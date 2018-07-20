Суррогатная Европа. Может ли деторождение быть банальной бизнес-услугой

Распространённость «заместительного» материнства и лояльное отношение к нему общества — верный фактор, по которому ту или иную страну можно отнести к третьему миру

Мировой лидер суррогатного материнства — Индия. Её рынок услуг по вынашиванию детей оценивают в $1 млрд. Ежегодно индийские женщины, треть из которых живёт за чертой бедности, рожают «на заказ» около 100 тыс. детей. Объём аналогичного рынка в Украине пока никто не оценивал. Ключевое слово — «пока»…

Всё говорит о том, что наша страна в ближайшие годы может стать одним из главных в мире поставщиков не только непереработанной аграрной продукции и IT-гребцов для галер аутсорсинговых компаний в развитые страны, но и маток напрокат.

10 лет назад я, работая медицинским журналистом, посетил один из первых в Киеве форумов по суррогатному материнству. Его проводила первая в стране юридическая компания, специализирующаяся на подборе «биоинкубаторов». На мероприятие собрали ведущих гинекологов и менеджеров клиник. Организаторы пытались убедить их, что подсаживание эмбриона в матку чужой женщины, принятие родов не несут в себе никаких юридических рисков. Спикеры расписывали удобство для суррогатного материнства украинского законодательства. А при неформальном общении, за бокалом шампанского, поясняли докторам, что падение курса доллара (а он тогда как раз стал по 8) и мировой финансовый кризис сделает вынашивание чужих детей весьма популярным среди украинских женщин. Занявшись ведением суррогатного материнства, можно вернуть упущенные из-за падения платёжеспособности клиентуры прибыли.

Тогда доктора реагировали на подобные разговоры крайне недоверчиво, колеблясь — стоит им заниматься подобными вещами или нет. А мой редактор даже настоятельно попросил не затрагивать в тексте финансовые и связанные с ними этические вопросы, сосредоточившись на юридической стороне дела.

Организаторы мероприятия в конечном счёте оказались правы. Сегодня в Украине суррогатным материнством никого не удивишь – ни врачей, ни пациентов, ни юристов. Да и в целом в обществе нет активных дебатов касательно этичности вынашивания чужого ребёнка (в отличие, к примеру, от дебатов на тему абортов).

Суррогатное материнство законодательно разрешено и во многих развитых странах. Но есть кардинальные различия. Главное из них — в законодательстве развитых стран (к примеру, европейском) ребёнок «по умолчанию» принадлежит родившей его женщине. Именно её укажут матерью в свидетельстве о рождении. Чтобы ребёнок формально стал членом семьи своих биологических родителей, выносившая его мать должна от него отказаться, а биологические родители — усыновить/удочерить через суд.

И это правильно. Простой пример: если женщина хочет родить ребёнка, но у неё нет пригодных для этого яйцеклеток (к примеру, из-за наступления менопаузы), ей в матку подсаживают биологически чужеродный эмбрион. С точки зрения биологии и юриспруденции — разницы никакой. Но в этом случае никто не сомневается, что ребёнок принадлежит женщине, выносившей его, а не донору яйцеклетки.

Получается, в Украине признание родительских прав зависит исключительно от того, кто заплатил за процедуру ЭКО?

Суррогатная мать не станет отстаивать материнские права и откажется от ребёнка. Суд, увидев должным образом составленную медицинскую документацию, практически со 100-процентной вероятностью разрешит биологическим родителям усыновление/удочерение. А грамотно составленный договор между биологическими родителями и суррогатной матерью надёжно защищает от попыток финансового шантажа. Но необходимость прохождения судебной процедуры означает, что государство категорически не согласно с идеей о том, что деторождение может быть банальной бизнес-услугой.

Украинские законотворцы, судя по всему, не видят с этим проблем. А зря. Ратифицированные Украиной международные документы, такие как Конвенция о правах ребёнка и Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления, категорически запрещают передачу ребёнка для усыновления в другую страну ради получения прибыли. А это именно то, чем по факту занимаются украинские суррогатные матери и обслуживающий их юридический и медицинский бизнес.

Вопиющее свидетельство того, что мы живём в стране, где считается нормальным покупать или продавать абсолютно всё. Включая человеческое тело и совесть. И пока большая часть украинцев не поймёт, что есть вещи, которые нельзя продавать и покупать, несмотря на то, что стоят они дорого и более лёгкого пути подзаработать не наблюдается, кардинальных изменений в стране и Европы нам не видать.