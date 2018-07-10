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Главная » Мнения » Голос Украины. Почему Киев не нашел денег на Детское Евровидение
Наталья Глоба
Наталья Глоба

Голос Украины. Почему Киев не нашел денег на Детское Евровидение

Голос Украины. Почему Киев не нашел денег на Детское Евровидение
Фото: Podrobnosti

Дети — наше все! Дети — наше будущее! Все лучшее — детям! Перечень лозунгов можно продолжить по собственному желанию и разумению. Только вот лозунги — хоть старые, хоть новые — ни к чему хорошему не приводили и ничем замечательным не заканчивались. Восклицательный знак поставили в конце «выдающейся» мысли — и тут же забыли

10.07.18 169
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Возможно, кому-то может показаться, что Детское Евровидение, на которое Украина не нашла денег — это вообще не тема для сегодняшнего обсуждения. Война, сливающиеся воедино коррупция и антикоррупционеры всех мастей, недореформы, приключения ЦВК, подготовка к выходу на финишную прямую в предвыборной гонке… А тут опять Евровидение. Да еще детское! Вот уж не было печали…

На самом деле она уже есть. И дело не только в том, что от Украины в этом году никто никуда не поедет. Хотя в поездке смысл явно просматривается — шанс на победу есть. Конкурс проводится 16-й раз, а Украина, участвующая с 2006 года, уже была победительницей, в 2012 году в Амстердаме с песней «Небо» на украинском языке, получив 138 баллов, победила Анастасия Петрик, которой тогда аккурат исполнилось десять лет. И два вторых места было — в 2008-м и в 2013-м.

И ехать-то на самом деле недалеко — в Беларусь, в Минск. И ехать наверняка есть кому. Но вот беда — денег нет.

Да, конечно, страна воюет. Да, мы помним о постоянных проблемах с бюджетом. Да, мы в курсе, что о детях у нас, как мать родная, заботится министр образования Лилия Гриневич, а о культуре Евгений Нищук. Почему же, если все всё помнят, Украина непременно уходит в какие-то невероятные минуса? Если еще четыре года назад об Украине говорили, пусть и без восторга, но хотя бы с долей уважения и сочувствия, то сегодня мы вызываем стойкую ассоциацию только с коррупцией. Кому это нужно? Кому это выгодно?

Почему власть предержащие никак не хотят взять в толк, что Украина должна быть интересна не только своими стенаниями и жалобами на нарушения Минских договоренностей, на вредных венгров, поляков… Не только своими демаршами в Совете Европы. Не только постоянными выяснениями условий денежных займов и регулярным попрошайничеством.

Украина просто обязана показать миру, ради чего мир должен ее спасать

А это наши дети (возможно, не все поверят, но это именно так). И все ради них. С огромным удовольствием университеты Европы и всего мира принимают лучших украинских студентов. Которые, студенты в смысле, там учатся, а потом там же и остаются. И привет, Украина!

Как известно, человеку свойственно искать самое безопасное место, чтобы вырастить здоровое потомство. Так вот — Украина для украинских детей уже перестала быть самой безопасной и перспективной. А тут еще одна великолепная новость — никакого Детского Евровидения! Денег нет! Но вы, ребята, держитесь!

«Участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты». Это официально оправдывается Национальная общественная телерадиокомпания, которая в этом году по какой-то там причине (которая, если честно, в этом случае даже неинтересна) получила денег вдвое меньше, чем было запланировано. Должны были выделить 1,54 млрд грн, а выделили 776 млн грн.

И на чем экономить будем? Правильно! На детях! На будущем. Которое, вполне возможно, выберет себе что-то другое. В будущем. Поинтереснее и постабильнее, что ли.

Понятно, что денег, вроде как, и нет. Но неужели не нашлось какого-то дополнительного варианта? Неужели не нашлось какого-нибудь олигарха, министра, кандидата в президенты, которые при каждом удобном и неудобном случае любят повторять, что дети — это наше будущее. Попросили бы у простых людей, которые уже привыкли сбрасываться по пять гривен то на одно, то на другое. Так тут хоть результат мог бы быть положительным.

Вот так и живем. Сетуем на войну, на тарифы ЖКХ, на коррупцию, на медицину, на цены. А сетовать на себя бы надо. Пора бы научиться определять приоритеты, которые позволят не с протянутой рукой по миру бродить.

У нас есть дети. Талантливые. Которые нужны в любой стране, кроме, почему-то, своей. А тут — ерунда настоящая. Эка важность-то — Евровидение, да еще и Детское. Но ведь важность, и немаленькая. Престиж страны. Имидж. Восприятие в мире, которое формируется не только участием президентской четы в Венских балах.

…Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании недавно жаловался, что из-за долгов перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) Украина, вопреки демонстративному бойкоту украинской власти, вынуждена транслировать ЧМ-2018, который проходит в России: «Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре».

А ведь Детское Евровидение тоже ЕСВ проводит… Но за Евровидение (тем более, детское) пока санкции не предвидятся, поэтому пускай поют дома. Так, что-ли?

А престиж — он же нематериальный. Ни спереть, ни в карман или в банк положить. Так что потом наверстаем, при удобном случае. Если он подвернется.

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