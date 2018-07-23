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Главная » Мнения » Герой или предатель. Почему победа Усика стала поражением Украины
Денис Попович
журналист
Денис Попович журналист

Герой или предатель. Почему победа Усика стала поражением Украины

Герой или предатель. Почему победа Усика стала поражением Украины
Фото: Ольга Иващенко / УНИАН

Блестящая победа украинского боксера Александра Усика в Москве вызвала бурную реакцию в украинском обществе. К сожалению, эта реакция показала, как умеем проигрывать, находясь даже в абсолютно выигрышной ситуации

23.07.18 152
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Важность победы украинца Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым трудно переоценить. И хотя оба боксера очень уважительно относились друг к другу, неустанно подчеркивая, что их бой – это всего лишь спортивное состязание, не имеющее ничего общего с политикой – было совершенно ясно, что без нее тут не обойдется.

Когда встречаются российский и украинский спортсмен, по-другому быть не может. Тем более, если на кону – титул абсолютного чемпиона мира.

Именно поэтому Александр Усик оказался в сложной ситуации. Проиграй он тот бой, помимо тяжелейшего разочарования его многочисленных поклонников в Украине, наверняка понеслись бы насмешки из России – мол, хохлы совсем ни на что не способны. В боксе россияне сильнее.

Поэтому оставалось только побеждать. Как можно более убедительно. В честной, спортивной борьбе. Этот результат был достигнут и никто не посмеет его оспорить. Достижение Усика во сто крат более весомое, чем спонтанные выкрики «Слава Украине» в исполнении хорватских футболистов, поспешивших взять свои слова назад. Кроме того, Александр Усик – крымчанин. Крымчанин, не изменивший Украине. Украинец, победивший в логове врага и посвятивший эту победу своей Родине.

Это – блестящий информационный повод для того, чтобы на фоне бесконечных «зрад», начать прославление нового украинского героя, в котором так нуждается наша страна.

Идея присвоить Александру Усику звание Героя Украины была бы правильной

Дело даже не в политике. Парень действительно заслужил звание Героя, став абсолютным чемпионом мира по боксу. На такое не каждый способен.

Реакция многих некоторых политиков и блогеров на это предложение, а также на сам факт поездки Усика в Москву оказалась, мягко говоря, странной. Мол, победа – это, конечно, хорошо. Но то, что для этого пришлось поехать в Москву – это очень плохо. Да и зачем Усику звание Героя? Мы его погибшим бойцам посмертно на Донбассе вручаем, а этот визит в Москву ничем не отличается от посещения чемпионата мира в России, например.

Что на это можно сказать?

Во-первых, Александр Усик, как профессионал, заключивший контракт, не имел права отказаться от визита в Москву. Это могло бы поставить крест на его карьере. Во-вторых, любой спортсмен защищает честь Родины, поэтому его труд столь же важен, как и нелегкая работа солдата на фронте. В СССР, где отилчно понимали важность спортивных достижений, наверняка, присвоили бы Александру Усику звание Героя. Там не спрашивали бы, что важнее – победить на ринге или подбить вражеский танк. И то, и другое важно и необходимо стране. Вы думаете как-то иначе? Станьте чемпионом хотя бы на любительском уровне, и вы поймете, каких усилий это стоит.

В современной Украине – другой подход. Вместо того, чтобы ощутить гордость и порадоваться за украинского спортсмена, мы вцепились друг другу в чубы, выясняя, герой он или предатель. Не сам факт визита Усика в Москву стал информационным поражением Украины, а наша на него реакция. С таким подходом, нам не нужен Владимир Путин для того, чтобы проиграть. Мы все проиграем сами.

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