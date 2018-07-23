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Главная » Мнения » Ничего героического. Как важно избавиться от советского наследия при награждении самых достойных
Александр Виноградов
редактор отдела "Политика" focus.ua
Александр Виноградов редактор отдела "Политика" focus.ua

Ничего героического. Как важно избавиться от советского наследия при награждении самых достойных

Ничего героического. Как важно избавиться от советского наследия при награждении самых достойных

Украина с одной стороны декларирует желание строить новую европейскую страну, а с другой – в ней явно пробивается наружу подражательство и механическое копирование тоталитарного опыта

23.07.18 35
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Существует такой вид людей в политике и общественной жизни – информационные паразиты. Когда происходит событие, привлекающее всеобщее внимание, мы можем наблюдать за тем, как иные деятели, не имеющие никакого отношения к тому, что произошло, спешат или погреться в лучах чужой славы или просто напомнить о своем существовании, заявляя о возникших претензиях или старых заслугах.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему герою!», – написал поздним вечером 21 июля в своем аккаунте в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Такое достигается путем долгих тренировок – смешение украинского патриотизма в его современной модификации и советского образа мысли. И чего здесь больше, что идет от души, а с чем приходится мириться и соглашаться – это предмет отдельного разбирательства. Тем более, что Гройсман не одинок в проявлении таких противоречивых чувств. В данном случае он просто представляет собой чистейший, лабораторный образец носителя взрывчатой смеси.

С одной стороны декларируется намерение строить новую страну, которая на равных войдет в семью европейских народов, с другой – пробивается наружу подражательство и механическое копирование тоталитарного опыта с примесью азиатчины.

Чем хорошим запомнился генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев – тем, что ни в 1986 году, когда ему исполнилось 55 лет, ни в 1991-м, когда он достиг 60 лет, он не был отмечен государственными наградами по случаю дня рождения. Почетный гражданин Киева Леонид Брежнев в свои 55 получил звание Героя социалистического труда, а уже в качестве генсека стал коллекционировать звезды Героя Советского Союза: в 60 лет, в 70, в 72 (!) и в 75.

Что мы знаем о людях, удостоенных звания Героя Украины (высокая награда внешне отличается от советского знака отличия только сине-желтой ленточкой): в большинстве своем героями они являются только на бумаге, а в мужественных и тем более геройских поступках замечены не были.

Один из героев скрывается от следствия в Лондоне (бывший генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук, подозреваемый в многомиллионных хищениях), другая героиня находится в под стражей в следственном изоляторе (народный депутат Надежда Савченко подозревается в организации террористических актов). Безусловно, среди тех, кто награжден звездой Героя Украины есть люди достойные, но, к сожалению, героизмом деятельность большинства из них не отличалась.

Вряд ли стоит выяснять, кто виноват в том, что кальке с «большого советского стиля» нашлось место в независимой Украине

Куда важнее найти ответ на вопрос «что делать», остановить процесс девальвации.

Правильнее было бы закрыть список навсегда и, не занимаясь люстрацией обладателей звезды Героя Украины, найти другое название и предложить другой дизайн, а главное – определиться с правилами, при соблюдении которых самые достойные граждане могут быть удостоены высокой государственной награды.

И уж точно не по случаю дня рождения, серебряной свадьбы или очередной спортивной победы. А то ведь «у нас героем становится любой», как пророчески заметил советский поэт-песенник.

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