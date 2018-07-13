Вида лучше МИДа. Как хорватский футболист привлёк внимание мира к Украине

Сначала был донос. О том, что поздним вечером после матча ¼ финала чемпионата мира по футболу между Хорватией и Россией в социальных сетях появилось видео, на котором два бывших игрока киевского «Динамо» Огнен Вукоевич и Домагой Вида передают привет украинским болельщикам. Первый из них говорит, что «Эта победа — для «Динамо» и Украины», второй выкрикивает: «Слава Украине!» и добавляет: «Давай, давай».

Наутро в российских СМИ появились публикации о недопустимости поведения хорватов. Вукоевич и Вида обвинялись не в том, что их сборная обыграла русскую команду, а в том, что они благодарны болельщикам футбольного клуба, с которым была связана их карьера, и стране, спортивную честь которой отстаивает клуб на международных турнирах. Так нейтральное, по сути дружеское, приветствие попало в политический контекст.

FIFA выступила с заявлениями (следов которых, кстати, на официальном сайте организации найти не удалось), которые напоминали о том, что спорт — вне политики. Виду предупредили, Вукоевича исключили из состава делегации, оштрафовав на 15 тыс. швейцарских франков за неспортивное поведение. Санкции FIFA вывели руко­творный политический скандал на новый уровень.

Во-первых, в мировой прессе появилось множество комментариев и разъяснений, в которых далёким от политики читателям сообщалось о том, что в 2014 году РФ совершила аннексию Крыма и начала оккупацию отдельных территорий на востоке Украины, за что получила от имени ООН классификацию государства-агрессора. Во-вторых, часть украинских пользователей интернета на официальной странице FIFA в Facebook устроила флешмоб, состоящий из того, чтобы оставить комментарий (в большинстве случаев это слова «Слава Украине!» на разных языках) и поставить оценку онлайн-ресурсу по пятибалльной шкале. В итоге рейтинг страницы FIFA, имевший крепкую пятёрку, за несколько часов опустился до показателя 1,1.

Последовал новый донос. Уже со стороны FIFA. После чего Facebook устроил массовую проверку аккаунтов украинских пользователей соцсети.

Можно с уверенностью сказать, что скандал выдохся и не будет иметь продолжения, но с такой же безапелляционностью можно утверждать о его пользе, об уроках, которые он даёт

Мы увидели, что вместо имперского величия, как нас учили, присущего русским людям, на самом деле имеется ярко выраженный комплекс неполноценности. А это совершенно другой уровень притязаний, согласитесь. Мы убедились, что в эру интернета государства и народы ведут информационную войну в режиме 24/7 и нужно не только помнить об этом, но и уметь пользоваться всеми имеющимися технологиями, как чистыми, так и грязными.

Мы получили прекрасный повод объединиться — вспомните, когда последний раз украинцы в социальных сетях проявляли такое единодушие? И не только мы задаёмся вопросом, что стало причиной раздутого из пустяка вселенского скандала, что он должен был закрыть собой, от чего отвлечь. Вряд ли это повышение в РФ пенсионного возраста и скачок цен на бензин — это всё-таки проблемы, мало кого волнующие за пределами РФ.

Возможно, мы имеем попытку отвлечь внимание от того, что игроки сборной России по футболу, которая, как показывает статистика FIFA, имеет самые плохие показатели среди всех участников ЧМ-2018 в категории «отбор мяча». В то же время, если коллективный пробег одних команд во время турнира составлял 105 км, 106 км за 90 минут матча, то Россия показала 118 км, 115 км. Или 146 км в тех играх, когда назначалось дополнительное время, да ещё при постоянном прессинге (при среднем показателе 136 км).

Вероятно, эти рекорды объясняются тем фактом, что на ЧМ-2018 проверками на допинг занимается не VADA, а структура FIFA, которая обеспечивает взятие проб, их хранение и транспортировку. При этом федерация признаёт, что тестирование проводится не в полном объёме, как в лёгкой атлетике, например.