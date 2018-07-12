Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК

…А под елочку, то есть под недавний профессиональный праздник – день медработника – мы получили проект Концепції професійного ліцензування лікарів. Есть все-таки у нашего МОЗа чувство юмора

Конечно, они там считают, что главное в Реформе – побыстрее все переназвать новыми (и желательно максимально непонятными и трудно запоминающимися) именами. Мало того, что считают – так прямо и говорят. А что? У нас же и декоммунизацию проводят, меняя вывески, но не меняя сути. Чем МОЗ хуже декоммунизаторов?

Впрочем, в данном случае это только уловка, отвлекающий маневр, чтобы успокоить до поры до времени медицинское сообщество: тише-тише, ничего не меняется, мы только назовем нынешние врачебные сертификаты «лицензиями», будет красиво и модно. Как на Западе.

Вот и наши аксакалы уже пожимают плечами: ну подумаешь, опять прогонят всех через какие-то тесты и доказывание что ты не верблюд альцгеймер с тобой еще не знаком. Неужто мы и так, каждый год, всю жизнь не сдаем пачку документов, вкупе с двумя характеристиками, и тестовый, а потом и устный экзамен каждые пять лет? Ну будет теперь другой перечень документов (может, еще и сделают так, что их можно будет онлайн подавать и не нужно будет унижаться каждый раз перед каким-то клерком, объясняя почему на копии твоей трудовой нумерация страниц такая причудливая). Ну будет не эта комиссия, а та. И будут собирать конверты не здесь, а там. Ну тесты – да, ужас, – придется выучить не только по своей специальности, но и по другим совершенно левым вопросам, да еще и этот маразм, называемый «американскими тестами» с названиями и дозировками лекарств, которых здесь отродясь не видели, тоже придется вызубрить… А что, с другой стороны, сейчас мы не зубрим в режиме «сдал – забыл навсегда» тесты, не имеющие никакого отношения к нашей практике?.. Да прорвемся.

На самом деле, - это уловка с целью заставить нас смириться и начать выполнять новые забаганки очередных «красных». Красных, потому что и кавалерийский напор, и максимальная централизация, и стигматизация определенного профессионального слоя – это все далеко не либеральные методы, какими бы красивыми лозунгами при этом ни прикрывались новые чрезвычайники. И даже любовь к зубодробительным аббревиатурам – тоже оттуда, из начала прошлого века.

Важно не то, на каких условиях всех врачей – и практикующих, и только претендующих на старт медицинской практики – пропустят через сито и «отлицензируют». Даже несмотря на то, что это планируется делать силами единственного и жестко зависящего от МОЗ органа (комиссии «специально отобранных тридцати»), в ручном режиме – ибо, сюрприз, четкого перечня условий получения лицензии в Проекте не содержится. Так что-то как обычно по ходу дела накидают – это всё всего лишь видимая часть айсберга.

В невидимой остается главное – цели и следствия.

О целях в Проекте вскользь – зато аж три раза – упоминается. Отсеять и выкинуть с рынка лишних и неугодных. Ради этой святой цели реформаторы даже позволяют себе назвать медицинскую сферу «рынком». Ну, какой есть, да. Если кто-то еще помнит, одним из основных лозунгов «реформы» является повышение качества работы врачей путем их конкуренции между собой за пациента и выбор пациентом лучшего врача из имеющихся.

Однако, в условиях дефицита специалистов на первичном звене, ни о какой конкуренции и речи не идет.

Врачей тупо не хватает, большинство – пенсионного возраста, из кого выбирать?

Таким образом задача номер один – уменьшить затраты на содержание здравоохранения путем уменьшения количества врачей – не выполнена. Нужен иной механизм – и вот он перед нами: лицензирование, полностью зависящая от МОЗ практически чрезвычайная комиссия, наделенная правом не только выдавать лицензии, но и правом их отбирать тоже. И вот это на самом деле и есть самое главное. Не кому и как дадут – а у кого и как отберут!

Говорят, что комиссия будет это делать, рассматривая жалобы пациентов. Еще и публикуя в режиме онлайн все рассматриваемые жалобы вопреки презумпции невиновности и нимало не заботясь о защите чести и репутации. Отбирая право заниматься профессией в ручном режиме без решения суда. Конституционные права, трудовое законодательство? Нет, не слышали.

