Отравление детей. Почему молчит Минздрав и не пора ли вернуть СЭС

Сегодня появилось сообщение об очередном отравлении детей. На этот раз - в Донецкой области, в лагере с чудным названием «Ястребок». Всего госпитализировано 84 человека, из них 68 детей

А Минздрав молчит. Во всяком случае, на официальном сайте МОЗ мне не удалось найти никаких комментариев по этому поводу. Про корь обнаружила новость, про дифтерию и ботулизм нашла, даже сообщению о поступлении на медицинские специальности умилилась. Про отравление детей ни слова.

Может исполняющая обязанности и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, которая в своем фейсбук регулярно советует как уберечься от бешенства или провести вечер пятницы, чего следует опасаться в общественных туалетах, о реакции на манту и многом другом, вероятно, очень важном и полезном, - отреагировала? Тоже нет. Последний пост «главврача Украины» (на момент написания текста) о мороженом. Что ж такое? Почему молчат Минздрав вообще и Супрун в частности?

В конце концов, она высказалась на эту тему, но только после того, как ее в кулуарах Кабмина дожали журналисты. Ничего вразумительного не сказала, кроме того, что это сальмонеллез и что будут приниматься меры…

Зато оперативно отреагировал на отравление детей в «Ястребке» Владимир Гройсман. Правда, в своем твиттере он почему-то назвал «Ястребок» «Орленком», заявив, что «доручив профільним міністерствам та відомствам вжити заходів щодо цієї ситуації». В общем, ничего нового.

Ни Супрун, ни примкнувшему к ней Гройсману сказать по этому поводу нечего. Да и не зачем по большому счету. В мероприятиях по спасению детей от такого же отравления в таком же лагере, но только в Черкассах и только в мае они уже «участвовали». Никто тогда так и не понял, зачем они туда приезжали.

Как и более глобального, - зачем 22 мая прошлого года Кабмин решил ликвидировать СЭС —санитарно-эпидемиологическую службу? Нет, сначала, естественно, планировали ее реорганизацию, но потом решили и вовсе отказаться от зловредных тетенек и дяденек, которые постоянно требовали чего-то практически недостижимого, но что в итоге оказывалось хоть какой-то гарантией сохранения здоровья.

Теоретически функции СЭС тогда должны были перейти к Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, — по крайней мере, так сказано в постановлении правительства №348 от 29 марта. Тогда еще тлела надежда, что с функциями одной СЭС справятся общими усилиями Министерство здравоохранения, Госслужба по вопросам труда и Госпродпотребслужба. Судя по всему, не справились…

Теперь, после того как это все произошло, советско-авральным методом принялись осуществлять комплекс неотложных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. А надо бы до того. Но до того некому было.

Пока взрослые разбирались со своими реорганизациями, дети травились. Много, долго и часто

Все ли случаи отравления нам известны? Да помилуйте, конечно, нет. Кто же сор из избы выносить-то будет? Вот СЭС выносила, запрещала, возмущалась, писала распоряжения и предписания. «Нудела», что называется. Случались ли отравления и в бытность СЭС? Да. Но не в таких, «промышленных» масштабах. Да, детки бывало яблок-зеленушек наедятся или симпатичненьких, но незнакомых грибочков. Дело бытовое что называется. Но пищеблоки тогда СЭС контролировались строжайше! А сейчас, судя по всему, у семи госнянек "дети без глазу остались".

А донецкая и многие другие (в том числе и будущие) истории закончатся тем, что опять будут назначены стрелочники. Которые, кстати, СЭС в 2017 году не отменяли.

Вернуть ее надо. Ведь если новое не работает, то надо возвращать нехорошо забытое старое. Пока вся эта детско-лагерно-отравительная история совсем отвратительно не закончилась…