Герой или предатель. Почему победа Усика стала поражением Украины

Блестящая победа украинского боксера Александра Усика в Москве вызвала бурную реакцию в украинском обществе. К сожалению, эта реакция показала, как умеем проигрывать, находясь даже в абсолютно выигрышной ситуации

Важность победы украинца Александра Усика над российским боксером Муратом Гассиевым трудно переоценить. И хотя оба боксера очень уважительно относились друг к другу, неустанно подчеркивая, что их бой – это всего лишь спортивное состязание, не имеющее ничего общего с политикой – было совершенно ясно, что без нее тут не обойдется.

Когда встречаются российский и украинский спортсмен, по-другому быть не может. Тем более, если на кону – титул абсолютного чемпиона мира.

Именно поэтому Александр Усик оказался в сложной ситуации. Проиграй он тот бой, помимо тяжелейшего разочарования его многочисленных поклонников в Украине, наверняка понеслись бы насмешки из России – мол, хохлы совсем ни на что не способны. В боксе россияне сильнее.

Поэтому оставалось только побеждать. Как можно более убедительно. В честной, спортивной борьбе. Этот результат был достигнут и никто не посмеет его оспорить. Достижение Усика во сто крат более весомое, чем спонтанные выкрики «Слава Украине» в исполнении хорватских футболистов, поспешивших взять свои слова назад. Кроме того, Александр Усик – крымчанин. Крымчанин, не изменивший Украине. Украинец, победивший в логове врага и посвятивший эту победу своей Родине.

Это – блестящий информационный повод для того, чтобы на фоне бесконечных «зрад», начать прославление нового украинского героя, в котором так нуждается наша страна.

Идея присвоить Александру Усику звание Героя Украины была бы правильной

Дело даже не в политике. Парень действительно заслужил звание Героя, став абсолютным чемпионом мира по боксу. На такое не каждый способен.

Реакция многих некоторых политиков и блогеров на это предложение, а также на сам факт поездки Усика в Москву оказалась, мягко говоря, странной. Мол, победа – это, конечно, хорошо. Но то, что для этого пришлось поехать в Москву – это очень плохо. Да и зачем Усику звание Героя? Мы его погибшим бойцам посмертно на Донбассе вручаем, а этот визит в Москву ничем не отличается от посещения чемпионата мира в России, например.

Что на это можно сказать?

Во-первых, Александр Усик, как профессионал, заключивший контракт, не имел права отказаться от визита в Москву. Это могло бы поставить крест на его карьере. Во-вторых, любой спортсмен защищает честь Родины, поэтому его труд столь же важен, как и нелегкая работа солдата на фронте. В СССР, где отилчно понимали важность спортивных достижений, наверняка, присвоили бы Александру Усику звание Героя. Там не спрашивали бы, что важнее – победить на ринге или подбить вражеский танк. И то, и другое важно и необходимо стране. Вы думаете как-то иначе? Станьте чемпионом хотя бы на любительском уровне, и вы поймете, каких усилий это стоит.

В современной Украине – другой подход. Вместо того, чтобы ощутить гордость и порадоваться за украинского спортсмена, мы вцепились друг другу в чубы, выясняя, герой он или предатель. Не сам факт визита Усика в Москву стал информационным поражением Украины, а наша на него реакция. С таким подходом, нам не нужен Владимир Путин для того, чтобы проиграть. Мы все проиграем сами.