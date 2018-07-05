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Главная » Мнения » Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне»
Олег Крышин
Народный депутат Украины
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики
Олег Крышин Народный депутат Украины<br/>Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики

Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне»

Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне»

У победы тысяча отцов, а поражение – всегда сирота

 

05.07.18 44
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5 июля законопроект №7010 о «Едином окне» на таможне и упрощении процедур при экспортно-импортных операциях с товарами, вносящий изменения в Таможенный кодекс и еще 36 законов, принят в целом. Мы прошли более чем трехмесячный путь между первым чтением и подготовкой ко второму в активном диалоге между государством и бизнесом.

Когда в начале 2017 года мы с Ниной Южаниной, Татьяной Остриковой (народные депутаты Украины, представители Комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике – прим. Фокуса) и командой специалистов начали работать над воплощением идеи о «едином окне» в таможне, мы даже представить не могли, что известная фраза Джона Кеннеди «у победы тысяча отцов, а поражение – всегда сирота» коснется столь специфического и сложного вопроса.

А ведь коснулась. Причем, не на этапе полуторагодичной отработки, не на этапе споров и отшлифовки деталей, многочасовых заседаний рабочих групп и консультаций со специалистами. А тогда, когда стало понятно: «единому окну» в таможне быть. Когда поддержанный Налоговым и еще 17 комитетами парламента законопроект № 7010 был принят в первом чтении. И когда нам вместе с разработчиками и экспертами удалось доказать, что механизм «единого окна» - это лучшая мировая практика содействия международной торговле, и результатом его внедрения будет коренное реформирование правил и процедур, связанных с контролем при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

С одной стороны, стремление отдельных коллег по парламенту показать сопричастность к этому реформаторскому процессу вполне объяснимо. Но с другой, Верховная Рада – орган коллективный. Здесь один в поле – не воин. И каждый принятый закон – результат совместной работы. Мы в равной степени разделяем и достижения, и ответственность. А людям абсолютно не важно, кто автор той или иной законодательной инициативы. Главное, чтобы она была эффективной и работала.

Ещё в мае 2016 года правительство сделало первый шаг для введения «единого окна». Назовем его «версия 1.0». Но шаг получился полумерой, т.к. функционирование этого механизма очень ограничено, а развитие его практически невозможно без необходимых законодательных изменений.

Мы предложили сделать качественный прыжок к «версии 2.0».

Наш закон создает систему, по которой к «единому окну» подтягиваются все разрешительные документы, необходимые для экспортно-импортных операций

Они начнут передаваться в электронном виде в государственный информационный веб-портал «Единое окно для международной торговли», созданный в информационно-телекоммуникационной системы таможни.

Сегодня такие документы импортеры и экспортеры получают в бумажном виде, сканируют и пересылают контролирующим органам. Мы же убираем потерявшие актуальность документы, избавляемся от преград для экспорта украинских товаров и приводим существующие процедуры контроля товаров, ввозимых в Украину, в соответствие с Соглашениями Всемирной организации торговли.

Принятый закон дает возможность начать переход к автоматическому оформлению таможенных деклараций, что реально уберет коррупцию в этом процессе. По этому пути идут не только страны ЕС и дальнее зарубежье, но и наши бывшие коллеги по СНГ.

Кроме того, анализ государственных видов контроля при перемещении товаров через таможенную границу показал безосновательность дальнейшего существования отдельно экологического и радиологического контроля. И тот, и другой проводит пока Госэкоинспекция.

Передавая ее функции по проверке разрешительных документов на ввозимые в Украину товары таможням, а по радиологическому контролю - Государственной пограничной службе, мы уменьшаем количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу, с которыми субъекты внешнеэкономической деятельности и перевозчики вынуждены контактировать.

Сокращаются временные и финансовые затраты субъектов хозяйствования в процессе импортно-экспортных операций, что значительно упростит и ускорит эти процедуры и, соответственно, сделает их дешевле.

В идеале получаем механизм, когда субъект предпринимательства при ведении хозяйственной деятельности и осуществлении экспортно-импортных операций утратит необходимость непосредственного контакта с сотрудниками контролирующих органов. Общение будет происходить, но теперь только через электронные серверы.

А ведь любая либерализация для бизнеса оживляет бизнес-процессы,  увеличивает приток новых инвестиций. И никаких колоссальных затрат создание этой системы не требует. Более того, она разгрузит контролирующие органы от ненужной бумажной работы и приблизит Украину к государствам,  где такой механизм давно работает и оправдал себя.

Свое реальное желание внедрить эту прогрессивную систему в нашей стране депутаты проявили, голосуя в зале парламента. Жизнь показала, что у этой победы 254 надежных «отцов и матерей».

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