себя лента новостей любого сайта обязательно проинформирует своих читателей о взлете и падении криптовалют, о том, что где-то за нее уже покупают билеты, дома, о том, что их можно поменять на евро в специальных банкоматах и т.д. и т.п. Но для меня это пока история про спиннеры и тюльпаны.

Теперь я просто жду, когда кроха-сын подрастет и ко мне придет со словами: «Пап, а давай купим биткоины. У Насти их два, у Валеры пять. Мне тоже надо!». Что же мне ему ответить?..