Ничего героического. Как важно избавиться от советского наследия при награждении самых достойных

Украина с одной стороны декларирует желание строить новую европейскую страну, а с другой – в ней явно пробивается наружу подражательство и механическое копирование тоталитарного опыта

Существует такой вид людей в политике и общественной жизни – информационные паразиты. Когда происходит событие, привлекающее всеобщее внимание, мы можем наблюдать за тем, как иные деятели, не имеющие никакого отношения к тому, что произошло, спешат или погреться в лучах чужой славы или просто напомнить о своем существовании, заявляя о возникших претензиях или старых заслугах.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему герою!», – написал поздним вечером 21 июля в своем аккаунте в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Такое достигается путем долгих тренировок – смешение украинского патриотизма в его современной модификации и советского образа мысли. И чего здесь больше, что идет от души, а с чем приходится мириться и соглашаться – это предмет отдельного разбирательства. Тем более, что Гройсман не одинок в проявлении таких противоречивых чувств. В данном случае он просто представляет собой чистейший, лабораторный образец носителя взрывчатой смеси.

С одной стороны декларируется намерение строить новую страну, которая на равных войдет в семью европейских народов, с другой – пробивается наружу подражательство и механическое копирование тоталитарного опыта с примесью азиатчины.

Чем хорошим запомнился генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев – тем, что ни в 1986 году, когда ему исполнилось 55 лет, ни в 1991-м, когда он достиг 60 лет, он не был отмечен государственными наградами по случаю дня рождения. Почетный гражданин Киева Леонид Брежнев в свои 55 получил звание Героя социалистического труда, а уже в качестве генсека стал коллекционировать звезды Героя Советского Союза: в 60 лет, в 70, в 72 (!) и в 75.

Что мы знаем о людях, удостоенных звания Героя Украины (высокая награда внешне отличается от советского знака отличия только сине-желтой ленточкой): в большинстве своем героями они являются только на бумаге, а в мужественных и тем более геройских поступках замечены не были.

Один из героев скрывается от следствия в Лондоне (бывший генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук, подозреваемый в многомиллионных хищениях), другая героиня находится в под стражей в следственном изоляторе (народный депутат Надежда Савченко подозревается в организации террористических актов). Безусловно, среди тех, кто награжден звездой Героя Украины есть люди достойные, но, к сожалению, героизмом деятельность большинства из них не отличалась.

Вряд ли стоит выяснять, кто виноват в том, что кальке с «большого советского стиля» нашлось место в независимой Украине

Куда важнее найти ответ на вопрос «что делать», остановить процесс девальвации.

Правильнее было бы закрыть список навсегда и, не занимаясь люстрацией обладателей звезды Героя Украины, найти другое название и предложить другой дизайн, а главное – определиться с правилами, при соблюдении которых самые достойные граждане могут быть удостоены высокой государственной награды.

И уж точно не по случаю дня рождения, серебряной свадьбы или очередной спортивной победы. А то ведь «у нас героем становится любой», как пророчески заметил советский поэт-песенник.