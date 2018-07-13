Шоу должно продолжаться. Верховная Рада ушла на каникулы, но обещала вернуться

В телеиндустрии принято закрывать проекты на любом этапе, если они не пользуются популярностью. В трансляции заседаний украинского парламента, который умеет развлечь аудиторию, объявлен перерыв

4 сентября начнется пятый сезон Верховной Рады, хотя многие исполнители главных ролей были готовы к тому, что сериал будет остановлен в любой момент. И даже сами провоцировали скандалы, угрожая, в нарушение контрактных обязательств, оставить проект. Но команда продюсеров всякий раз находила аргументы для продолжения шоу.

И если задаться вопросом: а чем запомнилась восьмая сессия Верховной Рады VIII созыва, завершившая свою работу 13 июля 2018 года, то универсальный ответ может быть таким: тем, что за исключением некоторых деталей, не имеющих принципиального значения, ничем не отличалась от седьмой сессии, равно как от шестой и так далее. Каждый раз – как последняя. Самой популярной забавой на протяжении последних трех лет среди депутатов и доверчивых журналистов было распускать слухи о скором роспуске парламента.

Самой популярной забавой на протяжении последних трех лет среди депутатов и доверчивых журналистов было распускать слухи о скором роспуске парламента

А вот о Верховной Раде VII созыва такого не скажешь: при наличии разношерстной и многочисленной оппозиции Партия регионов и ее верные союзники коммунисты не давали повода для разговоров о досрочных выборах. Но судьба распорядилась иначе – не прошло и двух лет, как проект закрылся и был объявлен кастинг, который смог привлечь новых исполнителей. Но не по их вине (пусть и при их прямом участии) мы лицезреем самый разболтанный и трудно управляемый состав парламента за все годы независимости.

Тем не менее, народные депутаты VIII созыва не единожды смогли собраться и принять важные для страны законы. И точно такая же картина повторится и в последнем сезоне, который начнется в сентябре. С криками, драками, скандалами, но уже без рассказов достоверных источников о скором роспуске парламента и досрочных выборах – Верховная Рада будет заниматься законодательной работой в присущем Украине стиле.

А если представить, что на смену действующей модели парламентско-президентской республики придет парламентская форма правления – очень популярная тема обсуждений среди украинских политиков: воцарится ли тишь и благодать в здании под куполом при отсутствии перманентного противостояния с президентской ветвью власти – это большой вопрос.

Наверное, фигура главы государства – любого, фамилию можно поставить любую – служит для депутатов украинского парламента не только раздражителем, но и представляет собой прекрасный информационный фон. Масштаб личности увеличивается на глазах, к тому же президент Украины, независимо от его личности и объема реальных полномочий, служит символом высшей власти, что помогает его оппонентам выйти на недосягаемый при прочих обстоятельствах уровень полемики.