Конечно, кроме нарушения многих правовых норм и немыслимых возможностей для злоупотреблений, это еще и атака на свободу высказываний и убеждений. Это возрождение старой доброй практики доносов и наказания по доносу без суда и следствия. (Потому что нет никаких полномочий вести следствие и разбирательство у ведомственных «комиссий».) Почему этот механизм не сможет быть использован для давления на неугодных и несогласных, да вот на меня, в том числе? Даже в частной клинике.

Что помешает моему руководству теперь сказать «а знаете, Безмен, вы там завязывайте, пожалуй, со своей писаниной, а то еще без лицензии останетесь»? В общем, «дело врачей» не за горами

И дело это – в создании мощного рычага обеспечения политической лояльности всех задействованных в медицинской отрасли. Когда целую группу образованного и волей профессии приученного к критическому мышлению населения принуждают держаться подальше от какой бы то ни было политической активности. Мантра «врачи вне политики» и так вбита в голову прочно, не вытащишь – теперь же она превращается просто в кол. Осиновый – потому что встать и оказать сопротивление, самоорганизоваться, выдвинуть, наконец, требования по поводу условий и оплаты труда после такого уже будет невозможно.

Коллеги, пока мы остаемся «вне политики» – мы остаемся на положении скота, которого доят и когда-нибудь сведут не бойню. Мы не субъектны, мы можем разве что мычать в хлеву.

Но теперь хозяева, не слишком заботящиеся о нашем комфортном проживании отмеренного нам времени, играют на опережение. Это очень грамотный пиар-ход, делать вид, что все, что они делают призвано защитить население от преступных неучей, какими постоянно выставляют нас, украинских врачей. Теперь любые наши возражения, акции протеста и даже забастовки будут выглядеть как круговая порука и нежелание смириться с принуждением работать хорошо. (Как будто это вообще реально – заставить хорошо работать того, кто этого не может или не хочет. Как будто уже не доказана неэффективность такого подхода советским опытом, так нещадно критикуемым той же Ульяной Супрун, работы из-под палки в закрытых НИИ.)

Конечно, правомочно и утверждение, что не профессионалы среди врачей тоже встречаются. Однако это перекладывание с больной головы на здоровую, создавать карательный механизм вместо поиска ответа на вопрос как так получилось, что наша система профессиональной подготовки штампует и не отсеивает вот такое? Как получилось, что дефицит и перекос рынка труда в медицинской сфере не позволяет отсеять их самому рынку?.. Может, недовольство пациента и его готовность писать жалобы – это вообще никакой не критерий знаний и профессионализма врача?

Но вернемся к целям и следствиям. В ручном режиме и по как угодно понятым критериям отбора задача будет выполнена: количество врачей, наконец, сократят. Причем одним махом не только на первичном, но и на последующих звеньях, решив задачу оптимизации кадрового состава еще до начала «реформ» на старших уровнях.

Не столь даже важно получится ли отсеять при этом «не кондицию» или, наоборот, под раздачу попадут самые думающие и активные. Самым главным следствием станет уменьшение количества врачей вообще – и это в ситуации, когда уже сейчас в некоторых городах не хватает врачей чтобы перекрыть график ургентных дежурств и когда недоношенные дети умирают даже не потому что не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, а потому что нет анестезиологов, чтобы провести интубацию.

А знаете что будет дальше? Я вам скажу: нас ожидают очереди чтобы попасть на прием к специалистам – по нескольку месяцев

Да, совсем как в развитых странах. Цены на оплату медицинских услуг вырастут – как в частных клиниках, так и на черном рынке. Так обычно бывает там, где появляется или усиливается дефицит. Кстати, в других странах лицензированием занимаются независимые врачебные сообщества, и цель у них именно такая: ограничить приток кадров на рынок с тем чтобы иметь возможность диктовать большую цену.

Правительство и МОЗ героически станут со всем этим бороться. Рискну предположить, что делать они будут это все теми же чекистскими методами: привяжут врачей территориально, вернут норму обязательной отработки для выпускников «куда пошлют» и выбор специализации исключительно по разнарядке. С качеством при этом все будет как всегда – с чего бы ему становиться лучше?

А, да: жаловаться можно будет сколько угодно. И даже получать удовольствие от плодов своей доносительской деятельности. Вполне возможно, впрочем, что вскоре никто не рискнет жаловаться на единственного оставшегося в округе лекаря, что бы он не делал. И маятник качнется в другую сторону.