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Главная » Мнения » Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор

Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор
Коллаж: Известия в Украине

Знающие люди рассказывают: между президентами и столичными мэрами всегда существовала негласная договорённость

16.07.18 226
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Центральная власть закрывает глаза на дерибан киевской земли и «эффективное» использование городского бюджета. Взамен мэр обеспечивает бесперебойную работу метро и горячее водоснабжение.

Пусть свирепствует гиперинфляция, приближается дефолт и надвигается зомби-апокалипсис, но метро должно работать с 6 до 24, а горячая вода течь из крана. Это персональная зона ответственности мэра. Ведь Киев — это почти 10% населения страны, при этом политически активного. Такое количество электората опасно лишать базовых удобств. Да и, как показывает практика, Майдан невозможен без активной поддержки киевлян.

Этот договор не нарушался более 20 лет. Когда в 1994 году я переехал в Киев, то поначалу горячую воду в режиме нон-стоп воспринимал как чудо. (В Черновцах, откуда я родом, на тот момент подобной роскоши не было уже около двух лет.) А потом аж до 2015 года мне казалось, что регулярное снабжение горячей водой — норма жизни. Тем более, мы платим за неё немалые деньги.

Виталий Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор. Миссия по бесперебойному горячему водоснабжению оказалась невыполнимой, хотя её удавалось выполнять в куда более тяжёлые и приближавшиеся к бардаку в органах власти 90-е.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев отказывается подавать в отобранные в этом году у Рината Ахметова коммунальные котельные газ. До тех пор, пока Киев не оплатит накопившийся у Киевэнерго, бывшего собственника коммунальных сетей, перед Нафтогазом долг.

И дело тут не в несостоятельности Кличко как мэра и отсутствии у него воли. Не верю я, что человек, который выстаивал в ринге против сильнейших боксёров мира, не способен решительно выступить против менеджеров Нафтогаза и ДТЭК. Думаю, Петра Порошенко в предвыборный год тоже не радует недовольство киевлян бытовыми проблемами.

Политическая поддержка у Кличко на самом высшем уровне есть. Но проблема с водой не решается

И в те моменты, когда не надо греть воду для душа в кастрюле, это в определённой мере радует. Ведь это значит, что, по крайней мере некоторые споры в Украине уже не удаётся решить, просто «нагнув» оппонента в административном порядке.

Приходится прибегать к длинным судебным разбирательствам, исход которых до конца не ясен. Пусть пока это частный случай, и у обеих конфликтующих сторон есть неплохая поддержка в верхах. Но процесс вывода важных решений на формальный уровень уже запущен, и подковёрные договорённости элитам будут даваться всё сложнее. А значит, пусть не сразу, но в стране станет меньше откровенно политических договорняков, схемных тендеров и рейдерских захватов.

Хотя это, конечно же, перспектива ну очень отдалённого будущего. А пока стоит поставить бойлер и заменить в квартире проводку, чтобы дожить до этих светлых времён с минимальным дискомфортом.

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