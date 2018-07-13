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Главная » Мнения » Шоу должно продолжаться. Верховная Рада ушла на каникулы, но обещала вернуться
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Шоу должно продолжаться. Верховная Рада ушла на каникулы, но обещала вернуться

Шоу должно продолжаться. Верховная Рада ушла на каникулы, но обещала вернуться
Фото: УНИАН

В телеиндустрии принято закрывать проекты на любом этапе, если они не пользуются популярностью. В трансляции заседаний украинского парламента, который умеет развлечь аудиторию, объявлен перерыв

13.07.18 44
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4 сентября начнется пятый сезон Верховной Рады, хотя многие исполнители главных ролей были готовы к тому, что сериал будет остановлен в любой момент. И даже сами провоцировали скандалы, угрожая, в нарушение контрактных обязательств, оставить проект. Но команда продюсеров всякий раз находила аргументы для продолжения шоу.

И если задаться вопросом: а чем запомнилась восьмая сессия Верховной Рады VIII созыва, завершившая свою работу 13 июля 2018 года, то универсальный ответ может быть таким: тем, что за исключением некоторых деталей, не имеющих принципиального значения, ничем не отличалась от седьмой сессии, равно как от шестой и так далее. Каждый раз – как последняя. Самой популярной забавой на протяжении последних трех лет среди депутатов и доверчивых журналистов было распускать слухи о скором роспуске парламента.

Самой популярной забавой на протяжении последних трех лет среди депутатов и доверчивых журналистов было распускать слухи о скором роспуске парламента

А вот о Верховной Раде VII созыва такого не скажешь: при наличии разношерстной и многочисленной оппозиции Партия регионов и ее верные союзники коммунисты не давали повода для разговоров о досрочных выборах. Но судьба распорядилась иначе – не прошло и двух лет, как проект закрылся и был объявлен кастинг, который смог привлечь новых исполнителей. Но не по их вине (пусть и при их прямом участии) мы лицезреем самый разболтанный и трудно управляемый состав парламента за все годы независимости.

Тем не менее, народные депутаты VIII созыва не единожды смогли собраться и принять важные для страны законы. И точно такая же картина повторится и в последнем сезоне, который начнется в сентябре. С криками, драками, скандалами, но уже без рассказов достоверных источников о скором роспуске парламента и досрочных выборах – Верховная Рада будет заниматься законодательной работой в присущем Украине стиле.

А если представить, что на смену действующей модели парламентско-президентской республики придет парламентская форма правления – очень популярная тема обсуждений среди украинских политиков: воцарится ли тишь и благодать в здании под куполом при отсутствии перманентного противостояния с президентской ветвью власти – это большой вопрос.

Наверное, фигура главы государства – любого, фамилию можно поставить любую – служит для депутатов украинского парламента не только раздражителем, но и представляет собой прекрасный информационный фон. Масштаб личности увеличивается на глазах, к тому же президент Украины, независимо от его личности и объема реальных полномочий, служит символом высшей власти, что помогает его оппонентам выйти на недосягаемый при прочих обстоятельствах уровень полемики.

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