Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства

В ночь на четверг, 19 июля, Кнессет – парламент Израиля, принял во втором и третьем чтении Основной закон о национальном характере государства Израиль. Это первый случай в истории государства, когда законодательно был закреплен статус Израиля, как национального государства для еврейского народа. По крайней мере, так об этом написали украинские СМИ. И ошиблись

На самом деле Израиль официально был объявлен "Национальным государством иудейского народа". Это дословно. Именно иудейского, а не еврейского.

Действительно, в сокращенном русском переводе закона звучит термин «евреи» хотя в оригинале используется термин «иуди» то есть иудей. Дело в том, что термин «еврей» - это не более чем атавизм советского разделения в русском языке, где еврей означало национальность исключительно, без религиозной принадлежности. В реальности, в самом иврите и среди иудеев все немного иначе. Иудаизм и иудеи это этноконфессиональная группа.

Определяющим фактором их идентичности является культура и религия. Без этого невозможно быть иудеем. Иудаизм передается по матери, при этом не обязательно быть верующим, важнее соблюдать традицию. Эти традиции связаны через религию. Светский еврей безбожник - это во многом советское явление и почти отсутствует во всем мире. Присмотритесь к иудейским общинам всего мира. Они так или иначе религиозны.

На иврите привычное нам «еврей» звучит как иврим. В еврейской общине это никогда не считалось национальностью. Основатели государства Израиль - левые сионисты, пытались в течение десятков лет сконструировать светскую нацию иврим - евреев. При этом иудеи - религиозные евреи у них выделялись отдельно. Примерно как скажем этнические украинцы и православные этнические украинцы. С приходом правых сионистов (ревизионистов) к власти, концепция нации евреев - иврим, была отменена, а в паспорта израильтян была добавлена графа - национальность, где всех поголовно записали в иудим - иудеев. При этом не имело значения веруешь ты или нет. Это примерно как записать всех в православных, в том числе и атеистов. В начале 2000-х эту графу убрали из публичного, но оставили во внутреннем пользовании.

Я подчеркну это, «иуди», то есть иудей, в Израиле это религиозное определение. Например, евреи христианского или мусульманского вероисповедания не имеют права на репатриацию в Израиль. Это не светское определение, каким может показаться определение «еврей».

С принятием нового закона, иудеи трансформированы из этноконфессиональной группы в официальную нацию Израиля. Это примерно как если бы Украина была объявлена национальным государством украинского православного народа исключительно. То есть полными правами может пользоваться только православный этнический украинец. А украинской нацией могут считаться только православные этнические украинцы. Татары, евреи, русские и остальные попадают в статус особых граждан с особыми отдельными правами и обязанностями.

Чем опасен этот закон для Израиля. Во-первых, этот шаг означает фактически смерть гражданского общества. Дело в том, что гражданство в Израиле не обеспечивает жителя страны полным набором прав и обязанностей. Разные этнические группы в стране, даже будучи гражданами Израиля имеют разные права. Например, друзы- граждане Израиля и арабы - граждане Израиля. Но первые обязаны служить в Армии обороны Израиля, а вторые нет. Или, например, еврей имеет право на репатриацию и получение статуса гражданина, а друз нет, только по факту рождения. И так во всем.

Нынешний закон окончательно закрепил исключительный статус евреев в Израиле. Отныне государство Израиль - это государство исключительно евреев, их национальный и исторический очаг

Во-вторых, закон легализирует и легитимизирует поселения на Западном берегу реки Иордан и в самом Израиле. Правительство совершенно законно сможет экспроприировать земли коренного населения нееврейского происхождения, например, бедуинов, с целью передачи этих земель евреям.

В-третьих, провозглашение Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля полностью убивает возможность урегулирования многолетнего израильско — палестинского конфликта.

В-четвертых, снятие с арабского языка статуса государственного еще больше подольет масла в огонь этого конфликта. В Израиле есть города с 99% арабского населения и арабской администрацией и органами власти.

И наконец, в-пятых, документ провозглашает связь через национальную идентичность Израиля со всеми евреями диаспоры и то что он имеет право их защищать, а также "...будет действовать для сохранения культурного, исторического и религиозного наследия еврейского народа среди еврейства". То есть теперь Израиль сможет вмешиваться во внутренние дела Украины или любой другой страны с целью обеспечения безопасности или культурной, исторической или религиозной свободы местных еврейских общин.

Отказ суверенного государства от такого вмешательства в его внутренние дела может быть расценен Израилем как угроза для проживающих там евреев. Нет нужды говорить, что такая национальная круговая порука мирового масштаба только усугубит и усилит антисемитские настроения и движения.