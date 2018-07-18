Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мнения
Журнал
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мнения » Отравление детей. Почему молчит Минздрав и не пора ли вернуть СЭС
Наталья Глоба
Наталья Глоба
Отравление детей в лагерях

Отравление детей. Почему молчит Минздрав и не пора ли вернуть СЭС

Отравление детей. Почему молчит Минздрав и не пора ли вернуть СЭС
Фото с сайта mariupol.babyservice.ua

Сегодня появилось сообщение об очередном отравлении детей. На этот раз  - в Донецкой области, в лагере с чудным названием «Ястребок». Всего госпитализировано 84 человека, из них 68 детей

18.07.18 43
000

А Минздрав молчит. Во всяком случае, на официальном сайте МОЗ мне не удалось найти никаких комментариев по этому поводу. Про корь обнаружила новость, про дифтерию и ботулизм нашла, даже сообщению о поступлении на медицинские специальности умилилась. Про отравление детей ни слова.

Может исполняющая обязанности и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, которая в своем фейсбук регулярно советует как уберечься от бешенства или провести вечер пятницы, чего следует опасаться в общественных туалетах, о реакции на манту и многом другом, вероятно, очень важном и полезном, - отреагировала? Тоже нет. Последний пост «главврача Украины» (на момент написания текста) о мороженом. Что ж такое? Почему молчат Минздрав вообще и Супрун в частности?

В конце концов, она высказалась на эту тему, но только после того, как ее в кулуарах Кабмина дожали журналисты. Ничего вразумительного не сказала, кроме того, что это сальмонеллез и что будут приниматься меры…

Зато оперативно отреагировал на отравление детей в «Ястребке» Владимир Гройсман. Правда, в своем твиттере он почему-то назвал «Ястребок» «Орленком», заявив, что «доручив профільним міністерствам та відомствам вжити заходів щодо цієї ситуації». В общем, ничего нового.

Ни Супрун, ни примкнувшему к ней Гройсману сказать по этому  поводу нечего. Да и не зачем по большому счету. В мероприятиях по спасению детей от такого же отравления в таком же лагере, но только в Черкассах и только в мае они уже «участвовали». Никто тогда так и не понял, зачем они туда приезжали.

Как и более глобального,  - зачем 22 мая прошлого года Кабмин решил ликвидировать СЭС —санитарно-эпидемиологическую службу? Нет, сначала, естественно, планировали ее реорганизацию, но потом решили и вовсе отказаться от зловредных тетенек и дяденек, которые постоянно требовали чего-то практически недостижимого, но что в итоге оказывалось хоть какой-то гарантией сохранения здоровья.

Теоретически функции СЭС тогда должны были перейти к Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, — по крайней мере, так сказано в постановлении правительства №348 от 29 марта. Тогда еще тлела надежда, что с функциями одной СЭС справятся общими усилиями Министерство здравоохранения, Госслужба по вопросам труда и Госпродпотребслужба. Судя по всему, не справились…

Теперь, после того как это все произошло, советско-авральным методом принялись осуществлять комплекс неотложных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. А надо бы до того. Но до того некому было.

Пока взрослые разбирались со своими реорганизациями, дети травились. Много, долго и часто

Все ли случаи отравления нам известны? Да помилуйте, конечно, нет. Кто же сор из избы выносить-то будет? Вот СЭС выносила, запрещала, возмущалась, писала распоряжения и предписания. «Нудела», что называется. Случались ли отравления и в бытность СЭС? Да. Но не в таких, «промышленных» масштабах. Да, детки бывало яблок-зеленушек наедятся или симпатичненьких, но незнакомых грибочков. Дело бытовое что называется. Но пищеблоки тогда СЭС контролировались строжайше! А сейчас, судя по всему, у семи госнянек "дети без глазу остались".

А донецкая и многие другие (в том числе и будущие) истории закончатся тем, что опять будут назначены стрелочники. Которые, кстати, СЭС в 2017 году не отменяли.

Вернуть ее надо. Ведь если новое не работает, то надо возвращать нехорошо забытое старое. Пока вся эта детско-лагерно-отравительная история совсем отвратительно не закончилась…

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путин решил упразднить город, где мог производиться НовичокВ детском лагере в Донецкой области отравилось 84 человекаК отравлению Скрипаля причастна группа из шести человек, - СМИ
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7133
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11294
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8539
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15282
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12003
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18667
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9610
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22251
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4844
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5492
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4396
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 3005
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 4538
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 7133
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2279
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2306
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1943
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1891
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1728
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1708
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 3005
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 7133
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1708
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2406
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 5992
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1891
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2306
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1296
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 1950
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18667
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.