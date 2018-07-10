Голос Украины. Почему Киев не нашел денег на Детское Евровидение

Дети — наше все! Дети — наше будущее! Все лучшее — детям! Перечень лозунгов можно продолжить по собственному желанию и разумению. Только вот лозунги — хоть старые, хоть новые — ни к чему хорошему не приводили и ничем замечательным не заканчивались. Восклицательный знак поставили в конце «выдающейся» мысли — и тут же забыли

Возможно, кому-то может показаться, что Детское Евровидение, на которое Украина не нашла денег — это вообще не тема для сегодняшнего обсуждения. Война, сливающиеся воедино коррупция и антикоррупционеры всех мастей, недореформы, приключения ЦВК, подготовка к выходу на финишную прямую в предвыборной гонке… А тут опять Евровидение. Да еще детское! Вот уж не было печали…

На самом деле она уже есть. И дело не только в том, что от Украины в этом году никто никуда не поедет. Хотя в поездке смысл явно просматривается — шанс на победу есть. Конкурс проводится 16-й раз, а Украина, участвующая с 2006 года, уже была победительницей, в 2012 году в Амстердаме с песней «Небо» на украинском языке, получив 138 баллов, победила Анастасия Петрик, которой тогда аккурат исполнилось десять лет. И два вторых места было — в 2008-м и в 2013-м.

И ехать-то на самом деле недалеко — в Беларусь, в Минск. И ехать наверняка есть кому. Но вот беда — денег нет.

Да, конечно, страна воюет. Да, мы помним о постоянных проблемах с бюджетом. Да, мы в курсе, что о детях у нас, как мать родная, заботится министр образования Лилия Гриневич, а о культуре Евгений Нищук. Почему же, если все всё помнят, Украина непременно уходит в какие-то невероятные минуса? Если еще четыре года назад об Украине говорили, пусть и без восторга, но хотя бы с долей уважения и сочувствия, то сегодня мы вызываем стойкую ассоциацию только с коррупцией. Кому это нужно? Кому это выгодно?

Почему власть предержащие никак не хотят взять в толк, что Украина должна быть интересна не только своими стенаниями и жалобами на нарушения Минских договоренностей, на вредных венгров, поляков… Не только своими демаршами в Совете Европы. Не только постоянными выяснениями условий денежных займов и регулярным попрошайничеством.

Украина просто обязана показать миру, ради чего мир должен ее спасать

А это наши дети (возможно, не все поверят, но это именно так). И все ради них. С огромным удовольствием университеты Европы и всего мира принимают лучших украинских студентов. Которые, студенты в смысле, там учатся, а потом там же и остаются. И привет, Украина!

Как известно, человеку свойственно искать самое безопасное место, чтобы вырастить здоровое потомство. Так вот — Украина для украинских детей уже перестала быть самой безопасной и перспективной. А тут еще одна великолепная новость — никакого Детского Евровидения! Денег нет! Но вы, ребята, держитесь!

«Участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты». Это официально оправдывается Национальная общественная телерадиокомпания, которая в этом году по какой-то там причине (которая, если честно, в этом случае даже неинтересна) получила денег вдвое меньше, чем было запланировано. Должны были выделить 1,54 млрд грн, а выделили 776 млн грн.

И на чем экономить будем? Правильно! На детях! На будущем. Которое, вполне возможно, выберет себе что-то другое. В будущем. Поинтереснее и постабильнее, что ли.

Понятно, что денег, вроде как, и нет. Но неужели не нашлось какого-то дополнительного варианта? Неужели не нашлось какого-нибудь олигарха, министра, кандидата в президенты, которые при каждом удобном и неудобном случае любят повторять, что дети — это наше будущее. Попросили бы у простых людей, которые уже привыкли сбрасываться по пять гривен то на одно, то на другое. Так тут хоть результат мог бы быть положительным.

Вот так и живем. Сетуем на войну, на тарифы ЖКХ, на коррупцию, на медицину, на цены. А сетовать на себя бы надо. Пора бы научиться определять приоритеты, которые позволят не с протянутой рукой по миру бродить.

У нас есть дети. Талантливые. Которые нужны в любой стране, кроме, почему-то, своей. А тут — ерунда настоящая. Эка важность-то — Евровидение, да еще и Детское. Но ведь важность, и немаленькая. Престиж страны. Имидж. Восприятие в мире, которое формируется не только участием президентской четы в Венских балах.

…Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании недавно жаловался, что из-за долгов перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) Украина, вопреки демонстративному бойкоту украинской власти, вынуждена транслировать ЧМ-2018, который проходит в России: «Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре».

А ведь Детское Евровидение тоже ЕСВ проводит… Но за Евровидение (тем более, детское) пока санкции не предвидятся, поэтому пускай поют дома. Так, что-ли?

А престиж — он же нематериальный. Ни спереть, ни в карман или в банк положить. Так что потом наверстаем, при удобном случае. Если он подвернется.